Все, Роналду достал даже Тен Хага – возможен разрыв контракта. Криштиану обедает один и вечно спорит на тренировках

Варди – один из вариантов на замену.

Если думаете, что «Манчестер Юнайтед» страдает только на поле, то сильно ошибаетесь. Криштиану Роналду пока никуда не ушел – и всем видом показывает, что хочет исправить это недоразумение.

Пару недель еще хватало инсайдов, что Эрик Тен Хаг хотел бы оставить Криштиану в команде – кажется, теперь все иначе. The Athletic сообщает, что тренерский штаб готов избавиться от португальца. The Times добавляет, что главная причина – не проблемы с игровой адаптацией под систему Тен Хага, а атмосфера в команде. Закрытость Роналду от остальных бесит игроков.

Sky Sports пишет, что в клубе хотят увидеть хоть какие-то изменения Криштиану по отношению к клубу и партнерам. Если этого не произойдет, «МЮ» даже может рассмотреть возможность разрыва контракта с форвардом.

Сообщений так много, что пришлось отвечать официально: пресс-служба «МЮ» опровергла информацию о разрыве контракта и заявила, что Криш не продается.

Детали проблем: Роналду полностью отдалился от партнеров и бесится из-за прессинга в системе Тен Хага

Вот из-за чего переживает «Юнайтед».

• У Роналду хромают отношения с фанатами. И речь не о старом случае с разбитым телефоном мальчика с аутизмом – в игре с «Брентфордом» Криштиану попросили подойти к трибуне гостевых болельщиков и извиниться, но тот просто развернулся, пожал плечами и ушел.

• The Athletic добавляет, что Криштиану ест один и пытается максимально отстраниться от партнеров на командных собраниях, при этом почти не разговаривает даже с португальцами. Это не нравится всем – многие считают, что Роналду слишком эгоистичен, а авторитетного капитана, который мог бы поговорить с ним, просто нет.

• Еще один инсайд – Роналду постоянно спорит с Тен Хагом на тренировках. Все из-за того, что очень не хочет прессинговать. Тренера это сильно напрягает, ведь раньше он думал, что они с Криштиану смогут найти компромисс.

•‎ Вы наверняка слышали про оригинальное наказание от Тен Хага – 13,8 км кросса на тренировочной базе вместо выходного. The Athletic пишет, что это правда – и Криш полностью пробежал дистанцию, не стал отлынивать. Только вот легче ли от этого «МЮ»?

Что по заменам? «МЮ» смотрит на воспитанников «Реала» и даже Варди

Найти нового нападающего – еще одна проблема. Хороших вариантов на рынке почти нет.

Тен Хаг не форсирует покупку форварда. The Athletic пишет, что голландец все еще верит в Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда, а еще ждет прогресса Джейдона Санчо. Голландец понимает, что его команде экстренно нужны хорошие игроки в центр поля. Так что поиск нового форварда – актуальный запрос, но явно не первый по приоритету.

И все-таки возможный уход Роналду сильно меняет планы. Без него у «МЮ» не остается номинальных центральных нападающих.

•‎ «МЮ» присматривается к многострадальному Альваро Морате. «Атлетико» готов отдать испанца за 35 млн евро и не будет торговаться. Альваро не против снова играть в Англии, но не горит желанием уходить из-за хороших отношений с Симеоне. Чоло он тоже нравится.

•‎ Тен Хагу приглянулся еще один воспитанник «Реала» – форвард «Эспаньола» Рауль де Томас. Он все лето хочет уйти, но единственный шанс с родным «Мадридом» сорвался. Рауль мечтает много играть, но за спиной нет ни одного сезона в топ-клубе – а ведь де Томасу уже 27 лет.

•‎ Вариант из 2016-го – 35-летний Джейми Варди. The Athletic уверяет, что в клубе реально думают над возможностью покупки легендарного англичанина, но «Лестер» не собирается его отпускать.

• Реальный, но отмененный вариант – 33-летний Марко Арнаутович из «Болоньи». В нем был заинтересован лично Тен Хаг, и «МЮ» предлагал итальянцам 9 млн евро (об этом сообщал Джанлука Ди Марцио). Первое предложение отклонили, и после реакции болельщиков (те быстро вспомнили расистские и сексистские скандалы, в которые попадал Арнаутович) клуб отказался от возможной сделки.

Пока «Юнайтед» продолжает попытки заманить Френки де Йонга из «Барсы». Может, он и голы даст?

Фото: REUTERS/John Sibley, Craig Brough, Isabel Infantes