Как минимум Анхель считает, что больше не сыграет дома.
Аргентина разгромила Венесуэлу 3:0 в отборочной игре ЧМ-2022, а Лионель Месси забил последний гол в матче. Но давайте восхитимся голевой передачей, которую ему сделал партнер по «ПСЖ» Анхель Ди Мария. Тем более, что для него этот матч был особенно важен.
Атаку начал сам Месси – получил мяч, в касание усадил защитника на газон и покатил направо Анхелю.
Сначала Ди Мария получил мяч в штрафной.
А потом красиво убрал защитника на замахе.
Анхель быстро сместился к линии штрафной, дождался забегания Месси и выдал радиоуправляемый заброс на Лео.
Капитан сборной оказался один перед воротами, оставалось только закатить в сетку.
За три минуты до того ди Мария забил сам, а после матча написал трогательный пост в соцсетях.
Ди Мария прощается: «Возможно, это был мой последний матч за сборную в Аргентине»
«Я просто хочу поблагодарить вас за огромную любовь, которую я почувствовал. Я всегда мечтал обо всем, что получил этим прекрасным вечером. Возможно, это был мой последний матч за сборную в Аргентине.
Сказать, что это была чудесный вечер, – ничего не сказать.. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо. Я благодарен вам тысячу раз.
Поздравляю команду с прекрасным матчем. Все сыграли идеально. Нужно продолжать расти и мечтать вместе. Вперед, Аргентина!»
Давайте подключим логику: Анхель не говорит, что уходит прямо сейчас – речь о том, что это может быть его последний домашний матч. В квалификации ЧМ-2022 аргентинцам осталось сыграть только с Эквадором – это выездная игра.
Конечно же, Аргентина сыграет на чемпионате мира – и у ди Марии все шансы быть в составе, но по пути туда, вполне вероятно, товарищеские матчи будут играть в Европе. Возможно, именно в этом мысль Анхеля: важных матчей за сборную дома уже не предстоит – так и будет, если после ЧМ он уйдет из национальной команды.
Кстати, Месси тоже подумывает об уходе
Трудновато осознавать, но поколение Месси и ди Марии действительно близко к финишу – они ровесники, обоим сейчас по 34 года, Лионель даже чуть старше, ему летом исполнится 35.
После того же матча сам Лео выдал слегка тревожную речь:
«Я думаю о том, что ждет нас сейчас, а это матч с Эквадором. После чемпионата мира мне придется многое переосмыслить. Все зависит от того, хорошо или плохо он пройдет. Давайте надеяться, что все сложится наилучшим образом.
Я очень долго был счастлив здесь, еще до победы в Кубке Америки. Люди демонстрируют мне свою любовь, и я благодарен им. Здесь все складывается само собой, мне легче на поле и вне его».
Наверняка и у Лео есть мысли о том, чтобы закончить в сборной после ЧМ-2022 – Кубок Америки у него с прошлого лета уже есть, а до ЧМ-2026, кажется, будет слишком далеко.
«ПСЖ» готовится к массовой распродаже: от Наваса до Рамоса. Клуб хочет омолодить состав, среди целей – Усман Дембеле
«Никто другой не стал бы этого делать»: Ди Мария выделил эпизод с Месси во время вручения Золотого мяча
Фото: East News/JUAN MABROMATA / AFP
Комментарии