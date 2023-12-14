«Атлетики» сыграют между собой, Мадрид – аутсайдер, «Челси» – пропустит, как и «Валенсия» сегодня

Раздел «Ставки» на Sports.ru с очередным выпуском «Ставки дня». Сегодня несколько неожиданных цифр.

«Атлетико» – андердог!

«Атлетик» примет «Атлетико» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб одержал 9 побед в 11 последних матчах и идет на 3-м месте в Ла Лиге. У команды из Бильбао 5 побед на этом отрезке и 5-е место в таблице.

Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи за 2.45. На победу «Атлетико» дают коэффициент 3.00, на ничью – 3.50.\

Девять матчей подряд

«Челси» примет «Шеффилд Юнайтед» в 17-м туре чемпионата Англии. Лондонский клуб пропустил в каждом из девяти последних матчей. В сегодняшней игре тренд продолжится за 2.00.

«Челси» – фаворит встречи за 1.25. Поставить на ничью можно с коэффициентом 7.00, на победу «Шеффилда» – за 12.00.

Три года

«Валенсия» и «Барселона» встретятся в 17-м туре Ла Лиги. Каталонский клуб победил в пяти последних личных встречах. В последний раз «Валенсия» побеждала «Барсу» в январе 2020 года.

«Барселона» – явный фаворит встречи с коэффициентом 1.69. Поставить на победу хозяев можно за 5.30, на ничью – за 4.10.

Фото: Gettyimages/Angel Martinez