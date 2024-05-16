Лудоман или сакральная жертва? В США – теории заговора вокруг легенды бейсбола

Грандиозный скандал в одной из самых успешных коммерческих лиг планеты MLB близится к предсказуемому финалу. Переводчик японской легенды бейсбола Сехея Отани в ближайшее время будет официально приговорен к 33 годам лишения свободы за махинации с банковским счетом своего босса и теперь уже бывшего друга.

В то же время вокруг истории выстроено несколько конспирологических теорий. Настолько, что она уже давно вышла за пределы бейсбола и самого спорта. По резонансному делу анонсировали сериал, а обвинения в адрес Отани поставили под угрозу отношения лиги с многомиллионной базой японских фанатов.

Масштаб личности Сехея Отани

29-летний японец ростом 193 сантиметра – уникальный представитель своего вида спорта. Вот только некоторые факты, позволяющие оперативно осознать, с кем можно сравнить Отани, например, в футболе или баскетболе:

Первый номер драфта 2012 года.

Новичок года.

MVP MLB за 2021 и 2023 год.

Имеет контракт до 2033 года на сумму в 700 млн долларов.

А еще с Отани связан особенный момент для международной истории бейсбола. В 2023 года состоялся турнир, собравший шестнадцать лучших сборных мира, где все ожидаемо свелось к финалу между США и Японией. Отани привел свою команду к победе, а только официальный обзор игры на YouTube на текущий момент собрал больше семи миллионов просмотров. Японская пресса утверждает, что за матчем в прямом эфире следило больше 100 млн зрителей (население страны составляет 125 млн).

Масштаб личности Отани, астрономические суммы и детективный сюжет – все это вызвало мировой резонанс.

Что случилось с Отани и переводчиком

В марте 2024 года клуб японца «Лос-Анджелес Доджерс» официально объявил об увольнении переводчика Иппея Мизухары. На пресс-конференции перед началом сезона сам бейсболист отказался отвечать на вопросы о скандале.

В ходе федерального расследования выяснилось, что Отани стал жертвой мошеннических действий Мизухары. Переводчик страдал от игровой зависимости и собрал пазл, выделяющийся даже на фоне классических лудоманов:

Мизухара годами воровал деньги со счета бейсболиста, имея к нему доступ.

Чистый убыток Отани составил 41 млн долларов.

Сам бейсболист никогда не имел связей с букмекерами.

Ставил в среднем 25 пари в день.

Суммарно за три года – 25 000 ставок на бейсбол.

Средний размер пари – 12 800 долларов.

Мизухара выиграл 142 млн, но проиграл 183.

Все выигрыши переводчик отправил на личный банковский счет.

На сегодняшний день официально к бейсболисту нет ни одной претензии как со стороны лиги, так и по линии расследования. «Спортсмен сотрудничает со следствием» – единственная сухая формулировка, связывающая Отани с делом в пресс-релизах.

Переводчик официально признался в краже нескольких миллионов долларов. Помимо этого, Мизухара сообщил, что подделывал налоговую декларацию. Прокуроры заявили, что лудоман признает свою вину официально в ближайшие несколько недель. Пока документ не оформлен из-за неких юридических формальностей. Мизухара отправится в тюрьму на 33 года (30 лет за мошенничество и три года за подделку декларации).

Бонусом бейсболисту – 17 млн долларов компенсации со стороны виновного.

Кто сыграет главного героя?

В скором времени все увидим в подробностях в сериале. Компания Lionsgate объявила, что собрала команду для съемок.

«Такого крупного скандала не было со времен Пита Роуза. Мы доберемся до сути истории: доверие, предательство, атрибуты богатства и славы», – говорит один из сценаристов.

Проект находится на ранней стадии разработки, а самый главный вопрос: кто сыграет 193-сантиметрового Отани? Найти исполнителя на роль переводчика будет значительно проще.

А что, если все обман?

Далеко не все в США поверили в официальную версию. Появилось едва ли не целое движение тех, кто призывает задуматься и сопоставить факты.

Вышеупомянутый Пит Роуз был пожизненно дисквалифицирован в 1989 году за ставки на свои же матчи. Некогда большой спортсмен иронично воспринял невиновность японца.

«Слушайте, я бы тоже хотел иметь переводчика в 80-е. Тогда бы я был чист», – так отреагировал Роуз.

Еще один «эксперт» – осужденный за ставки экс-рефери НБА Тим Донахи – уверен, что лига просто нашла сакральную жертву, чтобы спасти японский рынок и общую репутацию MLB.

«Конечно, я в это не верю. Могу сказать, что лига поступила умно. Посмотрите, что сделал этот парень для популяризации вида спорта. Потом посмотрите на фанатов. Кто-то хочет, чтобы у него была такая репутация? Этого переводчика просто заставили взять на себя всю ответственность».

Отани на удивление спокойно воспринимает происходящее. На его показателях скандал никак не сказался. В апреле японец оформил 175-й хоумран, повторив рекорд лиги для игроков японского происхождения.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Michael Reaves, Christian Petersen, Steph Chambers, Cole Burston