24 комментария

Колонка Вадима Лукомского.

Чемпионская гонка в АПЛ стала еще более жаркой. В этом туре «Арсенал» уехал с «Энфилда» с ничьей (2:2), а «Манчестер Сити» уверенно разнес «Саутгемптон» (4:1). На финишной прямой я пишу колонки по итогам матчей «Арсенала» – на выходе получится дневник, в котором описан путь к провалу или триумфу глазами болельщика «Арсенала».

Классический разбор огненной битвы «Ливерпуля» против «Арсенала» будет завтра утром, а это экспресс-реакция – фокус именно на «Арсенале», а автору дозволяется быть более эмоциональным, чем обычно.

Я боялся выезда на «Энфилд». В колонке на прошлой неделе делился уверенностью , что против «Арсенала» уж точно выйдет настоящий «Ливерпуль». Уверенность была именно болельщицким предчувствием, но оно основано на годах мучения. Последний раз «Арсенал» забирал очко на «Энфилде» в 2016-м – тогда за «Ливерпуль» стартовали Альберто Морено, Джордан Айб и Коло Туре, а один из голов забил Джо Аллен. Последняя победа – 2012-й (гол+пас от новичка Лукаса Подольски).

Между этими точками были многократные разочарования и частые унижения. Проблема намного шире плохой статистики. Это самый настоящий комплекс «Энфилда». Даже Микель Артета видит тут психологический элемент .

В документалке Amazon про сезон «Арсенала» была показательная сцена: в неделю перед выездом в Ливерпуль испанец включал на тренировках «You’ll Never Walk Alone» , чтобы хоть как-то подготовить команду к давлению трибун. Выглядело скорее нелепо, чем инновационно, а «Ливерпуль» тогда победил 4:0, но это хорошо олицетворяет глубину проблемы.

Именно поэтому у меня не было сомнений в том, что матч с «Ливерпулем» будет одной из главных проверок чемпионской ментальности «Арсенала» (вместе с очной игрой против «Сити»). При этом уровень задачи снизился с «невыполнимой» до «чертовски трудной».

Почти идеальное стечение предматчевых обстоятельств давало надежду: «Ливерпуль» в самой кризисной точке за всю эру Юргена Клоппа, а Дарвина Нуньеса прямо перед матчем исключили из старта из-за небольшой травмы (за его забеги против Роба Холдинга было особенно боязно).

Начало – вроде бы классика матча претендента на чемпионство против топового, но потерянного соперника. Общий элемент в двух голах «Арсенала» – полупрессинг «Ливерпуля». Хозяева действовали агрессивно, но встречали не высоко (как в классическом режиме), а в середине поля: из-за агрессивности оставляли «Арсеналу» зоны, которые можно вскрывать, а из-за ошибок – отставали на один ход по мере развития голевых атак. Еще сильнее меня радовало, что «Арсенал» и после первого, и после второго гола продолжал прессинговать – доводил давление до чужой штрафной и вынуждал Алиссона упрощать игру.

Был и интересный план по сдерживанию Мохамеда Салаха. Габриэль играл против него до упора – то есть даже в линии защиты из 4 игроков оставался левым защитником, а Александр Зинченко в такие моменты был центральным. Обычно в аналогичных эпизодах «Арсенал» обороняется иначе, но тут важно было дать Габриэлю роль дуэлянта, а Зинченко сделать страхующим.

Вроде бы обычный матч «Арсенала» в этом сезоне: узнаваемые черты на месте, Артета сделал тонкий ход под лидера соперника, все под контролем. После 30 минут промелькнула мысль: Ван Дейк обороняется как школьник, а «Арсеналу» легко на «Энфилде» – я, конечно, рад, но WTF?! В чем подвох?

Ответ последовал очень скоро. Что именно пробудило настоящий «Ливерпуль»? Много пишут про драку в конце первого тайма или гол Салаха в раздевалку. Вполне возможно, но у меня есть альтернативная версия – привоз Роба Холдинга под давлением на 34-й минуте (атака после него завершилась опасным моментом у Салаха).

Это был первый намек на настоящий «Ливерпуль» в плане тактики. Возможно, именно в этот момент команда Клоппа вспомнила, что она – прессинг-машина высочайшего уровня, а у соперника в составе Холдинг .

Далее на поле осталась только одна команда. На каждый (часто случайный) момент «Арсенала» «Ливерпуль» отвечал пятью. В итоге довели счетчик ударов из штрафной до 19 – рекорд для любой команды в матчах против «Арсенала» за все время подсчета. Только блестящий Аарон Рэмсдэйл и дичайший фарт помогали держать напряжение до самого конца, но неизбежное случилось.

Видел много критики Артеты за переход на тройку центральных защитников в концовке (вышел Якуб Кивер). Критиковать за такую игру очень хочется, но, думаю, это неверная мишень. Выход дополнительного защитника был следствием того, что «Арсенал» уже прижался и не мог даже бороться за контроль во втором тайме. Количественное насыщение автобуса – следствие проблемы, а не поворотная точка. Артета таким образом отвечал Клоппу, который разменял Фабиньо на Роберто Фирмино (конечно, он забил). Пытался помочь команде существовать в одностороннем рисунке, который сформировался во втором тайме.

Меня огорчает именно первопричина – «Арсенал» потерялся и даже не попытался сыграть в своем стиле . Это не гарантировало бы результат против ожившего «Ливерпуля», но было бы индикатором зрелости. Кажется, это психологическая проблема. Тут тонкая грань, но ее можно сформулировать. Если пытаешься прессинговать соперника и держать у себя мяч, но не получается – это тактическая беда. Если боишься даже пробовать, то в первую очередь психологическая. Во втором тайме я видел именно испуганный «Арсенал».

Теперь «Сити» снова фаворит гонки. Она не закончена, как эмоционально пишут некоторые, но многое теперь в пользу «Сити»: и впечатляющий разгон команды Пепа, и турнирная ситуация (теперь все зависит от «МС» – 3 очка по потерянным и очный матч), и проявившийся у «Арсенала» комплекс, и даже проекция FiveThirtyEight .

Холодный анализ сейчас не в пользу «Арсенала», но разбавлю его долей оптимизма.

Не так давно (буквально 1,5-2 года назад) такие коллапсы у «Арсенала» случались в каждом матче – вопрос был лишь в количестве минут, которые команда проведет в режиме «перетерпеть». Там первопричина тоже была в психологии, а не в тактике, так как в этих матчах «Арсенал» придерживался фирменных элементов стиля на достойном уровне – до тех пор, пока не отказывался от них из-за страха.

Постепенно проблема сузилась лишь до выездных матчей. Теперь вообще перестала быть проблемой, о которой мы говорим хоть с какой-то регулярностью. В этом сезоне «Арсенал» стал стилистически цельной командой с прессингом и контролем. Только в отдельных, самых суровых местах не получается хранить им верность. «Энфилд» – одно из таких мест . И даже тут на 30 минут мы забыли про комплексы. Если рассматривать эту проблему не под лупой, а, наоборот, с расстояния и без эмоций, то прослеживается положительная динамика.

Этого мало для победы или хотя бы для достойного матча, но уже лучше, чем было раньше. Иногда важно не упускать эту оптику, ведь то же самое можно сказать и про сезон «Арсенала» – его может не хватить для чемпионства, но команда стала намного лучше.

Фото: eastnews.ru/Jon Super