Чьи матчи – самые голевые в Европе? Включайте «Боруссию», «Брагу» и «Крылья Советов»! Ладно, «Брайтон» тоже можно

Больше десяти туров в каждом топ-чемпионате сыграно к зиме. Теперь легко высчитать, чьи матчи смотреть интереснее – в любой лиге найдется клуб, в играх с участием которого забито больше всего голов.

И тут интрига – помимо того, кто это – а самый ли он верховой в своем чемпионате?

Тянуть не будем – сразу же покажем картинку. Мы взяли по одной (и где-то две) команде из 30 главных лиг Европы по рейтингу УЕФА с системой «осень-весна» в сезоне-2023/24. Ниже – расшифруем.

Англия: «Брайтон» (3,92 гола в среднем за игру) весь сезон живет с «ОЗ»

Кажется, и сомнений быть не могло. Тем более что во всех 13 матчах с участием «Брайтона» в АПЛ проходил вариант «обе забьют». В девяти первых турах вообще были сплошь верхи – тут и два раза по 4:1, и поражение 1:6, и яркие матчи против «Ливерпуля» (2:2) и «Ман Сити» (1:2).

При этом «Брайтон» – в числе самых верховых команд Англии, по десять верхов также есть у «Астон Виллы», «Вест Хэма» и «Шеффилд Юнайтед».

Испания: «Альмерия» (3,78) обгоняет даже «Реал» и «Барсу»

Но это не комплимент «Альмерии». Так много голов в матчах с ее участием происходит только потому, что ей все постоянно забивают. Пять команд забило трижды, «Севилья» и «Жирона» закидывали по пять голов. «Альмерия» не отличилась только в трех турах, но не сыграла ни одного сухого матча. В таблице она идет последней всего с тремя очками и без единой победы.

«Альмерия» – самая верховая в Ла Лиге: 11 верхов в 14 турах. Только наладить выступления ей это не помогает.

Италия: «Сассуоло» (3,39) часто балуется с четырьмя голами

И отрыв заметный – от «Наполи» и «Фрозиноне», у которых 3,08. «Сассуоло», как и «Брайтон» с «Альмерией» в других лигах, ни разу не сыграл всухую, при этом побеждал 4:2 и проигрывал 2:4, а с «Эмполи» неделю назад устроил 4:3.

Но «Сассуоло» не входит в топ среди верховых команд – в 13 турах верхов было только семь. У «Наполи», «Кальяри», «Ромы» и «Фрозиноне» их больше.

Германия: «Боруссия» М и «Бавария» (по 4,33) друг другу забили мало

Конечно, как не попасть Гладбаху в такой топ, если уже были и 4:4, и два раза по 3:3, и 4:0, и 2:4. Да и «Бавария» забивает не меньше двух голов во всех матчах, а «Бохуму» с «Дармштадтом» вообще отгрузила 15 над двоих. Интересно, что в матче между собой команды на четыре гола как раз не сподобились – «Бавария» победила 2:1.

У «Баварии» и «Боруссии» по 11 верхов из 12 возможных, но одна команда по этому показателю их опережает. Как и по очкам – это «Байер».

Франция: «Монако» (3,54) был веселее поначалу

И Александр Головин со своими 5+2 этому активно помогал. «Монако» начинал ярче – с крупными победами, с 4:2, с результативными ничьими 3:3 и 2:2. Потом пошли низы, но недавно случились 2:5 в Париже.

Причем как раз от самого верхового клуба Франции – от «ПСЖ», у которого десять верхов в 13 играх. На один меньше у «Монако».

Что там в России? Впереди клуб не из Москвы и Петербурга

В России больше повезло Самаре – раз в две недели можно сходить на действительно голевой матч (4,11), да и вообще «Крылья Советов» с отрывом лидируют по общему показателю (3,62). Это ведь они колотят «Ростов» (5:1) и «Спартак» (4:0), а еще играют по 3:3 с «Динамо» и «Локомотивом»

В пределах трех голов за игру находятся ЦСКА (3,25), «Ростов» (3,19) и «Динамо» (3). Следом – «Зенит» (2,94), а у «Спартака» показатель еще ниже (2,82). Поскучнее с «Балтикой» (2,19), «Факелом» (2) и особенно «Пари НН» (1,82).

Здесь логично, что «Крылья» – самая верховая команда РПЛ с 13 такими матчами в 16 турах.

Другие лиги: в Португалии и Турции – не главные клубы страны, в Шотландии – все предсказуемо, в Швейцарии есть взрывная команда

Возьмем еще пять чемпионатов из топ-10 по рейтингу УЕФА.

● Нидерланды: «Аякс» (4,17), но у него пока 12 матчей, а у «ПСВ» (4,07) – уже 13. «ПСВ», как и «Хераклес», только в одной игре не пробил верх.

● Португалия: «Брага» (4,37), но в ее лиге пока сыграно только 11 туров. «Бенфика», «Спортинг» и «Порту» не могут угнаться за «Брагой» по количеству голов – их у команды уже 30. Конечно, если несколько раз забить по три-четыре гола, а однажды – даже шесть. Самая верховая в Португалии именно «Брага».

● Бельгия: «Юнион» (3,4), здесь совпадает – и лидер лиги, и самая зрелищная команда. Притом «Юнион» и сам может много пропустить – например, 0:4 от «Мехелена». И пока идет в числе четырех самых верховых команд.

● Турция: «Касымпаша» (3,54) – вот такой удар по «Фенербахче», «Галатасараю» и прочим суперклубам страны. «Касымпаша» при этом середняк лиги, но какой: может проиграть 3:4, а может и 1:5, но и сам по три гола забивает нередко. А самый верховой клуб в лиге не она, а «Хатайспор».

● Шотландия: «Селтик» (3,07), тут все ясно, ведь почти половина побед – крупные. В восьми из 14 матчей «Селтик» забивал не менее трех мячей. Так что по праву отыграл больше всех верховых матчей.

В остальных лигах не так уж много заметных цифр.

Но в Швейцарии впечатляет показатель «Винтертура» – 4,27 за 15 матчей. Уж очень привлекает команду счет 5:2 – один раз с ним победили и дважды проиграли. Почти в половине матчей соперники вообще забивали друг другу не менее двух мячей. Даже и не поверишь, что в первом туре «Винтертур» умудрился сыграть 0:0.

В Польше самая яркая команда идет с отрывом – 3,56 у «Ягеллонии» и следом 3,2 у «Ракува». С верхами то же самое – 13 у «Ягеллонии», далее – группа команд с девятью. В 11 турах из 16 клуб забивал не менее двух голов.

«Ференцварош» без Станислава Черчесова стремится к показателю в четыре гола за матч, но все это больше результат четырех суперголевых игр – клуб уже побеждал в сезоне 5:3, 6:2 и дважды по 6:1.

В качестве бонуса заглянули в чемпионат Саудовской Аравии. Больше всего голов забивается в матчах «Аль-Насра» с Криштиану Роналду, Садьо Мане и другими суперзвездами, а также «Аль-Вахды» c Муниром и Одионом Игало. У каждого из этих клубов показатель 3,86 после 14 матчей.

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С кем самые зрелищные клубы главных лиг играют на этих выходных? Вот расписание:

2 декабря (суббота): 16:30 «Сочи» – «Крылья Советов», 17:30 «Боруссия» М – «Хоффенхайм», «Бавария» – «Унион».

3 декабря (воскресенье): 16:30 НЕК – «Аякс», 17:00 «Челси» – «Брайтон», «Монако» – «Монпелье», 18:15 «Альмерия» – «Бетис», 18:30 «Брага» – «Эшторил», 20:00 «Сассуоло» – «Рома».

Фото: Maurizio Borsari/AFLO/; /Ian MacNicol; vk/fckssamara