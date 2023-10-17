У Фаджоли бан за ставки до конца сезона, а ведь еще дисквал Погба. Что будет делать «Ювентус»?
Семь месяцев – еще дважды смягченный срок.
Полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли дисквалифицировали на семь месяцев из-за нелегальных ставок.
Итальянская федерация футбола объявила об этом решении во вторник. Оно окончательное, потому что это очень даже мягкая версия наказания.
По сути, это годовой бан, разделенный на две части: семь месяцев реального отстранения и еще пять, замененных на обязательное лечение от игровой зависимости (оно должно продолжаться минимум полгода). Фаджоли оштрафован на 12,5 тысяч евро.
Игрока могли забанить вообще на три года, но он признал вину – поэтому срок сильно сократили.
«Ювентус» наверняка в шоке: по нефутбольным причинам надолго вылетает уже второй игрок середины поля.
Минус Фаджоли и Погба – насколько это проблема для «Юве»?
«Ювентус» трясет с лета. В конце июля клуб отстранили от еврокубков на год из-за финансовых махинаций и оштрафовали на 20 миллионов евро. Но тут ладно, туринцы наверняка и рады такой сделке: они вышли только в Лигу конференций, пропуск не так уж бьет по статусу и бюджету.
Сезон начали с семи очков в трех матчах, но осенью новый виток проблем: Поль Погба отстранен из-за проваленного допинг-теста и будет дисквалифицирован минимум на год, теперь до конца сезона еще и без Фаджоли.
В прошлом сезоне Николо в Серии А 17 раз выходил в основе, по игровому времени был 11-м в составе. В новом – трижды был в старте и три раза появлялся на замену.
Аллегри в 3-5-2 нужны три центральных полузащитника. Роли у Адриена Рабьо и Мануэля Локателли железные. Третьим к ним тренер ставил то Фаджоли, то Погба, а иногда 20-летнего Фабио Миретти. Хорошо еще, что летом не отдали Миретти в аренду, к нему присматривались «Монца», «Салернитана» и «Болонья».
В туринском дерби Фабио отправили вперед – и включилась еще одна опция в середине: рядом с Рабьо и Локателли играл Уэстон Маккенни – центральный полузащитник по профилю, которого в этом сезоне Аллегри использовал исключительно справа.
С таким набором вариантов не выглядит катастрофой, есть еще и вернувшийся из «Салернитаны» Ханс Николусси-Кавилья – по сообщениям Tuttomercatoweb, он понравился Аллегри на предсезонке (правда, в новом сезоне еще не играл). С другой стороны, Аллегри предпочитает опытных, его цитата-принцип: «20-летний игрок никогда не сможет показать зрелость 28-летнего».
До зимнего трансферного окна еще десять туров Серии А. У туринцев на этом отрезке «Милан», «Интер», «Наполи» и «Рома».
«Юве» наверняка возьмет кого-то зимой. Но кого?
С сентября, как завертелось дело Погба, полетели и слухи о зимнем новичке
Например, Goal сообщал об интересе к Томасу Парти из «Арсенала», а Calcio Mercato писал про игрока «Шахтера» Георгия Судакова. La Gazzetta dello Sport предполагала покупку Пьера-Эмиля Хейбьерга из «Тоттенхэма», а Corriere della Sera говорила про Кефрена Тюрама из «Ниццы». Еще летом мелькало имя Уилфреда Ндиди из «Лестера», который сейчас разносит соперников в Чемпионшипе.
Не так конкретно, но тоже фигурировали имена Жоржиньо, Хабиба Диарра, Юссуфа Фофана, Лазара Самарджича, Тена Копмейнерса, Андре Гомеша, Юри Тилеманса и Артюра Вермерена.
Похоже на шорт-лист, версию на все случаи жизни.
До следующей международной паузы у «Ювентуса» два жарких выезда – к «Милану» и «Фиорентине» – плюс два домашних матча против аутсайдеров («Вероны» и «Кальяри»).
За это время станет яснее, справляется ли «Юве» с неожиданными проблемами в середине поля.
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