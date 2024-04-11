Новые ставки на еврокубки: голы в Милане, вера во второй тайм «Ливерпуля», а еще – ужасный гостевой «Марсель»

Лига чемпионов была хороша, но сегодня сразу восемь еврокубковых матчей в один вечер! Прикидываем варианты на Лигу Европы и Лигу конференций.

«Милан» и «Рома» забьют друг другу

Они вообще результативны в Серии А: из 31 тура «Милан» не забил только в двух матчах, «Рома» – в пяти, так что оба – в пятерке самых забивающих команд лиги.

В еврокубках отменили правило выездного гола, так что атаковать можно чуть свободнее, что подтверждали матчи и в прошлом сезоне, и уже в этом. «Обе забьют» оценивается высокими 1.97. Есть и меньший коэффициент – можно рассмотреть ТБ2 за 1.57.

«Ливерпуль» превзойдет «Аталанту» во втором тайме

В АПЛ «Ливерпуль» с большим отрывом рулит во вторых таймах – выиграл их 23 из 31. Плюс это лучшая домашняя команда лиги. «Аталанта» вторых таймов проиграла всего шесть, но это далеко не лучший показатель в Италии, да и в гостях она проиграла семь матчей из 16.

Победа «Ливерпуля» после перерыва над «Аталантой» котируется за 1.56. Есть -0.75 за 1.77.

«Байер» сыграет лучше «Вест Хэма» после перерыва

Здесь принцип примерно тот же. «Байер» в Бундеслиге выиграл 20 вторых таймов из 28 возможных, а у «Вест Хэма» проиграны 13 из 32. «Байер» дома выиграл 12 из 14 матчей, «Вест Хэм» в гостях уступил в семи из 16.

Победа «Байера» во втором тайме оценена в 1.71.

«Марсель» хуже всех во Франции играет в гостях. Уступит в Лиссабоне?

Вообще, удивительно, что именно «Марсель» – худшая гостевая команда Лиги 1: всего две победы в 14 матчах и при этом восемь поражений. «Бенфика» же всегда сильна дома (в португальском сезоне – 12 побед и две ничьих в 14 играх), но в еврокубковых матчах все непросто – только одна победа в пяти играх.

Правда, «Марсель» и в еврокубках тоже тяжело играет на выезде – проиграл половину из шести матчей, выиграл только у АЕК. Победа хозяев в матче «Бенфика» – «Марсель» котируется за 1.84, а фора -0.25 – за 1.57.

«Астон Вилла» и «Лилль» сыграют результативно

Во Франции нет команды, забивающей чаще «Лилля», у которого 25 результативных игр из 28. В гостях ее статистика – гол за матч в среднем. У «Астон Виллы» тоже все хорошо с результативностью в АПЛ – не отличились только в четырех играх, а дома получается забить целых 2,5 гола за игру!

ТБ2.5 в матче «Астон Вилла» – «Лилль» предложен за 1.75. А «обе забьют» – за 1.76.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Ого, «МЮ» тормознул «Ливерпуль» и его самый убедительный тренд – обыграл во втором тайме

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: IMAGO/Valentina Claret, IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press