Приходим в себя после выходных: Захарян приедет в Барселону, Медведев зарубится с соотечественником Джоковича, «Астон Вилла» примет «Ливерпуль»

А ночью «Рейнджерс» выйдет в полуфинал Кубка Стэнли.

Выходные закончились, но событий в мире спорта хватает. В понедельник отвлечемся на «Сосьедад» Захаряна, «Ливерпуль», Кубок Стэнли и Даниила Медведева, который защищает титул на «Мастерсе» в Риме.

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» выяснят, у кого больше мотивации на конец сезона

Поездка в Бирмингем для «Ливерпуля» может стать непростой, ведь у «Астон Виллы» серьезная мотивация – команда Унаи Эмери еще не забронировала себе место в зоне Лиги чемпионов. Но и «Ливерпуль» по-прежнему горяч и намерен достойно завершить последний сезон Юргена Клоппа. В очных противостояниях наблюдается тотальное превосходство «красных», которые выиграли 5 из 6 предыдущих матчей команд в АПЛ.

Последние игры «Виллы» показали, что бирмингемцы устали от насыщенного графика и доигрывают сезон на пределе сил.

«Астон Вилла» проиграла 3 последних встречи с общим счетом 2:7. Две последние победы «красные» оформили с преимуществом в 2 гола. Победа «Ливерпуля» с форой (-1) котируется за 2.20.

В Барселоне будет ничья, но в 1-м тайме

«Барселона» в прошлом туре нарвалась на дерзкую «Жирону» и потеряла 2-е место в таблице, однако уже сегодня может вернуть его, если обыграет «Реал Сосьедад». Дома «Барса» всегда действует первым номером и создает голевых моментов на 2.32 xG. «Сосьедад» на выезде по ожидаемым голам имеет показатель 1.28 xG.

Мы видим, что преимущество на стороне хозяев, но команда из Сан-Себастьяна еще не обеспечила себе место в зоне Лиги Европы, поэтому будет заряжена на победу.

Если смотреть на статистику команд в 1-х таймах, то в 8 из 17 домашних матчей «Барселоны» к перерыву была зафиксирована ничья. Такой же результат наблюдался в 9 из 17 выездных игр «Реал Сосьедада» после первой 45-минутки. Ничья в 1-м тайме идет за 2.34.

Чем удивит Медведева соотечественник Джоковича?

Даниил Медведев в 3-м круге «Мастерса» в Риме встретится со своим почти однофамильцем Хамадом Медьедовичем. 20-летний серб показывает классный теннис и в Риме пока что не отдал ни одного сета. Медведев, напротив, разочаровал на старте – допустил много невынужденных ошибок с Джеком Дрэйпером.

Вполне вероятно, что Даниил еще приходит в себя после полученной в Мадриде травмы бедра. Однако в интервью он заявил, что полностью восстановился и чувствует себя хорошо. Что ж, надеемся.

Как известно, статистика – лучше любых аргументов. Медьедович побеждает с форой (+4.5) по геймам в 10 из 11 последних встреч. Если так случится и сегодня, то сыграет коэффициент 1.53.

«Каролина» проснулась, но слишком поздно

Положение «Каролины» выглядит печальным: команда провалила старт серии с «Рейнджерс», проигрывает 1-3 и находится в шаге от пропасти. «Копы» в прошлом матче потерпели первое поражение в плей-офф и явно не желают тратить лишние силы, поэтому постараются решить все вопросы уже в ночь на 14 мая.

Представить, что «Каролина» перевернет серию с ног на голову, трудно. «Харрикейнз» по-прежнему значительно активнее, много бросают в створ ворот, но этого недостаточно. Чтобы задержаться в плей-офф, нужно повысить эффективность такого давления.

Команды играют ярко и в 3 из 4 матчей серии сыграл ТБ5.5, который в этой встрече идет за 1.93. Можно перестраховаться и взять ТБ5 за 1.62.

Фото: Fabio Frustaci/Global Look Press