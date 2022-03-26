Как минимум Анхель считает, что больше не сыграет дома.

Аргентина разгромила Венесуэлу 3:0 в отборочной игре ЧМ-2022, а Лионель Месси забил последний гол в матче. Но давайте восхитимся голевой передачей, которую ему сделал партнер по «ПСЖ» Анхель Ди Мария. Тем более, что для него этот матч был особенно важен.

Атаку начал сам Месси – получил мяч, в касание усадил защитника на газон и покатил направо Анхелю.

Сначала Ди Мария получил мяч в штрафной.

А потом красиво убрал защитника на замахе.

Анхель быстро сместился к линии штрафной, дождался забегания Месси и выдал радиоуправляемый заброс на Лео.

Капитан сборной оказался один перед воротами, оставалось только закатить в сетку.

За три минуты до того ди Мария забил сам, а после матча написал трогательный пост в соцсетях.

Ди Мария прощается: «Возможно, это был мой последний матч за сборную в Аргентине»

«Я просто хочу поблагодарить вас за огромную любовь, которую я почувствовал. Я всегда мечтал обо всем, что получил этим прекрасным вечером. Возможно, это был мой последний матч за сборную в Аргентине.

Сказать, что это была чудесный вечер, – ничего не сказать.. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо. Я благодарен вам тысячу раз.

Поздравляю команду с прекрасным матчем. Все сыграли идеально. Нужно продолжать расти и мечтать вместе. Вперед, Аргентина!»

Давайте подключим логику: Анхель не говорит, что уходит прямо сейчас – речь о том, что это может быть его последний домашний матч. В квалификации ЧМ-2022 аргентинцам осталось сыграть только с Эквадором – это выездная игра.

Конечно же, Аргентина сыграет на чемпионате мира – и у ди Марии все шансы быть в составе, но по пути туда, вполне вероятно, товарищеские матчи будут играть в Европе. Возможно, именно в этом мысль Анхеля: важных матчей за сборную дома уже не предстоит – так и будет, если после ЧМ он уйдет из национальной команды.

Кстати, Месси тоже подумывает об уходе

Трудновато осознавать, но поколение Месси и ди Марии действительно близко к финишу – они ровесники, обоим сейчас по 34 года, Лионель даже чуть старше, ему летом исполнится 35.

После того же матча сам Лео выдал слегка тревожную речь:

«Я думаю о том, что ждет нас сейчас, а это матч с Эквадором. После чемпионата мира мне придется многое переосмыслить. Все зависит от того, хорошо или плохо он пройдет. Давайте надеяться, что все сложится наилучшим образом.

Я очень долго был счастлив здесь, еще до победы в Кубке Америки. Люди демонстрируют мне свою любовь, и я благодарен им. Здесь все складывается само собой, мне легче на поле и вне его».

Наверняка и у Лео есть мысли о том, чтобы закончить в сборной после ЧМ-2022 – Кубок Америки у него с прошлого лета уже есть, а до ЧМ-2026, кажется, будет слишком далеко.

Фото: East News/JUAN MABROMATA / AFP