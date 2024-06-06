Коктейль четверга: Андреева в битве за финал, Канада проверит готовность Нидерландов, Таджикистан может приблизиться к чемпионату мира

В четверг, 6 июня, отнюдь не типичная программа спортивных событий. Самая юная полуфиналистка турниров «Большого шлема» в XXI веке Мирра Андреева идет фаворитом в своем матче «Ролан Гаррос». А еще очень много разнообразного футбола – выбираем пари на экзотические противостояния

Остались ли эмоции на полуфинал?

В женском турнире образовалась сенсационная пара полуфиналистов. Мирра Андреева до турнира имела коэффициент на общую победу 30.00; итальянка Жасмин Паолини котировалась за 81.00.

Ранее девушки встречались между собой – в нынешнем сезоне в Мадриде. Итальянка поборолась, но уступила в двух партиях – 6:7, 4:6. Сейчас очень вероятно, что именно эмоциональная составляющая выйдет на первый план. И Андреева, и Паолини сыграли изнурительные четвертьфиналы, а времени на отдых фактически не было – меньше суток. Россиянка даже была вынуждена сняться с парного турнира.

Сомнительно, что у теннисисток хватит сил на еще один продолжительный матч. Просматривается быстрая игра на тотал меньше 22.5 за 1.75.

Удивит ли Канада?

Самый яркий товарищеский матч дня в футболе – противостояние Нидерландов и Канады. «Оранжевые» готовятся к Евро, а у Канады впереди – исторический шанс на Кубке Америки.

Нидерланды и в квалификации не выглядели мощной сборной, мучаясь в играх с Грецией и Ирландией. У Канады – очень результативный коллектив: в четырех матчах из восьми проходил тотал больше 3.5; только одна встреча из десяти была сыграна на «меньше 1.5».

Букмекеры дают коэффициент больше 10.00 на победу Канады, хотя у сборной уже опытный состав, поигравший на чемпионате мира. Многие футболисты выступают в Европе, даже если взять за скобки Альфонсо Дэвиса. Канада точно не выглядит слабее Ирландии и Греции, с которыми «оранжевые» проводили очень натужные матчи. Вариант для пари – победа Канады с форой (+1.5).

Бонгонда против Сенегала

В Африке очень серьезный матч в контексте квалификации на чемпионат мира. В рамках третьего этапа первой групповой стадии сыграют Сенегал и ДР Конго. Согласно регламенту, напрямую в следующий раунд выйдет только победитель группы из шести команд, а из числа вторых мест – четыре коллектива останутся за бортом.

Звездный Сенегал – фаворит группы B, но потерял Садио Мане на две ближайшие игры. У ДР Конго своя беда – не выйдет главный бомбардир Седрик Бакамбу.

Конголезцы – апологет «низовой» игры (10 из 11-ти матчей). У Сенегала в четырех встречах из шести не проходило пари на обмен голами.

И здесь букмекеры выкатили коэффициент под 9.00 на ДР Конго. Крайне сомнительно настолько большое превосходство Сенегала. В частности, на Кубке Африки конголезцы прошли дальше своего звездного соперника. Если гости не проиграют в первом тайме, то сыграет коэффициент 1.70.

Звездный час будущего вратаря «Ростова»?

А в азиатской квалификации так вообще – решающий матч. Финалисты Кубка Азии из Иордании дома принимают Таджикистан за два тура до финиша второго группового этапа. Пока Иордания впереди на два очка, но у соперников в последнем туре – домашний матч с обреченным Пакистаном, а вице-чемпионам Азии необходимо будет отправляться на выезд в Саудовскую Аравию. То есть ничья не слишком-то и устраивает хозяев.

Повышенное внимание возможному новичку «Ростова» – вратарю Ятимову. Он был одним из героев Кубка Азии. Кстати, на том турнире команды сыграли в четвертьфинале, где Иордания победила – 1:0. А вот в квалификации была ничья со счетом 1:1. Очевидно, что «верховой» футбол в столь важной встрече не просматривается. Коэффициент на стандартный тотал меньше – 1.85.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill; East News /Kenzo TRIBOUILLARD / AFP