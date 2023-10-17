У Фаджоли бан за ставки до конца сезона, а ведь еще дисквал Погба. Что будет делать «Ювентус»?

Семь месяцев – еще дважды смягченный срок.

Полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли дисквалифицировали на семь месяцев из-за нелегальных ставок.

Итальянская федерация футбола объявила об этом решении во вторник. Оно окончательное, потому что это очень даже мягкая версия наказания.

По сути, это годовой бан, разделенный на две части: семь месяцев реального отстранения и еще пять, замененных на обязательное лечение от игровой зависимости (оно должно продолжаться минимум полгода) . Фаджоли оштрафован на 12,5 тысяч евро.

Игрока могли забанить вообще на три года, но он признал вину – поэтому срок сильно сократили.

«Ювентус» наверняка в шоке: по нефутбольным причинам надолго вылетает уже второй игрок середины поля.

Минус Фаджоли и Погба – насколько это проблема для «Юве»?

«Ювентус» трясет с лета. В конце июля клуб отстранили от еврокубков на год из-за финансовых махинаций и оштрафовали на 20 миллионов евро. Но тут ладно, туринцы наверняка и рады такой сделке: они вышли только в Лигу конференций, пропуск не так уж бьет по статусу и бюджету.

Сезон начали с семи очков в трех матчах, но осенью новый виток проблем: Поль Погба отстранен из-за проваленного допинг-теста и будет дисквалифицирован минимум на год, теперь до конца сезона еще и без Фаджоли.

В прошлом сезоне Николо в Серии А 17 раз выходил в основе, по игровому времени был 11-м в составе. В новом – трижды был в старте и три раза появлялся на замену.

Аллегри в 3-5-2 нужны три центральных полузащитника. Роли у Адриена Рабьо и Мануэля Локателли железные. Третьим к ним тренер ставил то Фаджоли, то Погба, а иногда 20-летнего Фабио Миретти. Хорошо еще, что летом не отдали Миретти в аренду, к нему присматривались «Монца», «Салернитана» и «Болонья».

В туринском дерби Фабио отправили вперед – и включилась еще одна опция в середине: рядом с Рабьо и Локателли играл Уэстон Маккенни – центральный полузащитник по профилю, которого в этом сезоне Аллегри использовал исключительно справа.

С таким набором вариантов не выглядит катастрофой, есть еще и вернувшийся из «Салернитаны» Ханс Николусси-Кавилья – по сообщениям Tuttomercatoweb, он понравился Аллегри на предсезонке (правда, в новом сезоне еще не играл). С другой стороны, Аллегри предпочитает опытных, его цитата-принцип: «20-летний игрок никогда не сможет показать зрелость 28-летнего».

До зимнего трансферного окна еще десять туров Серии А. У туринцев на этом отрезке «Милан», «Интер», «Наполи» и «Рома».

«Юве» наверняка возьмет кого-то зимой. Но кого?

С сентября, как завертелось дело Погба, полетели и слухи о зимнем новичке

Например, Goal сообщал об интересе к Томасу Парти из «Арсенала», а Calcio Mercato писал про игрока «Шахтера» Георгия Судакова. La Gazzetta dello Sport предполагала покупку Пьера-Эмиля Хейбьерга из «Тоттенхэма», а Corriere della Sera говорила про Кефрена Тюрама из «Ниццы». Еще летом мелькало имя Уилфреда Ндиди из «Лестера», который сейчас разносит соперников в Чемпионшипе.

Не так конкретно, но тоже фигурировали имена Жоржиньо, Хабиба Диарра, Юссуфа Фофана, Лазара Самарджича, Тена Копмейнерса, Андре Гомеша, Юри Тилеманса и Артюра Вермерена.

Похоже на шорт-лист, версию на все случаи жизни.

До следующей международной паузы у «Ювентуса» два жарких выезда – к «Милану» и «Фиорентине» – плюс два домашних матча против аутсайдеров («Вероны» и «Кальяри»).

За это время станет яснее, справляется ли «Юве» с неожиданными проблемами в середине поля.