Шанс на возвращение Роналду в бывший клуб – 25%

И речь совсем не про «Реал».

Отношения Роналду и «Манчестер Юнайтед», которые итак переживали не лучшие времена, после двух туров АПЛ накалились до предела: клуб проиграл два стартовых матча чемпионата, а Криштиану постоянно всем недоволен.

Слухи о том, что португалец сезон-2022/23 проведет в новом (или новом старом) клубе, ходили давно. Одна из крупнейших европейских букмекерских контор Unibet по этому поводу выкатила линию на трансфер Роналду – разбираем оценки вероятности переезда Криштиану в ближайшие пару недель.

«Спортинг»: более 20%

По законам жанра карьера КриРо просто обязана завершиться в «Спортинге», причем как можно триумфальнее. На удивление именно переезд Роналду в свой первый профессиональный клуб считается аналитиками наиболее вероятным – коэффициент 4.00, что примерно равно 23-24% (за вычетом маржи).

К конце июля в The Athletic действительно появилась новость, что агент португальца Жорже Мендеш вел переговоры с лиссабонским клубом о трансфере Криштиану. Однако у сделки было слишком много «но»:

«Спортинг» финансово вряд ли потянет зарплату звезды уровня Криша;

Тренер португальского клуба не в восторге от возможного приобретения Криштиану, потому как тот заметно скажется на игровой модели клуба.

А вот для самого Роналду переход действительно выглядит достаточно привлекательно. Во-первых, «Спортинг» готовится выступить на групповом этапе Лиги чемпионов, чего так сильно не хватает португальцу в «МЮ». Во-вторых, возвращение в родной клуб после пары лет непрерывных истерик в Англии – достаточно неплохой имиджевый ход.

Великий Криштиану на закате карьеры вернулся в родной клуб... А если еще и чемпионат поможет выиграть да в плей-офф ЛЧ попасть – вообще сказка. Правда, в подобное развитие событий верится мало.

«Атлетико» и «Челси»: около 10%

Трансфер Роналду в оба клуба котируют на 10.00, а это около 10% вероятности. В СМИ ходили слухи и о заинтересованности игрока в обоих переходах: говорят, Мендеш лично предлагал своего клиента, но ситуация примерно та же, что и в случае со «Спортингом»:

Симеоне старательно избегает прямых ответов на любые вопросы о возможном трансфере, а вот болельщики «Атлетико» явно дали понять, что не хотели бы видеть КриРо на своей стороне Мадрида. Боссы «Челси» не уверены в том, что португалец на данном этапе карьеры будет полезен Тухелю.

И если трансфер в «Атлетико» представить уж слишком сложно (скорее Криш уедет в «Буде-Глимт» с кэфом в 801.00), то переезд в Лондон смотрится наиболее вероятным исходом. Вот только до закрытия трансферного окна осталась всего пара недель, а «МЮ» несмотря на слухи в СМИ не торопиться разрывать контракт с форвардом.

«Реал» и «Ювентус»: менее 5%

В возвращение Криша в один из европейских топ-клубов совсем не верят. На это есть две достаточно весомые причины: в «Реале» и без Криштиану все просто великолепно (по результату уж точно), а в «Ювентусе» все было плохо и про португальце.

Про возвращение в «Реал» не судачили даже средства массовой информации, настолько эта идея казалась непривлекательной. В Мадриде взяли курс на омоложение состава, поэтому о возможном эпохальном возвращении даже не заикались. Плюс в Испании больше нет Месси, что заметно уменьшает привлекательность переезда для самого Роналду.

А вот с «Ювентусом» будущее Криштиану связывали достаточно часто. Исходя из последних новостей, Криштиану могли предложить туринцам как части сделки по Рабьо. Но совершенно понятно, что сама по себе идея использовать Роналду как часть трансферных обязательств по переходу другого игрока говорит о несостоятельности подобных предложений.

Если бы можно было поставить на то, что португалец не переедет до сентября ни в «Реал», ни в «Ювентус», можно было бы брать хоть за 1.05 – настолько вариант выглядит железобетонным.

Еще как минимум полгода в «Манчестере»: более 70%

Все действительно движется к тому, что несмотря на свое недовольство нынешним положением вещей Роналду как минимум первую часть сезона проведет в Манчестере. Руководство клуба открыто говори о том, что португалец является важной частью проекта «Манчестер Юнайтед»... Ну им виднее.

Плюс все слухи вокруг Роналду на трансферном рынке ясно дали понять общественности, что топ-клубы не горят желанием увидеть португальца в своем составе. Во-первых, сказываются результаты его «Ювентуса» и «Манчестера» в последние годы. Во-вторых, ни одному тренеру не нужен в раздевалке игрок с уровнем авторитета Криштиану Роналду, которые в последние годы стабильно недоволен положением дел вокруг своей персоны.

Потому будем следить за успехами португальца в АПЛ – кто знает, может именно его опыт и харизма поможет «Манчестеру» реабилитироваться за провал на старте сезона.

Фото: eastnews.ru/Aytac Unal; globallookpress.com/Maurizio Borsari; Gettyimages.ru/Henri Szwarc, Catherine Ivill