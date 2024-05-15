«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России на «Балтику». Букмекеры вообще не сомневаются в победителе

В решающем матче Кубка России будет неожиданная вывеска. С одной стороны, «Зенит» там ждали. С другой, казалось, что у него будет совсем другой соперник.

«Зенит» был однозначным фаворитом в противостоянии с ЦСКА

Когда ЦСКА вышел на «Зенит» в финале Пути РПЛ, букмекеры определили фаворитом клуб из Санкт-Петербурга – 1.41 на проход против 2.78 у москвичей. В первом матче в Москве «Зенит» отыгрался только в самом конце – 1:1. Коэффициенты не слишком поменялись – 1.50 и 2.70.

Второй матч сложился незрелищно – всего с двумя ударами в створ на двоих и без голов. В серии пенальти промахнулся Антон Заболотный – и «Зенит» победил 5:4.

Так что изначальные не очень большие коэффициенты все-таки сыграли.

Второй финалист – «Балтика». А ждали «Спартак»

«Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак» дома благодаря раннему голу Кевина Андраде. Изначально сразу после того, как стала известна эта пара, фаворитом определили «Спартака» с 1.62 на проход, позже коэффициент снижался даже до 1.53.

На выход «Балтики» было 2.40 – он и случился. А прямая победа хозяев в Калининграде вообще оценивалась в 3.70 и потом росла даже до 4.54. Случилась и она!

Проход «Балтики» против «Локомотива» в 1/4 Пути РПЛ оценивался в 2.54 («Локо» – 1.48), но дальше прошли калининградцы. Примерно так же было и в Пути регионов против «Ростова» – проход 2.60 против 1.53 у ростовчан, но дальше вышла «Балтика». 2.40 против «Спартака» тоже сыграли.

Расклады на Суперфинал – с сильным перекосом

Первые котировки на победителя: «Зенит» – 1.28, «Балтика» – 4.00. Перевод в проценты дает на первых 78%, на вторых – 25%.

Что еще есть в линии: прямая победа «Зенита» в основное время идет за 1.43, «Балтики» – за 7.30. Фора на «Балтику» +1.25 предлагается за 1.79, а -1 «Зенита» – за 1.69.

По голам – не до конца ясно: ТМ2.5 за 1.86 и ТБ2.5 за 2.00. Вариант «обе забьют» – 2.16.

* * *

Главный фаворит турнира с 4.00 на итоговую победу перед его стартом – против команды с самым низким коэффициентом в 51.00. Именно на «Зенит» было самое низкое значение, а на «Балтику» наряду с «Пари НН» и «Факелом» – самое высокое.

Теперь до титула один шаг, а значения – совсем другие: 1.28 и 4.00. Падение коэффициента у «Балтики» – почти в 13 раз.

Суперфинал Кубка России намечен на воскресенье, 2 июня в 17:00 по московскому времени. Он пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

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Фото: РИА Новости /Михаил Голенков