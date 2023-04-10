24 комментария

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У «Арсенала» комплекс «Энфилда». Ничья – отскок в пользу Артеты

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Микель Артета Микель Артета
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Колонка Вадима Лукомского.

Чемпионская гонка в АПЛ стала еще более жаркой. В этом туре «Арсенал» уехал с «Энфилда» с ничьей (2:2), а «Манчестер Сити» уверенно разнес «Саутгемптон» (4:1). На финишной прямой я пишу колонки по итогам матчей «Арсенала» – на выходе получится дневник, в котором описан путь к провалу или триумфу глазами болельщика «Арсенала». 

Классический разбор огненной битвы «Ливерпуля» против «Арсенала» будет завтра утром, а это экспресс-реакция – фокус именно на «Арсенале», а автору дозволяется быть более эмоциональным, чем обычно. 

Я боялся выезда на «Энфилд». В колонке на прошлой неделе делился уверенностью, что против «Арсенала» уж точно выйдет настоящий «Ливерпуль». Уверенность была именно болельщицким предчувствием, но оно основано на годах мучения. Последний раз «Арсенал» забирал очко на «Энфилде» в 2016-м – тогда за «Ливерпуль» стартовали Альберто Морено, Джордан Айб и Коло Туре, а один из голов забил Джо Аллен. Последняя победа – 2012-й (гол+пас от новичка Лукаса Подольски). 

Между этими точками были многократные разочарования и частые унижения. Проблема намного шире плохой статистики. Это самый настоящий комплекс «Энфилда». Даже Микель Артета видит тут психологический элемент

В документалке Amazon про сезон «Арсенала» была показательная сцена: в неделю перед выездом в Ливерпуль испанец включал на тренировках «You’ll Never Walk Alone», чтобы хоть как-то подготовить команду к давлению трибун. Выглядело скорее нелепо, чем инновационно, а «Ливерпуль» тогда победил 4:0, но это хорошо олицетворяет глубину проблемы. 

Именно поэтому у меня не было сомнений в том, что матч с «Ливерпулем» будет одной из главных проверок чемпионской ментальности «Арсенала» (вместе с очной игрой против «Сити»). При этом уровень задачи снизился с «невыполнимой» до «чертовски трудной». 

Почти идеальное стечение предматчевых обстоятельств давало надежду: «Ливерпуль» в самой кризисной точке за всю эру Юргена Клоппа, а Дарвина Нуньеса прямо перед матчем исключили из старта из-за небольшой травмы (за его забеги против Роба Холдинга было особенно боязно). 

Начало – вроде бы классика матча претендента на чемпионство против топового, но потерянного соперника. Общий элемент в двух голах «Арсенала» – полупрессинг «Ливерпуля». Хозяева действовали агрессивно, но встречали не высоко (как в классическом режиме), а в середине поля: из-за агрессивности оставляли «Арсеналу» зоны, которые можно вскрывать, а из-за ошибок – отставали на один ход по мере развития голевых атак. Еще сильнее меня радовало, что «Арсенал» и после первого, и после второго гола продолжал прессинговать – доводил давление до чужой штрафной и вынуждал Алиссона упрощать игру.  

Был и интересный план по сдерживанию Мохамеда Салаха. Габриэль играл против него до упора – то есть даже в линии защиты из 4 игроков оставался левым защитником, а Александр Зинченко в такие моменты был центральным. Обычно в аналогичных эпизодах «Арсенал» обороняется иначе, но тут важно было дать Габриэлю роль дуэлянта, а Зинченко сделать страхующим. 

Вроде бы обычный матч «Арсенала» в этом сезоне: узнаваемые черты на месте, Артета сделал тонкий ход под лидера соперника, все под контролем. После 30 минут промелькнула мысль: Ван Дейк обороняется как школьник, а «Арсеналу» легко на «Энфилде» – я, конечно, рад, но WTF?! В чем подвох?

Ответ последовал очень скоро. Что именно пробудило настоящий «Ливерпуль»? Много пишут про драку в конце первого тайма или гол Салаха в раздевалку. Вполне возможно, но у меня есть альтернативная версия – привоз Роба Холдинга под давлением на 34-й минуте (атака после него завершилась опасным моментом у Салаха). 

Это был первый намек на настоящий «Ливерпуль» в плане тактики. Возможно, именно в этот момент команда Клоппа вспомнила, что она – прессинг-машина высочайшего уровня, а у соперника в составе Холдинг

Далее на поле осталась только одна команда. На каждый (часто случайный) момент «Арсенала» «Ливерпуль» отвечал пятью. В итоге довели счетчик ударов из штрафной до 19 – рекорд для любой команды в матчах против «Арсенала» за все время подсчета. Только блестящий Аарон Рэмсдэйл и дичайший фарт помогали держать напряжение до самого конца, но неизбежное случилось.

Видел много критики Артеты за переход на тройку центральных защитников в концовке (вышел Якуб Кивер). Критиковать за такую игру очень хочется, но, думаю, это неверная мишень. Выход дополнительного защитника был следствием того, что «Арсенал» уже прижался и не мог даже бороться за контроль во втором тайме. Количественное насыщение автобуса – следствие проблемы, а не поворотная точка. Артета таким образом отвечал Клоппу, который разменял Фабиньо на Роберто Фирмино (конечно, он забил). Пытался помочь команде существовать в одностороннем рисунке, который сформировался во втором тайме. 

Меня огорчает именно первопричина – «Арсенал» потерялся и даже не попытался сыграть в своем стиле. Это не гарантировало бы результат против ожившего «Ливерпуля», но было бы индикатором зрелости. Кажется, это психологическая проблема. Тут тонкая грань, но ее можно сформулировать. Если пытаешься прессинговать соперника и держать у себя мяч, но не получается – это тактическая беда. Если боишься даже пробовать, то в первую очередь психологическая. Во втором тайме я видел именно испуганный «Арсенал». 

Теперь «Сити» снова фаворит гонки. Она не закончена, как эмоционально пишут некоторые, но многое теперь в пользу «Сити»: и впечатляющий разгон команды Пепа, и турнирная ситуация (теперь все зависит от «МС» – 3 очка по потерянным и очный матч), и проявившийся у «Арсенала» комплекс, и даже проекция FiveThirtyEight

Холодный анализ сейчас не в пользу «Арсенала», но разбавлю его долей оптимизма. 

Не так давно (буквально 1,5-2 года назад) такие коллапсы у «Арсенала» случались в каждом матче – вопрос был лишь в количестве минут, которые команда проведет в режиме «перетерпеть». Там первопричина тоже была в психологии, а не в тактике, так как в этих матчах «Арсенал» придерживался фирменных элементов стиля на достойном уровне – до тех пор, пока не отказывался от них из-за страха.

Постепенно проблема сузилась лишь до выездных матчей. Теперь вообще перестала быть проблемой, о которой мы говорим хоть с какой-то регулярностью. В этом сезоне «Арсенал» стал стилистически цельной командой с прессингом и контролем. Только в отдельных, самых суровых местах не получается хранить им верность. «Энфилд» – одно из таких мест. И даже тут на 30 минут мы забыли про комплексы. Если рассматривать эту проблему не под лупой, а, наоборот, с расстояния и без эмоций, то прослеживается положительная динамика. 

Этого мало для победы или хотя бы для достойного матча, но уже лучше, чем было раньше. Иногда важно не упускать эту оптику, ведь то же самое можно сказать и про сезон «Арсенала» – его может не хватить для чемпионства, но команда стала намного лучше.

Судья ударил локтем Энди Робертсона. Прямо в перерыве матча с «Арсеналом»

Ливерпуль – Арсенал 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
9 апреля, 18.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Мартинелли, 0:2 – 28 Габриэл Жезус, 1:2 – 42 Салах, 2:2 – 87 Фирмино.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо (Фирмино, 78), Джонс (Тиаго Алькантара, 60), Салах, Диогу Жота (Нуньес, 60), Гакпо.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко (Тирни, 88), Джака, Парти, Эдегор (Кивер, 80), Сака, Мартинелли, Габриэл Жезус (Троссард, 80).
Предупреждения:
Уайт (23), ван Дейк (31), Джака (41), Александер-Арнолд (41), Робертсон (45), Рэмсдейл (53), Фабиньо (55), Сака (84).

Фото: eastnews.ru/Jon Super

24 комментария

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Wasilij Petrow
"Триумф или провал" - ну, провала-то в любом случае не будет; кто вообще ожидал от Арсенала гонки с Сити за 1-е место?
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Alxx3xx
Ответ Ман Сити
В 1-м тайме был намного лучше. Просто не дооценили средняк, хотели сэкономить силы и сделать легкую победу
Не сказал бы что намного. Сыграли на слабостях Ливерпуля в прессинге и обороне, да и повезло слегка. А потом просели под давлением. Наш Сити осенью не в одном матче так очки терял.
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Ман Сити
Ответ Alxx3xx
Да ладно тебе. Хорош троллить. Арсенал не был лучше Ливерпуля.
В 1-м тайме был намного лучше. Просто не дооценили средняк, хотели сэкономить силы и сделать легкую победу
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Alxx3xx
Ответ #SharkTeam
Многие ли обратили внимание на замену дефа сразу после гола в конце игры? По-моему ооочень редкое явление. Чего ж Артета такую зраду делает
На удержание решил поиграть. Наш Сити бывало тоже так обламывался.
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-1
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Alxx3xx
Ответ Ман Сити
Арсенал возил ливер, просто бросили играть, настолько ливер был плох. Бывает когда клуб с чемпионской игрой недооценивает средняка
Да ладно тебе. Хорош троллить. Арсенал не был лучше Ливерпуля.
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Youzhny23
лишения чемпионства имени - плачущего блондина
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I.A.N.Dobermaniac
Ответ ahsasa
Документалка не Netflix была, а Amazon prime
А какая разница?
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Alxx3xx
Ответ kerasin111
Абсолютно тренерское поражение. Трент во втором тайме делал все, что хотел. В конечном счете, Зинченко и не справился. Выпускать Тирни надо было раньше примерно на минут 30. Выход Кивера без опыта игры, а еще и третим защитником рядом с таким мастодонтом как Холдинг - просто безумие. Наверняка это была заготовка, но опять же - Кивер и Холдинг против такого резвого Ливерпуля и с такими трясущимися коленками в самом Арсенале. При этом убрать капитана, который одним пасом может сделать больше, чем Джека за весь матч (конкретно в этом запомнился только баданием с Трентом в первом тайме). В общем, обидно, но не страшно. Спасибо Рамсдэйлу за ничью.
На счёт Зинча точно подмечено. Зачем его оставлять, если мяч перестали держать.
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Кенигсбергер
Артета раз за разом запаздывает с заменами. Раньше это можно было списать на короткую скамейку - "ну нет у меня адекватной замены этим одиннадцати, любая замена ослабит команду", то теперь есть Троссар, есть Тирни, есть Томиясу (конкретно сегодня он и не мог выйти, но в целом по сезону он слишком мало играет), а Артета все равно первые замены делает после 75й минуты, когда лидеры уже еле ноги переставляют.
Он точно так же и гонку за ЛЧ проиграл в прошлом сезоне - весь год ездил на Букайо, выпуская его в каждом матче и изредка меняя в самом конце, в итоге к апрелю-маю Сака выдохся и вообще не мог играть нормально.
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Konstar
Ответ Mr@k
да можно сказать что оборона Арсенала сегодня сдала, один Габриел пытался сам как то закрыть все щели и за Зинченко и за Холдинга и ясно что не смог, Холдинг виноват в 1 голе, привёз пенальти, пару раз за матч обрезался на пасе на своей половине поля, уж как по мне так если нет Салиба то поставить Уайта в центр, а справа Томиясу, но сегодня он был самым слабым звеном, Зинченко тоже дал себя обыграть как школьника да. Даже при том что Арсенал во 2 тайме перестал бегать и прессинговать то были моменты в контратаках которые могли быть реализованы, замены нужны были раньше, Тросар и также Жоржиньо можно было выпустить вместо Джаки, мог и Нелсон выйти и потерзать защиту, вобщем я не понял почему Артета с этим тянул, видел же что надо было освежать. Делать выводы и до матча с МС очков ясно что терять нельзя , а там надо хотя бы ничью выцепить, хотя на чужом поле да с таким МС будет тяжело
Томиясу выбыл до конца сезона. Иначе бы он вышел слева под левшу Салаха
+1
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+1
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Lev Kondratchik
Ответ #SharkTeam
Многие ли обратили внимание на замену дефа сразу после гола в конце игры? По-моему ооочень редкое явление. Чего ж Артета такую зраду делает
там Зинченко уже успел наестся, что было хорошо видно, когда Трент очень легко обошёл его, так что замена была понятная, да и готовилась она ещё до гола
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#SharkTeam
Многие ли обратили внимание на замену дефа сразу после гола в конце игры? По-моему ооочень редкое явление. Чего ж Артета такую зраду делает
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Ман Сити
Арсенал возил ливер, просто бросили играть, настолько ливер был плох. Бывает когда клуб с чемпионской игрой недооценивает средняка
0
-5
-5
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Просто Я
Ответ Mr@k
да можно сказать что оборона Арсенала сегодня сдала, один Габриел пытался сам как то закрыть все щели и за Зинченко и за Холдинга и ясно что не смог, Холдинг виноват в 1 голе, привёз пенальти, пару раз за матч обрезался на пасе на своей половине поля, уж как по мне так если нет Салиба то поставить Уайта в центр, а справа Томиясу, но сегодня он был самым слабым звеном, Зинченко тоже дал себя обыграть как школьника да. Даже при том что Арсенал во 2 тайме перестал бегать и прессинговать то были моменты в контратаках которые могли быть реализованы, замены нужны были раньше, Тросар и также Жоржиньо можно было выпустить вместо Джаки, мог и Нелсон выйти и потерзать защиту, вобщем я не понял почему Артета с этим тянул, видел же что надо было освежать. Делать выводы и до матча с МС очков ясно что терять нельзя , а там надо хотя бы ничью выцепить, хотя на чужом поле да с таким МС будет тяжело
Томиясу травмирован
+3
0
+3
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Денис Давыдов
Печально абсолютно провальный сезон, но все к этому шло, команде необходима встряска и перезагрузка, надеюсь летом подшаманят и заведут снова машину) этот сезон уже просран, несите новый 😂
Надеюсь Арсенал станет чемпионом.
0
-1
-1
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Eridan
Ответ headmaster
Странно, что многие пишут про конец чемпионской гонки. Уверен Арсенал подарит нам яркую концовку, даже если и не возьмет титул
Ярких чемпионских гонок в последние годы в АПЛ было предостаточно, но надо выиграть эту чемпионскую гонку у Сити, чтобы это не было уже чем-то будничным и обыденным. А так все идет к обычным 1-3 очкам преимущества по итогам сезона у Ситей.
0
-1
-1
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Mr@k
да можно сказать что оборона Арсенала сегодня сдала, один Габриел пытался сам как то закрыть все щели и за Зинченко и за Холдинга и ясно что не смог, Холдинг виноват в 1 голе, привёз пенальти, пару раз за матч обрезался на пасе на своей половине поля, уж как по мне так если нет Салиба то поставить Уайта в центр, а справа Томиясу, но сегодня он был самым слабым звеном, Зинченко тоже дал себя обыграть как школьника да. Даже при том что Арсенал во 2 тайме перестал бегать и прессинговать то были моменты в контратаках которые могли быть реализованы, замены нужны были раньше, Тросар и также Жоржиньо можно было выпустить вместо Джаки, мог и Нелсон выйти и потерзать защиту, вобщем я не понял почему Артета с этим тянул, видел же что надо было освежать. Делать выводы и до матча с МС очков ясно что терять нельзя , а там надо хотя бы ничью выцепить, хотя на чужом поле да с таким МС будет тяжело
+1
0
+1
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headmaster
Странно, что многие пишут про конец чемпионской гонки. Уверен Арсенал подарит нам яркую концовку, даже если и не возьмет титул
+1
0
+1
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kerasin111
Абсолютно тренерское поражение. Трент во втором тайме делал все, что хотел. В конечном счете, Зинченко и не справился. Выпускать Тирни надо было раньше примерно на минут 30. Выход Кивера без опыта игры, а еще и третим защитником рядом с таким мастодонтом как Холдинг - просто безумие. Наверняка это была заготовка, но опять же - Кивер и Холдинг против такого резвого Ливерпуля и с такими трясущимися коленками в самом Арсенале. При этом убрать капитана, который одним пасом может сделать больше, чем Джека за весь матч (конкретно в этом запомнился только баданием с Трентом в первом тайме). В общем, обидно, но не страшно. Спасибо Рамсдэйлу за ничью.
+3
-1
+2
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ ahsasa
Документалка не Netflix была, а Amazon prime
Вы правы. Поправили.
+2
0
+2
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Тюменский медвежонок
Удивительно как порой Ливерпуль все таки может собираться на конкретную игру и конкретного соперника, домашний матч против Манчестер Сити в первом круге 1-0, матч против Манчестер Юнайтед 7-0 и вот сейчас против лидера Арсенала, хоть и сыграли всего лишь вничью 2-2 но могли и тут побеждать, ждем в следующем туре как Ливерпуль снова проиграет какому-нибудь Борнмуту после этой игры
+9
0
+9
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Eridan
Ничья, которая потопила обе команды - Арсенал не станет чемпионом, а Ливерпуль не попадет в ЛЧ. Вероятность первого я бы оценил в 90%, вероятность второго - 99%.
+1
-1
0
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DolJun
путь к провалу или триумфу
-----
упущенный титул провалом это можно будет назвать только в контексте того, как уверенно арсенал двигается по ходу сезона, не думаю что такая задача (чемпионство) стояла перед артетой в самом начале.
+7
-2
+5
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ahsasa
Документалка не Netflix была, а Amazon prime
+1
-1
0
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