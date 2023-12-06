Самые незрелищные команды Европы: 1,36 гола в матчах «Ниццы», жуткие таймы «Кристал Пэлас», в РПЛ ниже всех «Пари НН»

Недавно мы выяснили, чьи матчи в европейских чемпионатах смотреть интереснее – очень весело с немцами, никогда не скучно с «Брайтоном» или «Аяксом», а в России зажигают «Крылья Советов».

Обратный вопрос – а кого смотреть тяжело и в чьих матчах голов происходит меньше всего?

Принцип тот же – по одной (а где-то получилось больше) команде из 30 главных лиг Европы по рейтингу УЕФА с системой «осень-весна» в сезоне-2023/24.

А вот и расшифровка.

Топ-5: матч «Ницца» – «Лас-Пальмас» убил бы скукотой, но невыносим и «Кристал Пэлас»

Как обстоят дела в главных лигах:

● «Кристал Пэлас» традиционно незрелищен в Англии. Особенно это касается первых таймов: разница за 15 матчей – всего лишь какие-то 3:7. Голы в матчах команды Роя Ходжсона нечасто случались и в прошлом сезоне – но тогда ее умудрился переплюнуть «Челси». Сейчас ниже всех «Пэлас», но со своими 2,40 совсем рядом «МЮ».

● В Испании мы уже не раз отмечали «Лас-Пальмас», особенно с его упорным игнором первого тайма: разница за 15 отрезков до перерыва поразительна – всего 4:2! В первых семи матчах было семь низов, потом через верх обыграли «Сельту», «Вильярреал» и даже «Атлетико». Но на общую картину это не повлияло.

● «Болонья» в Италии подпортила себе статистику, сыграв трижды за десять дней в сентябре со счетом 0:0. Кстати, с октября уж два гола-то в ее матчах забивается. Да и самая низовая в «Серия А» не она, а «Монца».

● Вот так-то, 2,61 в Германии считается самой скукотой в Бундеслиге (когда, например, в чемпионате Косово у самой веселой команды – 2,93). При этом у «Айнтрахта» верхов всего на один меньше, чем низов. Это они так стартовали с семи низовых матчей, а потом сыграли шесть верховых.

● Ну а «Ницца» в топ-5 – это отдельная история. Просто вдуматься – 1,36 гола в среднем за ее игру у обоих соперников! Всего один верховой матч из 14 – это ж как вообще «Ницца» и «ПСЖ» умудрились забить пять на двоих? В общем, уникальная история, которая находит отражение и в таблице – «Ницца» пропустила гораздо меньше всех, а забили меньше нее всего четыре команды в лиге.

В России наименее интересны те, кто перед сезоном считался аутсайдером

Шансы на чемпионство в РПЛ перед стартом оценивались ниже всех у «Балтики», «Факела» и «Пари НН» – в 2500.00. В итоге только балтийцы плещутся в опасной зоне, два других клуба удрали уже далеко. Но интересно, что вся троица встретилась в рейтинге наименее зрелищных команд.

2,06 гола забивается в матчах «Балтики», 1,88 – «Факела» и 1,76 – «Пари НН».

Нижегородцы – самая низовая команда РПЛ. Всего три игры было с тремя и более мячами – победы 2:1 над «Рубином» и 3:1 над «Оренбургом», а также яркие 2:3 с ЦСКА. Но главное – есть отличный результат. «Пари НН» вообще в трех очках от «Спартака» и в четырех от «Локомотива» с ЦСКА.

«Спарта» и «Цюрих» – худшие в своих лигах, но цифры – как у верховых, а у команды из Украины – всего 1,33 за игру

В остальных лигах тоже есть любопытные вещи.

● В Нидерландах у наименее зрелищной команды показатель даже содержит букмекерский верх – 2,65 у «Спарты». Еще бы, ведь у команды верхов больше, чем низов (8:6)! Да и нулевая ничья проскочила всего однажды.

● Также из высоких показателей обращает на себя внимание словенский «Радомле» – 2,56! Причем матчей сыграно уже достаточно – 18. У словенцев ни разу не было 0:0, да и игр с одним забитым мячом – всего лишь два.

Венгерская «Кишварда» сыграла поменьше, но показатель круче – 2,60 и верховых матчей даже больше. Да и 2,52 у «Арарата» за 19 матчей – тоже мощь.

● А кто лучший в нашей таблице? Это швейцарский «Цюрих» – целых 2,8! Дважды сыграли 0:0, в остальных 13 было не меньше двух голов.

Помним, что в списке самых зрелищных команд нас впечатлил «Винтертур» из той же Швейцарии – у него аж 4,27.

● Азербайджанская «Зиря», напротив, совершенно незрелищна – всего 1,4 за игру. Девять из 15 матчей в чемпионате закончились у нее 1:0 или 0:1. А у украинского «Колоса» – вообще 1,33. «Обе забьют» в его играх проходило лишь четырежды из 15, а верх вообще был лишь один.

● Кстати, а что там в нашей Первой лиге? Мы же помним, каким было махачкалинское «Динамо» в прошлом сезоне – всего 1,55 гола в среднем за игру с его участием. Сейчас – ровно те же 1,55 за 20 матчей! И всего три верховых.

В сравнении с тридцаткой из нашей графики, реже, чем в матчах с «Динамо», голы случаются только в играх «Ниццы», «Колоса» и «Зири».

● Традиционный бонус – Саудовская Аравия. А там – «Аль-Иттифак» Джордана Хендерсона, Джорджиньо Вейналдума и Мусса Дембеле с главным тренером Стивеном Джеррардом. Показатель – 2,30 за 16 матчей. Столько же за 15 у «Аль-Охдуда». Они, кстати, неделю назад играли между собой. Гол был всего один, забил его «Аль-Охдуд».

* * *

В материале с самыми зрелищными командами мы сразу опубликовали и расписание их игр на выходных. Казалось бы, показывать календарь матчей со скучными командами – нелогично. Но здесь другая история. Например, все заметные в этой статистике клубы кроме «Лас-Пальмаса» играют в субботу с топ-соперниками!

Вот что ожидается 9 декабря в субботу: 15:30 «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль», 16:00 «Алавес» – «Лас-Пальмас», 16:30 «Айнтрахт» – «Бавария», 18:00 «Серкль Брюгге» – «Антверпен», 19:45 «Зенит» – «Пари НН», 20:45 «Аякс» – «Спарта», 23:30 «Порту» – «Каза Пия».

10 декабря в воскресенье вывески поскромнее – «Ницца» – «Реймс» в 15:00 и «Салернитана» – «Болонья» в 20:00. Но уж очень интересен, подправят ли статистику клубы, играющие в субботу.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Manuel Winterberger/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Астапкович; Gettyimages/Nathan Stirk