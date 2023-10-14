Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором болеют за «Бостон». Зеленый – цвет позитива, не забывайте о плюсах.

Всем доброго времени суток. Я долго не писал в этом блоге, и решил сделать одно итоговое резюме по межсезонью команды, поскольку на носу сезон и вряд ли предвидятся крупные изменения до его старта.

Итоги прошлого сезона.

57 побед в регулярном сезоне, вылет в финале конференции от «Хит» в 7 играх (после провального начала серии 0-3).

После разочарования в плей-офф, в команде нужны были перемены. Так решили и владельцы, посовещавшись с президентом по баскетбольным операциям (если кто-то не знал, то должность у Брэда Стивенса звучит именно так) и главным тренером команды.

Это привело их к решению о частичном затрагивании ядра команды, как бы больно это ни было для болельщиков. Да, это трудные решения, но это ядро имело несколько возможностей и не смогло довести дело до конца, при этом ты не можешь считать, что окно возможностей с Джеями будет длиться вечно. Нужно было что-то менять.

На той встрече прозвучала мысль о том, что команде не хватает присутствия на позиции бигмена, из-за чего атака не может развиваться в полной мере и начинает стагнировать. Прозвучала фамилия Порзингис, и эта идея всем понравилась.

Межсезонье

Давайте сначала посмотрим на то, что было сделано.

- 23 июня: обмен Маркуса Смарта/Данило Галлинари/Майка Мускалы на Кристапса Порзингиса и 2 пика 1 раунда

- 30 июня: обмен одного из полученных пиков на 5 пиков 2 раунда, под одним из которых был выбран Джордан Уолш

- 6 июля: подписан Ошай Бриссетт

- 12 июля: Кристапс Порзингис подписал продление на 2 года и $60 млн (теперь на контракте до сезона 2025-26)

- обмен Гранта Уильямса в рамках сделки sign-and-trade. Взамен получено 3 пика 2 раунда и торговое исключение на $17 млн.

- 16 июля: подписан Далано Бантон

- 26 июля: Джейлен Браун продлен на супермакс, $305 млн за 5 лет

- 1 сентября: подписан Святослав Михайлюк

- 1 октября: обмен Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса и 2 пиков 1 раунда на Джру Холидея

- 2 октября: подписан Уэньен Гэбриел

- где-то между: подписан Ламар Стивенс.

Ушли:

- Маркус Смарт

- Роберт Уильямс

- Малкольм Брогдон

- Грант Уильямс

- Блэйк Гриффин

- Данило Галлинари

- Майк Мускала

- Джастин Шэмпэни

Пришли:

- Кристапс Порзингис

- Джру Холидей

- Ошай Бриссетт

- Ламар Стивенс

- Джордан Уолш

- Святослав Михайлюк

- Далано Бантон

- Уэньен Гэбриел

- Немайас Куэта (tw)

- Джей Скрабб (tw)

Помимо этого обновлен тренерский штаб. Сейчас он состоит из следующих людей:

Джо Мазулла – Главный тренер

Сэм Касселл – Ассистент Тренера

Чарльз Ли – Ассистент Тренера

Фил Пресси – Ассистент Тренера

Ди Джей МакЛей – Ассистент Тренера

Мэттью Рэйнольдс – Ассистент Тренера

Тони Доббинс – Ассистент Тренера (остался с прошлого сезона)

Амиль Джефферсон – Ассистент Тренера (устроился по знакомству)

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Кенни Грейвз – помощник тренерского штаба

Арт Хорн – Тренер

Тайлер Итон – Тренер по физ.подготовке

Оглядываясь на этот список, я понимаю, насколько большая работа была проделана – одних только игроков перетасовали аж 8 человек.

Но это была большая и последовательная работа. Стивенс не сидел сложа руки ни на одном отрезке этого межсезонья. Каждый период времени был потрачен на решение определенной задачи, и при этом был достигнут положительный результат.

Во-первых, был сформирован новый тренерский штаб, после того, как прошлый сбежал почти в полном составе. Стивенс начал с самого важного, заманив очень толковых первых ассистентов – Сэма Касселла и Чарльза Ли. Это очень важно, поскольку эти люди будут задавать тон вместе с главным тренером, а не в противовес ему.

Сейчас, находясь в тренировочном лагере, Джейсон Тэйтум говорит, что Сэм Касселл – это самый разговорчивый человек, с которым он работал. Он говорит больше, чем Грант (а это много).

Что касается Чарльза Ли – то помимо того, что он сам по себе сильный специалист, он еще и работал с Дрю Холидеем. В этой связи подписание становится еще более к месту.

За формирование нового штаба Стивенс получает твердую 5.

Есть еще один аспект, касающийся тренерского штаба – позиция главного тренера.

Несмотря на то, что многие из нас, болельщиков ругали Мазуллу и откровенно желали его отставки, Стивенс и владельцы сразу прекратили все разговоры о его возможной замене и сказали, что по-прежнему верят в Джо и его идеи. Тэйтум, например, считает, что Джо провел невероятный первый год.

Я посмотрел на интервью Мазуллы, и мне кажется, что он стал гораздо более уверенным, гораздо более спокойным.

Вот некоторые его заявления:

- Я буду уделять больше внимания защите в новом сезоне. Не то чтобы я не считал это важным раньше. Просто я считал эти вещи само собой разумеющимися. В новом сезоне я буду напоминать игрокам о необходимом усердии на своей половине гораздо чаще.

- Мы будем чаще использовать пост-ап розыгрыши в наших схемах, хоть дальние броски остаются важной частью нашего нападения.

Я очень хочу посмотреть, как будет играть команда во второй год под руководством Джо Мазуллы, когда он имел все лето на подготовку (в том числе и себя как ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА), когда он имеет свой тренерский штаб, когда у него уже наиграны основные принципы его атаки и можно проработать с командой что-то еще.

Переходим к игрокам.

Приобретение Кристапса Порзингиса – это то, что они планировали сделать. Это большой, который даст скоринг и защиту на позиции большого. Он должен на порядок лучше раскрыть площадку для Джеев, чем любой из бигменов до него. Недаром Тэйтум сказал, что никогда еще не играл с игроком подобного скиллсэта в своей карьере. У него никогда не было большого-скорера в партнерах, это правда. Но об этом позже.

Следующим и важнейшим этапом летнего межсезонья стало продление контракта с Джейленом Брауном.

«Знаешь, если бы Браун не продлил контракт, все дальнейшее было бы не так важно. Факты.» – Джейсон Стэтхэм)))

Сейчас речь не о платежке. Сейчас речь о том, что нельзя было прямо сейчас забирать Брауна из этой команды, это бы сразу вычеркнуло Бостон из списка претендентов на титул. Все вот так просто, его нужно было продлить. Стивенс завершил эти сложные переговоры и продлили игрока, за что ему тоже плюс.

Теперь, когда у нас есть Джеи и есть Порзингис, мы смотрим на то, что у нас осталось на самой перегруженной позиции прошлого сезона: позиции разыгрывающего.

Деррик Уайт – вопросов нет.

Малкольм Брогдон – обижен на команду за практически совершенный обмен после того, как он принял роль запасного и выиграл титул лучшего 6 игрока НБА, выступая за нас. И возможно, все еще травмирован. Стивенс сказал, что он имел полное право обижаться.

(А про себя добавил, что я имею полное право торговать тобой и дальше)

Брэд Стивенс находился в ситуации, когда он мог надавить на профессионализм игрока и понадеяться, что все забудется со временем, а победы сгладят былые обиды. Но при этом он был готов к любой возможности, ведь у него были все свои пики + дополнительный пик в 2024 году.

И когда такая возможность представилась, он сумел закрыть сделку.

За что я люблю Стивенса в роли ГМа: он всегда закрывает сделку, если игрок ему интересен.

Так было с Порзингисом. Когда я увидел опровержение, что 3-сторонняя сделка с участием Клипперс сорвалась, я подумал, что на этом все. Однако, Стивенс остался в деле и проработал новый сценарий, чтобы завершить этот обмен.

В этом последнем обмене он тоже сумел перебить пакеты конкурентов. И хотя в моменте возможно, что он немного переплатил, я вспоминаю, что в сделке по обмену Деррика Уайта тоже так казалось сначала. Сейчас мне кажется, что Бостон выиграл в этой сделке.

Теперь у нас есть 4 человека в стартовой 5-ке, которые могут создавать себе ситуации для атаки самостоятельно (а было только двое). И при этом, мы не потеряли в защите:

Помимо этого, были подписаны дешевые игроки для выполнения различных функциональных задач в сезоне.

Ошай Бриссетт, Ламар Стивенс, Далано Бантон, Уэньен Гэбриел и Джордан Уолш – с уклоном на защиту.

Святослав Михайлюк – поможет Сэму Хаузеру и Пэйтону Притчарду в добавлении скоринга со скамейки.

Все игроки были подписаны своевременно и целенаправленно. Многие из них имеют не гарантированные сделки и еще должны будут в тренировочном лагере доказать, что могут занимать место в ростере.

Текущий состав

+ Уэньен Гэбриел.

Возможная ротация:

Гарды: Джру Холидей – Деррик Уайт – Пэйтон Притчард – Далано Бантон

Форварды: Джейсон Тэйтум – Джейлен Браун – Сэм Хаузер – Ошай Бриссетт – Святослав Михайлюк – Ламар Стивенс

Большие: Кристапс Порзингис – Эл Хорфорд – Люк Корнет – Уэньен Гэбриел

Потерял ли Бостон или прибавил по сравнению с прошлым сезоном?

Я предлагаю разобрать пару распространенных мыслей (опасений), которые я услышал в сторонних статьях/подкастах у различных обозревателей.

1. Бостон потерял в защите с уходом Роберта Уильямса / Некому будет защищаться против Эмбиида и Янниса.

Давайте смотреть на начало прошлого сезона. А в начале прошлого сезона, я напомню, Роберт Уильямс был травмирован и вернулся он только в январе, сыграв всего 35 матчей в сезоне 2022-23.

Так что ротация больших на старт сезона была такая: Эл Хорфорд – Люк Корнет – Грант Уильямс – Ноа Вонле.

Джо Мазулла после экспериментов с Корнетом и Грантом вынужденно отказался от гибридной Удокиной схемы защиты со страхующим Робертом Уильямсом в виду отсутствия последнего. И стал наигрывать дроп-схемы под Эла Хорфорда и Люка Корнета.

На этом этапе Бостон имел лучшую атаку в лиге и уверенно шел среди лидеров чемпионата.

Сейчас мы заменяем Гранта Уильямса на Кристапса Порзингиса, а Ноа Вонле на такого же непонятного пока Гэбриела.

Бостон будет продолжать играть дроп-схемы в защите при наличии одного из лучших защищающихся в дроп комбинациях больших – я о Порзингисе (да, его защиту недооценивают).

Так в чем конкретно мы потеряли?

Сейчас мне скажут, что в конце сезона-то вы имели Роба и в плей-офф тоже он играл…

Отвечу, что до конца этого сезона нужно еще подождать и посмотреть, каков будет состав по состоянию на дедлайн обменов, это во-первых.

А во-вторых, Роберт Уильямс, вернувшись в состав, не выглядел тем пугающим Таймлордом, которого мы помним по сезону-2021/22. Причина может заключаться в том, что Джо Мазулла, наиграв дроп, не стал возвращать гибридную схему и часто выпускал Робби как чистого центра, а мы знаем, что Роберт лучше всего себя проявляет именно как страхующий от прохода в краску, а не при толкотне с тяжеловесами.

Ну и вторая причина может все-таки заключаться в частичной потере атлетизма после травмы мениска.

Как бы то ни было, вряд ли бы мы увидели Роба в той же ипостаси, что и при тренере Име Удоке.

Что касается опасений о защите против Эмбиидов/Йокичей и Яннисов, то повторю снова и снова: Роберт Уильямс не защищался против этих ребят! По крайней мере, при Удоке, в том сезоне, когда он был действительно человеком, который изменял ход игры в нашу пользу.

Задачей Роберта Уильямса было страховать краску от проходов маленьких, а с большими толкался тот же, кто и всегда – Эл Хорфорд, ну и частично Грант Уильямс.

2. Бостон стал сильнее в стартовой 5-ке, но потерял всю глубину.

Тут я отчасти соглашусь. На бумаге все именно так и выглядит. Нельзя взять и равноценно заменить лучшего 6-го игрока лиги. Нельзя Гранта Уильямса взять и равноценно заменить игроком за минималку.

Но тут есть одно но, которое может сработать по ходу сезона. Все (многие) сейчас не видят игроков скамейки Бостона, а именно Притчарда, Хаузера, Корнета. Да и сложно сейчас ждать чего-то определенного от новичков.

Что касается Корнета и Хаузера – их просто недооценивают, хотя они были более чем эффективны в прошлом сезоне и даже на довольно больших минутах не проседали.

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Вот некоторые цифры, характеризующие Сэма Хаузера:

В сезоне-2022/23 защита Селтикс была на 3,6 очка лучше на 100 владений, когда Хаузер был на площадке.

Атака была лучше на 1,5 очка на 100 владений с Хаузером на площадке.

С Тэйтумом без Хаузера net рейтинг Селтикс составлял +7,9.

С Тэйтумомом и Хаузером на площадке +9,3.

С Брауном без Хаузера +4,3

С Брауном и Хаузером +7,9.

Сэм Хаузер дополняет Джеев.

(с net рейтингом +6,7 Селтикс лидировали в НБА)

Статистика Сэма Хаузера, когда он выходил в стартовом составе:

15,4 PPG

4.8 RPG

2.5 APG

48% FG

46% 3PT (4.4 3PM)

33.0 MPG

7-1 результат команды

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Притчард немного закис из-за высокой конкуренции и отсутствия минут, но он может выстрелить. У него есть многое для того, чтобы быть эффективным игроком со скамейки.

Основная его проблема – это принятие решений с мячом в руках. Если он, получив больше минут, успокоится и станет полноценным разыгрывающим с холодной головой, то мы не вспомним о потере Брогдона, я обещаю.

Все подписанные игроки ведь тоже не безнадежные, согласитесь? Бриссетт, Стивенс, Уолш, Гэбриел. Можем ли мы надеяться, что кто-то из них выстрелит и станет звездой в соей роли? Что отчасти и по-своему заменит нам Гранта Уильямса? Я думаю, осторожно надеяться на это всегда можно.

Мое мнение таково: кто-то из игроков скамейки должен сделать шаг вперед после ухода Брогдона и восполнить его продуктивность. Возможно, это будет не один, а несколько игроков. Без этого, действительно, Бостон будет проседать каждый раз, когда лидеры пойдут отдыхать.

И посмотрим на другие команды из числа претендентов.

Вот для сравнения 6-10 игроки Бостона: Хорфорд-Притчард-Хаузер-Бриссетт-Корнет

6-10 игроки Милуоки: Портис-Бишам-Робин Лопес-Краудер-Малик Бизли

Можно ли уверенно сказать, что у конкурентов скамейка однозначно глубже?

Перспективы на сезон

Я слышал такую мысль в одном из подкастов: Бостону часто не хватало розыгрыша в прошлом. Сейчас они получили Холидея и он должен решить эту проблему, забрав мяч из рук Тэйтума и Брауна, которые его теряли.

Сразу скажу, что я привел не точную цитату, а мысль, которую воспроизвел по памяти, если что-то напутал, то заранее прошу прощения.

Но мысль о том, что Холидей придет и наладит командное нападение мне кажется изначально не верной. Дело в том, что Бостон не исповедует проведение атакующих комбинаций через одного «болл-хеви» разыгрывающего. Розыгрыш в этой команде, как правило, приходит из разных мест.

Я думаю, что Холидей, Уайт, Тэйтум, Браун – будут попеременно переводить мяч в зону атаки и начинать атакующие сэты. В дальнейшем же, многое будет идти от конкретного розыгрыша и рид-энд-реакт самих игроков по ходу этих розыгрышей. Поэтому в Бостоне ценят игроков, которые не заточены под узкий профиль и могут делать в атаке больше, чем одну-две вещи.

Такая уж большая разница, кто конкретно будет этот мяч приводить на чужую половину?

Да, есть такая вещь, как контроль темпа и у нас есть Деррик Уайт с Брогдоном, которые этот темп постоянно нагнетали, а Маркус и Джей-Ти наоборот, снижали. Посмотрим, как будет управляться с этим Холидей. Если он будет хорошо разгонять атаки, то я конечно предпочту видеть мяч больше в его руках, чем в руках Тэйтума с Брауном.

Но гораздо более влияющим на организацию атаки для меня выглядит приобретение Кристапса Порзингиса. Вот это позволит кардинальное по-другому вести позиционную атаку. Тут и пост-ап, и пик-н-ролл и полноценный файв-аут.

Вот вам задачка. Мы имеем пнр Холидей/Порзингис и Джеи на слабой стороне. Ваши варианты такие:

1. 1,0 ppp/48% с игры от Джру Холидея как пнр боллхендлера

2. 1,18 ppp/46% с игры от Кристапса Порзингиса в качестве ролл-мэна

3. 40% 3PM в ситуация кэч-энд-шут от Тэйтума

4. 57,9% с игры в проходах от Брауна

Что выбираете?

Как я уже сказал выше, у Бостона теперь в старте 4-5 человек, которые могут сами себе создавать атаку практически в любой момент, не будучи при этом проблемой в защите.

Также, у нас есть Хорфорд, Притчард, Хаузер, Михайлюк для растягивания защиты.

Если все будут здоровы, то я не вижу никаких препятствий, чтобы атака продолжала находиться в топ 5 лиги.

Что касается защиты.

Бостон потерял Смарта и восполнил потерю Холидеем.

Бостон взял одного из лучших дроп бигменов лиги и добавил к нему одного из лучших дроп защитников периметра в лиге. Сохранив Деррика Уайта.

При этом, по ситуации, Бостон может варьировать лайнап, выпуская по необходимости двух бигменов КП+Хорфорд, чтобы усилить присутствие в краске.

Вывод: я не вижу критических проблем, которые могут стать камнями преткновения в регулярном сезоне. А насчет плей-офф пока рано беспокоиться.

Единственное опасение – это здоровье лидеров. Но такие вопросы есть всегда и у всех команд абсолютно. Кто сомневался в победе ГСВ в последнем сезоне Дюрэнта с олимпийской сборной США в старте? Кто мог предсказать травмы КД и Томпсона?

Джеи – главный фактор на обеих сторонах

Основным фактором на обеих сторонах площадки должны стать, естественно, Тэйтум и Браун.

Джейсон – заслуженно игрок первой сборной НБА. Он должен стать еще эффективнее, добавить в некоторых зонах. Насколько я понял, от него сейчас просят больше пост-апов и вернуть некоторое количестве мидрейнджей, от которых он практически полностью отказался.

Джей-Ти еще добавил мышечной массы, так что фолов на нем возле точно не должно стать меньше, потому что остановить его без фола станет еще более сложной задачей. Но это не должно стать проблемой, ведь он уже освоился со своим более мощным телом еще в сезоне с Име Удокой. Вряд ли это в худшую сторону повлияет на бросок.

Браун сказал, что много работал в это межсезонье. Все выражают беспокойство после видео, где он по-прежнему плохо контролирует мяч левой рукой. Я бы сказал, что больше всего жду от него прогресса в дальнем броске. И в штрафном броске тоже, хотя он прибавил в последнем сезоне. Надо еще чуточку подтянуть. С более уверенным броском ему будет в том числе проще обыгрывать соперников на дриблинге.

Оба Джея говорят, что хотят попасть в сборные по защите. Особенно приятно это слышать от Брауна, который в прошлом сезоне часто халтурил на своей стороне. Его можно было понять, ведь он хотел выбить себе максимальное продление. Теперь, когда он его получил, я надеюсь, что Браун будет полностью сосредоточен на командных целях.

Хочу закончить тем, что Брэд Стивенс может выиграть в этом сезоне, а может и проиграть. Но он точно сможет сказать себе: «Я сделал для победы все, что мог».

Всем болельщикам Селтикс – желаю хорошего сезона и 18-го баннера. Всем остальным болельщикам тоже удачи и пусть побеждает сильнейший.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Dylan Buell, Sarah Stier, Maddie Malhotra; East News/AP Photo/Mary Schwalm