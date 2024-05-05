Рангник отказал «‎Баварии». А где другие члены его команды в «Локо»?

Ральф наслаждается жизнью в Австрии.

В апреле 2021-го Ральфа Рангника впервые заметили в России – архитектор футбольной системы «Ред Булла» посетил дерби «‎Локомотива» и «‎Спартака». Через пару месяцев Рангника назначали руководителем «‎Локо» по спорту и развитию, но Ральф постоянно открещивался от официальной должности, называя себя консультантом.

Очевидно, роль Ральфа была гораздо шире, чем у обычного консультанта – например, Рангник завел в «‎Локо» целый штат иностранных помощников . Уже осенью 2021-го Рангника позвал «Ман Юнайтед», и Ральф покинул Москву. Окончательно немецкий проект свернули осенью 2022-го, когда «‎Локомотив» упал в зону стыковых матчей. Чтобы закрыть кредиты за трансферную кампанию Рангника, РЖД дополнительно влила в «‎Локо» три миллиарда рублей.

Теперь Рангник был близок к назначению главным тренером «Баварии» – мюнхенцы очень звали, но Ральф отказал. Как он провел два с половиной года после «Локо»? Чем занимаются другие члены его московской команды?

Рангник вывел Австрию на Евро, с ним работают двое из команды в «‎Локо». Ральф купил виллу под Зальцбургом

У Рангника все прекрасно. После сумбурной командировки в «‎Ман Юнайтед» его позвали тренировать сборную Австрии. С Ральфом австрийцы уверенно вышли на Евро-2024, всего на одно очко отстав от Бельгии (ей же проиграли единственный матч отбора – 2:3). В ноябре 2023-го Австрия прихлопнула Германию в товарищеском матче (2:0).

Успех с Австрией привлек внимание европейских топ-клубов. В феврале 2024-го испанский Sport писал об интересе «‎Барселоны», а в апреле за Ральфом пришла «‎Бавария».

Немецкий Bild писал о двух встречах Рангника с боссами «Баварии». Первую подтвердил Ральф, рассказав о ней руководству австрийского футбольного союза.

На второй обсуждались детали контракта: по данным Bild, «Бавария» видела в Ральфе не временную фигуру, ожидая Хаби Алонсо или Юргена Клоппа, а постоянного тренера. При этом «Бавария» не хотела повторять ошибку с Юлианом Нагельсманном, которую дали пятилетний контракт – с Ральфом хотели договориться на два-три сезона. Sky Sport писал, что Рангник сможет влиять на трансферы «Баварии» – якобы клуб пошел на главное условие тренера.

После первого полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) президент «‎Баварии» Герберт Хайнер хвалил Рангника и просил подождать несколько дней: «У нас с Ральфом хороший диалог. Он отлично умеет развивать игроков и команды. Если бы он приедет, это будет очень хороший выбор для нас».

Через пару дней сборная Австрии объявила, что Рангник останется ее тренером и после Евро-2024.

По информации Kicker, переговоры Рангника с «Баварией» прошли отлично, в Мюнхене Ральфу давали желаемые полномочия и зарплату гораздо выше той, что тренер получает в Австрии.

Рангник все равно отказал: опасался, что от согласия Австрия хуже выступит на Евро, и не захотел возвращаться к повседневной интенсивной работе. В Австрии у Рангника не только профессиональная, но и бытовая идиллия. С лета 2023-го он поселился под Зальцбургом в живописной общине Обертрум-ам-Зе на 5000 жителей. Там Ральф купил виллу с собственным спуском к озеру.

Дом Рангника на озере под Зальцбургом

В свободное время Рангник играет в гольф и устраивает велотуры на маунтинбайках с сыном, который учится на врача в Зальцбурге. Ральф продал квартиру в Лейпциге, но раз в полтора месяца возвращается в город, чтобы проконтролировать дела благотворительного фонда.

Ларс Корнетка, главный помощник Рангника в Москве, после ухода Ральфа из «Локо» формально несколько месяцев занимал его место, хотя, по данным The Athletic, дистанционно помогал в «‎МЮ».

Летом 2022-го Корнетка официально воссоединился с Рангником в сборной Австрии, став его ассистентом. Можно не сомневаться, что в случае назначения Ральфа в «‎Баварию» в Мюнхен перебрался бы и Ларс.

Консалтинговое агентство «‎Rangnick Kornetka Consulting» на бумаге все еще существует: его не расформировали, сайт тоже доступен. Видимо, приберегли на всякий случай.

Физиотерапевт Мартин Хэммерле – не самая заметная фигура команды Рангника в Москве, но сейчас он тоже тработает с Ральфом. Хэммерле – тренер сборной Австрии по фитнесу и специалист по восстановлению после травм.

Мартин постоянно общается с травмированным звездами сборной – Давидом Алабой и Марко Арнаутовичем. К Арнаутовичу Хэммерле даже летал в Милан вместе с Рангником в марте, чтобы проконтролировать восстановление форварда.

Цорн учится на курсах ФИФА с Джоном Терри, Гиздоль царит в Турции, Комппер – в системе «‎Лейпцига»

Изначально Томас Цорн играл техническую роль в московской команде Рангника, но после ухода боссов стал де-факто главным. После «‎Локо» Цорн ездит по футбольным мероприятиям с громкими названиями, но не очень известным обычному болельщику: «‎World Football Summit», «‎Fussballkongress» (проходка туда стоит от 300 до 800 евро, Цорн писал, что его пригласили в качестве спикера).

Также Томас проходит курсы по клубному менеджменту от ФИФА. Среди однокурсников Цорна – Тим Кэйхилл, экс-игрок «‎Ман Сити» Фернандиньо, чемпион мира Хуан Мата и легенда московского «‎Спартака» Джон Терри.

«Эта программа – уникальная платформа для заведения контактов и обмена знаниями, которая помогает руководителям клубов повышать уровень своих клубов. В ходе программы они должны разработать стратегический план, определить долгосрочные цели и пути их достижения», – рассказывает куратор программы Орнелла Беллиа. Интересно, Цорн сдаст на проверку план немецкой стратегии «‎Локо»?

В конце 2023-го: греческие медиа писали , что Цорн может стать спортивным директором ПАОК. Дальше слухов не зашло.

Кристиан Меккель – глава селекционного отдела «‎Локо» Рангника уже полтора года без работы. После увольнения в октябре 2022-го о Меккеле нет никакой информации в открытых источниках. В профиле LinkedIn он обозначен как бывший сотрудник «‎Локо» – новых записей в резюме нет.

После побега из «Локо‎» в феврале 2022-го Маркус Гиздоль полтора года был безработным. В октябре 2023-го его позвали спасать турецкий «‎Самсунспор»: после восьми туров команда шла на 18-м месте из 20.

С Гиздолем «‎Самсунспор» уверенно поднялся в середину таблицы. Фанаты его обожают, называют крестным отцом, королем и даже сравнивают с Ататюрком. Это уже далеко не первый опыт Гиздоля в тонущей команде, в Локо он хотел другого:: «В «‎Хоффенхайме», «‎Гамбурге» и «‎Кельне» на меня смотрели как на спасателя, пожарного. Теперь хочу побороться за титулы с «‎Локо».

Не получилось. Зато в Турции Гиздоль отлично справляется со знакомой задачей. Его контракт с «‎Самсунспором» действует до конца сезона:«‎В такой ситуации всегда подписываю контракт только до лета. Хочу сначала все хорошенько изучить, а потом всегда можно решить, что делать дальше».

В Турцию Гиздоль снова взял помощника из пятой лиги Германии, но не Лутца Зибрехта , который был его ассистентом в Москве, а 26-летнего видеоаналитика «‎Штутгартер Киккерс» (Зибрехт приходил в «‎Локо» оттуда же) Якоба Брауна. «‎К сожалению, в этот раз не получилось (взять с собой Зибрехта – Sports) из-за его занятости. Но мне удалось заинтересовать работой в Турции Якоба Брауна. Он – большой талант, мой ближайший помощник, а также выходец из футбольной школы Хельмута Гросса (друга Рангника – Sports)».

О занятости Зибрехта, на которую ссылался Гиздоль, ничего неизвестно. Судя по всему, с футболом она никак не связана. В прежних интервью Зибрехт рассказывал о неком магазинчике в Штутгарте.

Марвин Комппер , который неожиданно стал главным тренером «‎Локо» после побега Гиздоля, теперь работает ассистентом в «Лейпциге» U-19.

Есть первые успехи: штаб Себастьяна Хайдингера (главный тренер на несколько месяцев младше Комппера) впервые в истории вывел молодежку «‎РБ» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Там немцы проиграли «‎Реалу» Альваро Арбелоа (0:2).

Аналитик Юэн Шарп недолго проработал в «‎Локо», уже в декабре 2021-го Рангник забрал его с собой в «‎МЮ». После этого шотландец был ассистентом Джесси Марша в «‎Лидсе», а после увольнения штаба американца в феврале 2023-го ищет работу.

«‎Я амбициозный и целеустремленный тренер с опытом работы в АПЛ. Мой уникальный набор навыков позволяет создавать и доводить до игроков эффективные тактические планы игры, а также разрабатывать и проводить тренировки, основанные на глубоком анализе.

Осень 2023-го я провел пять недель, наблюдая за матчами, тренировками, видеовстречами и обсуждая тактические идеи, стиль игры и методы обучения с тренерами, аналитиками и коллегами из элитных европейских команд. Основное внимание я уделял атакующим принципам и тренировочным подходам, основанным на владении мячом».

Тренер вратарей Саша Март запомнился не резким прогрессом голкиперов «Локо», а толчком журналиста в сторону от Йозефа Циннбауэра, когда Джо спросили о его будущем в Москве на фоне провальных результатов.

После «Локо» Март отправился тренировать голкиперов сборной Катара, но с декабря 2023-го сидит без работы. Март читает лекции о вратарском мастерстве в рамках мероприятий словацкого «Дунайского футбольного института» и похоже, задумывается о другой карьере: учится на магистра в Университете Шеффилд Халлам по программе «спортивное право на практике».

Скауты востребованы в Бундеслиге, а директор по медицине продает спорттовары в Лейпциге

Мексиканец Хорхе Иван Мартинес Рентериа получил в «‎Локо» солидную должность директора по развитию игроков, медицине и инновациям. После России о футбольной карьере Рентериа ничего неизвестно, зато летом 2023-го он основал в Лейпциге компанию по импорту и экспорту спортивных товаров, а также оказанию спортивных консультаций (что-то вроде услуг личного фитнес-тренера).

Чем-то подобным он занимался и до назначения в «‎Локо» в Мексике. В соцсетях сохранился давно заброшенный профиль его компании (называется так же, как и новосозданная в Лейпциге, но работала на мексиканский рынок), в котором рекламируется спортивная экипировка.

Рентериа – справа

Тренер по физподготовке Лусио Да Силва после ухода из «‎Локо», судя по профилю в соцсетях, отдыхает и занимается физподготовкой своих сыновей.

Маттиас Валленвайн до «‎Локо» работал в леверкузенском «‎Байере», где отвечал за Южную Америку и Великобританию (Паласиос и Фримпонг – в том числе его заслуга). Неудивительно, что после отъезда из Москвы Валленвайн быстро нашел работу в Германии: в январе 2023-го пришел в скаутинговый отдел дюссельдорфской «‎Фортуны». Спустя всего девять месяцев Валленвайн возглавил отдел скаутинга конкурентов из «‎Карлсруэ».

Том Рейнолдс в «‎Локо» занимался технологическим скаутингом.С марта 2023-го бывший менеджер Opta по инновациям работает скаутом в «‎Айнтрахте».

Бонус: Циннбауэр и Давидс снова вместе! И непобедимы

Джо Циннбауэр и Фадлу Давидс – не члены московской команды Рангника, но одни из символов провала немецкого проекта.

Давидс , числившийся в «‎Локо» всего двенадцать дней, нашел новую работу быстрее босса – спустя месяц возглавил «‎Марицбург Юнайтед», где уже работал до знакомства с Циннбауэром. С Давидсом «‎Марицбург» впервые за пятнадцать лет вылетел из высшего дивизиона чемпионата ЮАР.

Циннбауэр летом 2023-го возглавил марокканский «‎Раджа Касабланка» и тут же позвал Давидса помощником. При этом Джо утверждал, что получил шесть предложений:

«‎Из России, Саудовской Аравии и Кипра. Я вел переговоры с двумя клубами из ЮАР, но они слишком тянули. Был интерес из Турции. В Германии тоже было несколько заинтересованных, но не буду называть их, чтобы не беспокоить эти клубы». Джо, верим!

В Марокко Циннбауэр и Давидс пока непобедимы (17 побед и 9 ничьих), но за четыре тура до конца чемпионата идут на втором месте, уступая четыре очка лидеру. «‎Раджа» вообще постоянный участник чемпионской гонки в Марокко, золото и три серебра за пять последних сезонов. Большой провал был только в прошлом году – пятое место).

В ЮАР Циннбауэр вспоминает о «Локо»: «‎Я пришел со своей системой и философией игры, но в клубе следовали идеям Рангника . У нас был пятый по молодости состав среди всех топ-лиг Европы. Было трудно совместить амбиции сильного клуба с традициями и такое количество молодых игроков. Команде нужны были опытные футболисты, но их не было. Только 39-летний вратарь (Гильерме – Sports), который почти не играл из-за травм. И Антон Миранчук – топ-игрок по меркам лиги, но у него тоже были проблемы со здоровьем ».

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: Sebastian El-Saqqa/firo Sportphoto/Global Look Press