Яркий старт недели: «Аталанта» Миранчука в гостях у аутсайдера, «Манчестер Юнайтед» борется за зону Лиги конференций, а в РПЛ интрига только начинается

Увлекательный понедельник.

Начинаем неделю с матчей РПЛ и топ-5 лиг. Проведаем Алексея Миранчука в Италии, посетим матч в Лондоне и насладимся чемпионской гонкой в России.

В Воронеже будет много напряжения и мало голов

Нас ждет огненная концовка в РПЛ. «Зенит» проиграл два матча кряду и подпустил к себе «Краснодар» и «Динамо». «Факел» же борется за выживание, поэтому очки нужны каждой из сторон.

Воронежцы за последние пять туров набрали только один балл и свалились в зону вылета. В предыдущем матче команда под руководством нового тренера Игоря Черевченко вырвала ничью с «Сочи», но этого мало.

Тотал меньше 2.5 голов сыграл в пяти играх «Зенита» подряд. Он же преследует «Факел» в 13 последних домашних матчах. Ставки в этой встрече высоки для обеих команд, поэтому ждать много голов не стоит. ТМ2,5 идет за 2.15.

«Аталанта» мыслями в полуфинале ЛЕ, но не расслабляется в Серии А

«Аталанта» борется за выход в Лигу Чемпионов, а в четверг сыграет второй полуфинальный матч Лиги Европы против «Марселя». «Салернитана» уже пакует чемоданы и готовится к отбытию в Серию Б, но напоследок может насолить другим командам. Или нет?

Южане имеют 17-матчевую безвыигрышную серию и не забивали в 6 из 10 последних игр. Бергамаски же забивают в 15 из 16 предыдущих встреч в Серии А. Победа «Аталанты» идет за 1.33. Не густо, поэтому лучше сосредоточиться на невысокой результативности «Салернитаны» в последних играх и рассмотреть ИТМ1 0,5 гола за 2.00.

«Локомотив» и «Ростов» обещают результативный матч

Соперники расположились в верхней части таблицы. При этом «Локомотив» опережает «Ростов» всего на одно очко. Обе команды претендуют на топ-4 РПЛ.

В личных встречах небольшое преимущество на стороне «железнодорожников» – выиграли 56% игр. В первом круге победил «Ростов» – 1:0. Такой счет выбивается из общей картины: противостояние команд довольно результативное – ТБ2,5 сыграл в 9 из 10 последних очных матчей. ТБ2,5 котируется за 1.75.

«Рубин» не уступит ЦСКА?

Чуть ниже в таблице находятся ЦСКА и «Рубин», которые еще и соседствуют друг с другом. Армейцы – фавориты матча, но поседевшие в этом сезоне фанаты клуба помнят упущенные победы.

Преимущество по личным встречам у ЦСКА (25 против 15), но в первом круге команды сыграли вничью (0:0). При этом армейцы не выигрывают в семи из восьми последних очных встреч.

«Рубин» же на выезде показывает уверенную игру в обороне – сохранил фору в 1 мяч в 77% встреч. Фора +1 на гостей идет за 1.58.

Минимум угловых от «Манчестер Юнайтед»

Завершаем футбольный понедельник в Англии. «Кристал Пэлас» дома примет «Манчестер Юнайтед». «Орлы» набрали отличную форму и не проигрывают четыре матча подряд. Манкунианцы еще претендуют на попадание в Лигу конференций, но вряд ли команда рассчитывала именно на это в начале сезона.

Матч первого круга на «Олд Траффорд» закончился со счетом 1:0 в пользу «Кристал Пэлас». Предсказать исход встречи с участием «Манчестер Юнайтед» – та еще авантюра в этом сезоне, поэтому можно рассмотреть угловые.

Манкунианцы подают меньше 5,5 угловых на выезде в 14 из 16 последних матчей в АПЛ. ИТМ1 5,5 угловых идет за 1.51.

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Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Алексей Даничев; IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press