«Тоттенхэм» – в лидерах АПЛ: коэффициент на титул упал в три раза, а тренд голевых вторых таймов все еще жив

«Тоттенхэм» мощно начал в АПЛ и уже побывал на первом месте, а по итогам девятого тура способен единолично возглавить таблицу. Вот так нахулиганил Эндж Постекоглу в первых же матчах в новой лиге.

А как на это реагируют букмекеры?

«Тоттенхэм» уже рассматривают как одного из претендентов, коэффициент упал в три раза

Перед стартом сезона АПЛ букмекеры выделяли шесть фаворитов, чьи коэффициенты не превышали 17.00 – это «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ньюкасл». «Тоттенхэм» шел в этом списке седьмым и поодаль по цифрам – 41.00.

В девятом туре ситуация уже немного иная: «Ман Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» все так же впереди, но трех конкурентов «Тоттенхэм» уже обогнал и идет четвертым по букмекерским раскладам. Коэффициент на чемпионство – 14.00.

Заметное падение, но результаты поспособствовали.

«Тоттенхэм» не всегда был фаворитом в прошлых матчах – даже против «Брентфорда»

Восемь туров уже позади, девятый матч начнется скоро. По коэффициентам больше шансов на победу «Тоттенхэма» давали в играх против «Борнмута», «Бернли», «Шеффилд Юнайтед», «Лутона» и «Фулхэма». Тут все понятно.

Практически равными были коэффициенты перед стартовым туром против «Брентфорда» – 2.70 против 2.55. Против «МЮ» и «Ливерпуля» победа «Тоттенхэма» оценивалась в 3.00. «Арсенал» вообще был явным фаворитом в дерби – с 1.60 на успех. То есть в играх против конкурентов «Тоттенхэм» ни разу не считался фаворитом.

Но разве это важно? Из восьми матчей в этом сезоне клуб уже выиграл шесть.

Тренды «Тоттенхэма» – раньше выделялись голы во втором тайме, сейчас – тоже

При Антонио Конте «Тоттенхэм» здорово прибавлял после перерыва и даже после ухода тренера будто бы по инерции еще сохранял активность во вторых таймах в прошлом сезоне. Тогда из всех 70 голов клуб забил после перерыва 46. И, естественно, играл во вторых таймах удачнее (четвертое место в лиге), чем в первых (девятое).

Работает ли это сейчас? Да! Если из восьми первых таймов «Тоттенхэм» выиграл лишь два, то из восьми вторых – сразу шесть. И разница мячей тоже заметно отличается – 7:5 и 11:3.

Еще один яркий момент «Тоттенхэма» – он забивал не меньше двух голов во всех матчах кроме одного. Одним обошелся только против «Лутона», играв целый тайм вдесятером. Так что на ТБ1.5 голов «Тоттенхэма» букмекеры уже выставляют не очень удобные коэффициенты вроде 1.43.

Вот вам и уход Харри Кейна.

Что еще можно поставить на «Тоттенхэм»

По котировкам на победителя Кубка Англии «Тоттенхэм» идет седьмым – 15.00 на победу. Вся та шестерка, что была выше по коэффициентам перед стартом, согласно букмекерам, имеет больше шансов и сейчас.

Долгосрочных ставок в рунете не так много, но можно поставить на лучшего бомбардира АПЛ в лице Сон Хын Мина. Он идет третьим по котировкам (15.00), выше – Эрлинг Холанд (1.37) и Мохамед Салах (8.00).

Все ровно так и по голам – у корейца шесть, у египтянина семь, у норвежца девять.

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Фото: IMAGO//www.imago-images.de, IMAGO/Kieran Cleeves/Global Look Press