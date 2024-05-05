Рангник отказал «Баварии». А где другие члены его команды в «Локо»?
Ральф наслаждается жизнью в Австрии.
В апреле 2021-го Ральфа Рангника впервые заметили в России – архитектор футбольной системы «Ред Булла» посетил дерби «Локомотива» и «Спартака». Через пару месяцев Рангника назначали руководителем «Локо» по спорту и развитию, но Ральф постоянно открещивался от официальной должности, называя себя консультантом.
Очевидно, роль Ральфа была гораздо шире, чем у обычного консультанта – например, Рангник завел в «Локо» целый штат иностранных помощников. Уже осенью 2021-го Рангника позвал «Ман Юнайтед», и Ральф покинул Москву. Окончательно немецкий проект свернули осенью 2022-го, когда «Локомотив» упал в зону стыковых матчей. Чтобы закрыть кредиты за трансферную кампанию Рангника, РЖД дополнительно влила в «Локо» три миллиарда рублей.
Теперь Рангник был близок к назначению главным тренером «Баварии» – мюнхенцы очень звали, но Ральф отказал. Как он провел два с половиной года после «Локо»? Чем занимаются другие члены его московской команды?
Рангник вывел Австрию на Евро, с ним работают двое из команды в «Локо». Ральф купил виллу под Зальцбургом
У Рангника все прекрасно. После сумбурной командировки в «Ман Юнайтед» его позвали тренировать сборную Австрии. С Ральфом австрийцы уверенно вышли на Евро-2024, всего на одно очко отстав от Бельгии (ей же проиграли единственный матч отбора – 2:3). В ноябре 2023-го Австрия прихлопнула Германию в товарищеском матче (2:0).
Успех с Австрией привлек внимание европейских топ-клубов. В феврале 2024-го испанский Sport писал об интересе «Барселоны», а в апреле за Ральфом пришла «Бавария».
Немецкий Bild писал о двух встречах Рангника с боссами «Баварии». Первую подтвердил Ральф, рассказав о ней руководству австрийского футбольного союза.
На второй обсуждались детали контракта: по данным Bild, «Бавария» видела в Ральфе не временную фигуру, ожидая Хаби Алонсо или Юргена Клоппа, а постоянного тренера. При этом «Бавария» не хотела повторять ошибку с Юлианом Нагельсманном, которую дали пятилетний контракт – с Ральфом хотели договориться на два-три сезона. Sky Sport писал, что Рангник сможет влиять на трансферы «Баварии» – якобы клуб пошел на главное условие тренера.
После первого полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) президент «Баварии» Герберт Хайнер хвалил Рангника и просил подождать несколько дней: «У нас с Ральфом хороший диалог. Он отлично умеет развивать игроков и команды. Если бы он приедет, это будет очень хороший выбор для нас».
Через пару дней сборная Австрии объявила, что Рангник останется ее тренером и после Евро-2024.
По информации Kicker, переговоры Рангника с «Баварией» прошли отлично, в Мюнхене Ральфу давали желаемые полномочия и зарплату гораздо выше той, что тренер получает в Австрии.
Рангник все равно отказал: опасался, что от согласия Австрия хуже выступит на Евро, и не захотел возвращаться к повседневной интенсивной работе. В Австрии у Рангника не только профессиональная, но и бытовая идиллия. С лета 2023-го он поселился под Зальцбургом в живописной общине Обертрум-ам-Зе на 5000 жителей. Там Ральф купил виллу с собственным спуском к озеру.
В свободное время Рангник играет в гольф и устраивает велотуры на маунтинбайках с сыном, который учится на врача в Зальцбурге. Ральф продал квартиру в Лейпциге, но раз в полтора месяца возвращается в город, чтобы проконтролировать дела благотворительного фонда.
Ларс Корнетка, главный помощник Рангника в Москве, после ухода Ральфа из «Локо» формально несколько месяцев занимал его место, хотя, по данным The Athletic, дистанционно помогал в «МЮ».
Летом 2022-го Корнетка официально воссоединился с Рангником в сборной Австрии, став его ассистентом. Можно не сомневаться, что в случае назначения Ральфа в «Баварию» в Мюнхен перебрался бы и Ларс.
Консалтинговое агентство «Rangnick Kornetka Consulting» на бумаге все еще существует: его не расформировали, сайт тоже доступен. Видимо, приберегли на всякий случай.
Физиотерапевт Мартин Хэммерле – не самая заметная фигура команды Рангника в Москве, но сейчас он тоже тработает с Ральфом. Хэммерле – тренер сборной Австрии по фитнесу и специалист по восстановлению после травм.
Мартин постоянно общается с травмированным звездами сборной – Давидом Алабой и Марко Арнаутовичем. К Арнаутовичу Хэммерле даже летал в Милан вместе с Рангником в марте, чтобы проконтролировать восстановление форварда.
Цорн учится на курсах ФИФА с Джоном Терри, Гиздоль царит в Турции, Комппер – в системе «Лейпцига»
Изначально Томас Цорн играл техническую роль в московской команде Рангника, но после ухода боссов стал де-факто главным. После «Локо» Цорн ездит по футбольным мероприятиям с громкими названиями, но не очень известным обычному болельщику: «World Football Summit», «Fussballkongress» (проходка туда стоит от 300 до 800 евро, Цорн писал, что его пригласили в качестве спикера).
Также Томас проходит курсы по клубному менеджменту от ФИФА. Среди однокурсников Цорна – Тим Кэйхилл, экс-игрок «Ман Сити» Фернандиньо, чемпион мира Хуан Мата и легенда московского «Спартака» Джон Терри.
«Эта программа – уникальная платформа для заведения контактов и обмена знаниями, которая помогает руководителям клубов повышать уровень своих клубов. В ходе программы они должны разработать стратегический план, определить долгосрочные цели и пути их достижения», – рассказывает куратор программы Орнелла Беллиа. Интересно, Цорн сдаст на проверку план немецкой стратегии «Локо»?
В конце 2023-го: греческие медиа писали, что Цорн может стать спортивным директором ПАОК. Дальше слухов не зашло.
Кристиан Меккель – глава селекционного отдела «Локо» Рангника уже полтора года без работы. После увольнения в октябре 2022-го о Меккеле нет никакой информации в открытых источниках. В профиле LinkedIn он обозначен как бывший сотрудник «Локо» – новых записей в резюме нет.
После побега из «Локо» в феврале 2022-го Маркус Гиздоль полтора года был безработным. В октябре 2023-го его позвали спасать турецкий «Самсунспор»: после восьми туров команда шла на 18-м месте из 20.
С Гиздолем «Самсунспор» уверенно поднялся в середину таблицы. Фанаты его обожают, называют крестным отцом, королем и даже сравнивают с Ататюрком. Это уже далеко не первый опыт Гиздоля в тонущей команде, в Локо он хотел другого:: «В «Хоффенхайме», «Гамбурге» и «Кельне» на меня смотрели как на спасателя, пожарного. Теперь хочу побороться за титулы с «Локо».
Не получилось. Зато в Турции Гиздоль отлично справляется со знакомой задачей. Его контракт с «Самсунспором» действует до конца сезона:«В такой ситуации всегда подписываю контракт только до лета. Хочу сначала все хорошенько изучить, а потом всегда можно решить, что делать дальше».
В Турцию Гиздоль снова взял помощника из пятой лиги Германии, но не Лутца Зибрехта, который был его ассистентом в Москве, а 26-летнего видеоаналитика «Штутгартер Киккерс» (Зибрехт приходил в «Локо» оттуда же) Якоба Брауна. «К сожалению, в этот раз не получилось (взять с собой Зибрехта – Sports) из-за его занятости. Но мне удалось заинтересовать работой в Турции Якоба Брауна. Он – большой талант, мой ближайший помощник, а также выходец из футбольной школы Хельмута Гросса (друга Рангника – Sports)».
О занятости Зибрехта, на которую ссылался Гиздоль, ничего неизвестно. Судя по всему, с футболом она никак не связана. В прежних интервью Зибрехт рассказывал о неком магазинчике в Штутгарте.
Марвин Комппер, который неожиданно стал главным тренером «Локо» после побега Гиздоля, теперь работает ассистентом в «Лейпциге» U-19.
Есть первые успехи: штаб Себастьяна Хайдингера (главный тренер на несколько месяцев младше Комппера) впервые в истории вывел молодежку «РБ» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Там немцы проиграли «Реалу» Альваро Арбелоа (0:2).
Аналитик Юэн Шарп недолго проработал в «Локо», уже в декабре 2021-го Рангник забрал его с собой в «МЮ». После этого шотландец был ассистентом Джесси Марша в «Лидсе», а после увольнения штаба американца в феврале 2023-го ищет работу.
«Я амбициозный и целеустремленный тренер с опытом работы в АПЛ. Мой уникальный набор навыков позволяет создавать и доводить до игроков эффективные тактические планы игры, а также разрабатывать и проводить тренировки, основанные на глубоком анализе.
Осень 2023-го я провел пять недель, наблюдая за матчами, тренировками, видеовстречами и обсуждая тактические идеи, стиль игры и методы обучения с тренерами, аналитиками и коллегами из элитных европейских команд. Основное внимание я уделял атакующим принципам и тренировочным подходам, основанным на владении мячом».
Тренер вратарей Саша Март запомнился не резким прогрессом голкиперов «Локо», а толчком журналиста в сторону от Йозефа Циннбауэра, когда Джо спросили о его будущем в Москве на фоне провальных результатов.
После «Локо» Март отправился тренировать голкиперов сборной Катара, но с декабря 2023-го сидит без работы. Март читает лекции о вратарском мастерстве в рамках мероприятий словацкого «Дунайского футбольного института» и похоже, задумывается о другой карьере: учится на магистра в Университете Шеффилд Халлам по программе «спортивное право на практике».
Скауты востребованы в Бундеслиге, а директор по медицине продает спорттовары в Лейпциге
Мексиканец Хорхе Иван Мартинес Рентериа получил в «Локо» солидную должность директора по развитию игроков, медицине и инновациям. После России о футбольной карьере Рентериа ничего неизвестно, зато летом 2023-го он основал в Лейпциге компанию по импорту и экспорту спортивных товаров, а также оказанию спортивных консультаций (что-то вроде услуг личного фитнес-тренера).
Чем-то подобным он занимался и до назначения в «Локо» в Мексике. В соцсетях сохранился давно заброшенный профиль его компании (называется так же, как и новосозданная в Лейпциге, но работала на мексиканский рынок), в котором рекламируется спортивная экипировка.
Тренер по физподготовке Лусио Да Силва после ухода из «Локо», судя по профилю в соцсетях, отдыхает и занимается физподготовкой своих сыновей.
Маттиас Валленвайн до «Локо» работал в леверкузенском «Байере», где отвечал за Южную Америку и Великобританию (Паласиос и Фримпонг – в том числе его заслуга). Неудивительно, что после отъезда из Москвы Валленвайн быстро нашел работу в Германии: в январе 2023-го пришел в скаутинговый отдел дюссельдорфской «Фортуны». Спустя всего девять месяцев Валленвайн возглавил отдел скаутинга конкурентов из «Карлсруэ».
Том Рейнолдс в «Локо» занимался технологическим скаутингом.С марта 2023-го бывший менеджер Opta по инновациям работает скаутом в «Айнтрахте».
Бонус: Циннбауэр и Давидс снова вместе! И непобедимы
Джо Циннбауэр и Фадлу Давидс – не члены московской команды Рангника, но одни из символов провала немецкого проекта.
Давидс, числившийся в «Локо» всего двенадцать дней, нашел новую работу быстрее босса – спустя месяц возглавил «Марицбург Юнайтед», где уже работал до знакомства с Циннбауэром. С Давидсом «Марицбург» впервые за пятнадцать лет вылетел из высшего дивизиона чемпионата ЮАР.
Циннбауэр летом 2023-го возглавил марокканский «Раджа Касабланка» и тут же позвал Давидса помощником. При этом Джо утверждал, что получил шесть предложений:
«Из России, Саудовской Аравии и Кипра. Я вел переговоры с двумя клубами из ЮАР, но они слишком тянули. Был интерес из Турции. В Германии тоже было несколько заинтересованных, но не буду называть их, чтобы не беспокоить эти клубы». Джо, верим!
В Марокко Циннбауэр и Давидс пока непобедимы (17 побед и 9 ничьих), но за четыре тура до конца чемпионата идут на втором месте, уступая четыре очка лидеру. «Раджа» вообще постоянный участник чемпионской гонки в Марокко, золото и три серебра за пять последних сезонов. Большой провал был только в прошлом году – пятое место).
В ЮАР Циннбауэр вспоминает о «Локо»: «Я пришел со своей системой и философией игры, но в клубе следовали идеям Рангника. У нас был пятый по молодости состав среди всех топ-лиг Европы. Было трудно совместить амбиции сильного клуба с традициями и такое количество молодых игроков. Команде нужны были опытные футболисты, но их не было. Только 39-летний вратарь (Гильерме – Sports), который почти не играл из-за травм. И Антон Миранчук – топ-игрок по меркам лиги, но у него тоже были проблемы со здоровьем».
«Европейский Паровоз» – в телеграме
Фото: Sebastian El-Saqqa/firo Sportphoto/Global Look Press
Исчерпывающе!
Среди игроков удачно проданные Бека-Бека и Изидор. Тикнизян разрывает лигу. Карпукас открылся при немцах. Фассон и Митай, купленные в самом конце немецкого периода, твердые игроки старта. Откровенно провалились Педриньо и Раконьянц. За Едвая, Кухту и Керка явно можно было выручить больше, если бы не всем известные события.
Провал немецкого курса в Локо - огромная боль лично для меня. Действительно был шанс строить клуб по типу Порту в России: быть в топах за счет хороших покупок, светить их в Европе и продавать.
По итогу ни немцев, ни покупок, ни Европы. Только лига приколов и стагнация на долгие годы.