«Боруссия» – «Реал»: последний матч Крооса и Ройса. Ждет ли нас сенсация в финале ЛЧ?

Уже 2 финала еврокубков в этом сезоне завершились поражением фаворита.

В субботу, 1 июня, на «Уэмбли» в Лондоне «Боруссия» и «Реал» закроют клубный европейский сезон. Марко Ройс проведет последний матч за «Боруссию», а Тони Кроос – за «Реал». Идеальная концовка может быть только у одного из них. Для кого финал станет «золотым»?

«Боруссия» – самая нелогичная команда сезона

В прошлом сезоне «Боруссия» бездарно упустила чемпионство в Бундеслиге на глазах у фанатов. Казалось, Эдин Терзич сломлен, а команда в ближайшее время даже не приблизится к значимым трофеям. Но прошел год – «Боруссия» в финале ЛЧ.

В Бундеслиге дортмундцы стали только 5-ми и попали в следующий розыгрыш ЛЧ, так как Германия получила дополнительное место за счет успешных выступлений в еврокубках. Зато в ЛЧ «шмели» показали шикарные результаты.

«Боруссия» неожиданно, но вполне справедливо оказалась в финале: вышла из «группы смерти» с первого места, а в плей-офф выбила «ПСВ», «Атлетико» и «ПСЖ». Последние и вовсе не смогли ни разу забить дортмундцам. «Боруссия» проиграла всего 2 из 12 игр нынешнего розыгрыша. Причем 6 раз команда сыграла «на ноль», это лучший результат в текущей ЛЧ. В придачу «Боруссия» имеет 10-матчевую забивную серию в ЛЧ.

В целом дортмундцы прогрессировали по ходу сезона, но все равно оставят двоякое впечатление независимо от результата финала ЛЧ. В Бундеслиге команда провела слабый год и впервые не попала в топ-3 с сезона-2017/18. В ЛЧ «шмели», напротив, выдали нечто сумасшедшее и вышли в финал впервые с сезона-2012/13. Да, нелогично. И да, дико интересно, чем все это закончится.

В этом сезоне «Реал» проиграл лишь «Атлетико»

Стоит ли напоминать о том, что «Реал» – король ЛЧ? Тогда напомним, что всего «Реал» сыграл в 17 финалах турнира и проиграл только в 3-х из них. Причем последнее поражение в решающей игре мадридцы потерпели 43 года назад.

В этом сезоне в основное время «сливочные» уступили только «Атлетико» еще на старте Ла Лиги. После этого «Реал» не проигрывал 32 матча подряд (это клубный рекорд по длительности серии без поражений в Ла Лиге) и отпраздновал чемпионский титул, оставив позади «Барселону» на расстоянии 10 очков.

В нынешней ЛЧ мадридцы также ни разу не проиграли – 8 побед и 4 ничьи. В плей-офф «Реал» выбили «Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Баварию». Мюнхенцев «сливочные» прошли не без приключений. Геройство Хоселу и фантастический камбэк омрачил судейский скандал имени Шимона Марчиняка, но вряд ли кто-то поспорит, что «сливочные» заслужили финал ЛЧ.

Карло Анчелотти уже назвал нынешний сезон лучшим в своей тренерской карьере. «Боруссии» понадобится нечто сверхъестественное, чтобы остановить такой «Реал».

Составы перед финалом «Боруссия» – «Реал»: Лунин заболел, Тчуамени точно не сыграет

Главная интрига мая по стартовым составам окончательно увяла к финалу – в воротах «Реала» будет Тибо Куртуа. Официально это не подтверждалось, но почти все авторитетные испанские издания писали, что Карло Анчелотти сделал свой выбор еще за два тура до финиша Ла Лиги. Кстати, не последовал совету Икера Касильяса – вратарь публично просил дать шанс закончить историю именно украинцу.

Давления в связи с вратарским решением не будет вообще, так как Лунин заболел перед финалом. Вратарь в социальных сетях объявил, что подхватил грипп. Андрей остался в Мадриде. Есть повод вспомнить о существовании Кепы Аррисабалаги.

Вторая потеря «Реала» – Орельен Тчуамени. Француз получил травму левой стопы еще в игре с «Баварией». Вопрос с ним был решен фактически три недели назад.

Для порядка вспомним и Давида Алабу. Австриец досрочно завершил сезон еще в декабре после операции на крестообразных связках.

В связи с травмой француза особых интриг по составу у «Реала» нет. Трио полузащитников составят Кроос, Камавинга и Вальверде. Модрич будет вариантом на замену.

У Дортмунда в неопределенном статусе только форвард Себастьян Аллер. Нападающий имеет сложности после повреждения лодыжки. Эдин Терзич официально подтвердил, что на поле не выйдет центральный защитник Рами Бенсебаини (не играет с марта). В остальном ожидается копия состава со второго полуфинала против «ПСЖ». Марко Ройс начнет свой последний матч в запасе.

«Реал» ведет в очных противостояниях

«Реал» и «Боруссия» провели между собой 14 официальных матчей – все в Лиге чемпионов. 6 раз выиграл «Реал», 3 победы у «Боруссии», 5 игр завершились вничью. Разница забитых мячей – 24:19 в пользу «сливочных»

Последний раз клубы пересекались на групповой стадии в 2017 году. Тогда «Реал» дважды победил, забив «шмелям» в общей сложности 6 голов.

А наиболее памятные матчи между «Реалом» и «Боруссией» состоялись в полуфинале 2013-го. Да-да, речь о тех самых 4:1 и 0:2, когда Роберт Левандовски оформил покер. В итоге «Боруссия» Юргена Клоппа пронеслась в финал ЛЧ, где проиграла «Баварии» Юппа Хайнкеса.

Тренды перед финалом Лиги чемпионов: «Реал» всегда забивает, «Боруссия» на удивление не пробивает тотал

«Реал» – самый стабильный клуб сезона. В основное время подопечные Карло Анчелотти проиграли только в одном матче – «Атлетико» еще в сентябре. В Лиге чемпионов «Реал» забивал в каждой игре. В то же время в плей-офф совсем не брезговал ничьими – четыре мирных исхода в пяти последних встречах в основное время.

У «Реала» очевиден тренд на результативный футбол – восемь матчей из одиннадцати были «верховыми», а четыре из восьми даже брали планку в 3.5.

«Боруссия» – неожиданный антагонист. Стереотип, сложившийся вокруг Дортмунда годами, склоняет в сторону пари на результативный футбол, но статистика говорит об обратном: девять матчей из двенадцати – «низовые», в семи не проходила ставка на обмен голами. То есть «Боруссия» в Лиге чемпионов – вполне прагматичный коллектив.

Любопытно, что топ-клубы расходятся и в статистике по угловым. «Реал» имеет тенденцию к матчам с большим количеством стандартных положений, а у «Боруссии», напротив», в пяти из семи последних встреч не проходил тотал больше десяти.

На финал нет голевых ожиданий

Фаворит финала очевиден. «Боруссия» геройски пробилась в решающий матч турнира, но их соперник – «Реал». Добавить нечего. Разве только что 18 лет подряд в ЛЧ побеждает команда с бразильцем в составе. В составе «сливочных» их трое – Винисиус, Родриго и Эдер, в составе «шмелей» – ноль...

Зато уже 2 финала еврокубков в этом сезоне завершились поражением фаворита. «Боруссия» или продолжит, или закроет зарождающийся тренд.

Финалы ЛЧ в последние годы не отличаются высокой результативностью. В 5 предыдущих решающих матчах турнира суммарно было забито всего 6 голов.

Один из самых прагматичных решающих матчей между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» заложил фундамент для большой серии. С 2018 года – пять матчей на тотал меньше 2.5, так еще и в четырех подряд не забивалось больше одного гола. Счет строго был 1:0.

Перед ближайшим финалом можно поверить в магию стадиона: на «Уэмбли» было два финала в XXI веке – оба результативные. «Боруссия» уступила «Баварии» одиннадцать лет назад (1:2), а «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:1) еще с Хосепом Гвардиолой в 2011-м.

В нашем финале дортмундцы, скорее всего, с радостью поспособствуют закрытому футболу. ТМ2.5 голов идет за 2.10.

Ставки на Спортсе

Анчелотти близок ко второй ЛЧ за три года. А ведь в 2021-м его возвращение не планировалось

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Denis Doyle, Richard Heathcote