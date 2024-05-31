5 наград «Фонбета», победа Sports с БЕТСИТИ и другие итоги ежегодной премии MarSpo Awards 2024

Всего 2 российских букмекера стали победителями.

30 мая прошла церемония награждения премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2024.

Премия проводится ежегодно с 2017 года, в ней принимают участие спортивные клубы, лиги, спортивные СМИ, агентства и спонсоры.

В это году жюри рассмотрело более 1300 проектов из России, Белоруссии и Казахстана в 38 номинациях.

Единственная награда БЕТСИТИ, зато какая

БЕТСИТИ в этом году скромно забрал лишь одну награду, хотя в прошлом победил в 3-х номинациях. Букмекерская компания выиграла серебро в номинации «Лучший digital-проект в медиа» за спецпроект БЕТСИТИ Сити, который был разработан совместно со Sports и креативной студией «Сирена».

БЕТСИТИ Сити – это интерактивный город, объединивший все топовые спецпроекты компании, вышедшие на Sports. Среди них игры «Три в ряд», MEMO, тесты, квизы на тему спорта, а также крутые пасхалки, отсылающие к наиболее резонансным событиям в спорте последних лет.

У «Фонбет» 5 наград, 2 из них – за суперфинал Кубка России-2023

«Фонбет» ощутимо улучшил прошлогодний результат и насобирал целых 3 победы (в 2023-м была одна):

● «Лучшая организация открытия-закрытия сезона» за суперфинал Кубка России-2023 в «Лужниках»;

● «Лучший рекламный имиджевый проморолик бренда» («Великая погоня» с Александром Овечкиным);

● «Лучший социальный проект (бюджет от 1 млн рублей)» за проект «Доброфура».

Еще в двух номинациях «Фонбет» взял серебро:

● «Лучший специальный проект» за проект «Доброфура»;

● «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте» за суперфинал Кубка России-2023 в «Лужниках».

Отдельно стоит отметить благотворительный проект «Доброфура», который «Фонбет» запустил совместно с КХЛ. Два брендированных грузовика отправились навстречу друг другу с Запада и Востока России и посетили 21 матч регулярки КХЛ, каждый из которых стал частью большого благотворительного проекта.

В итоге организаторы собрали 21 776 675 рублей, все средства поровну поделены между благотворительными фондами, которые клубы КХЛ выбрали для поддержки.

BetBoom победил в 4-х номинациях

BetBoom собрал чуть меньше наград, чем «Фонбет», зато все 4 – золотые:

● «Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом / организацией / событием» за «Идеальное партнерство» с Team Spirit.

● «Лучший digital-проект» за спецпроекты в сфере спорта и букмекерского продукта;

● «Лучшая спонсорская интеграция/активация в киберспорте» за активацию спонсорских прав киберспортивных команд.

● «Лучший мерчендайзинг (набор атрибутики) клуба, лиги, спортивной организации, события» за коллекцию с художником Shulya и NUW Store.

2 награды «Пари НН» за форму с цитатами Горького украсили провальный сезон нижегородцев

«Пари НН» закончил сезон 13-й строчке, проиграл первый стыковой матч и рискует вылететь из РПЛ. Зато на премии MarSpo Awards 2024 клуб победил в номинации «Лучшая спонсорская активация (бюджет от 1 млн рублей)», а также занял 2-е место в номинации «Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом / организацией / событием».

Обе награды «Пари НН» получил за представление альтернативного комплекта формы на сезон-2023/24, посвященного 155-летию Максима Горького. Инициатором выступила БК «Пари» – генеральный партнер команды. Нижний Новгород носил имя писателя с 1932 по 1990 год. Главная фишка формы – контрастная вертикальная полоса на джерси с цитатами Горького.

Список победителей в остальных номинациях MarSpo Awards 2024 можно найти на сайте .

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович; vk.com/fcparinn