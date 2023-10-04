«Лугано» проигрывал «Бешикташу» в гостях 0:2, за девять минут перевернул матч – 3:2. А коэффициент на победу доходил до 100.00

После камбэков в Лиге чемпионов, где «Брага» и «Шахтер» устроили горки с коэффициентами, казалось, что на младшую Лигу Конференций не осталось запала.

Но «Лугано» устроил пожар в концовке – отыгрались в матче с «Бешикташем» на выезде с 0:2, вырвали победу за девять минут. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает пережить этот момент.

Деконструкция успеха

К 81-й минуте на «Водафон Арене» турецкие фанаты попивали чай за победу, а особо уверенные потянулись к парковке. В прематче «Бешикташ» был уверенным фаворитом матче за 1.84, на швейцарцев нарисовали 4.50. Коэффициент на победу турок был 1.01, счет – 2:0 в пользу хозяев, но затем началось веселье.

● 61-я минута: Валантен Розье хватает вторую желтую карточку и отправляется в раздевалку, когда коэффициент уже в районе 98.00. Букмекеры все еще не сомневаются в победе «Бешикташа» – кэф на победу гостей обваливается, но остается очень высоким – больше 50.00. И с каждой минутой растет.

● 81-я минута: Игнасио Алиседа отыгрывает первый, коэффициент обваливается с 100.00.

● 86-я минута: Шкельким Вляди кладет второй мяч, коэффициент на победу опускается сначала до 23.00, через минуту корректировка – 5.00;

● 90-я минута: Эрик Байи срезает в свои ворота – это автогол экс-игрока «МЮ». «Лугано» повел в добавленное время: 1.01 и большой привет расслабившимся игрокам «Бешикташа».

Так ли хорош «Лугано» или плох «Бешикташ»? В чемпионате Швейцарии команда идет на третьем месте, после 8 матчей 15 очков и игра в запасе. Отставание от лидера – «Цюриха» – четыре очка.

Лучший бомбардир команды 24-летний Жан Целар с тремя мячами, результативными действиями в Лиге Европы не отметился. В целом в составе швейцарцев вы вряд ли кого-то знаете: может, разве что хавбека Ренато Штеффена, который ездил на ЧМ в Катар.

У «Бешикташа» же очень громкий по именам состав: дубль «Лугано» загрузил Венсан Абубакар, вернувшийся из «Аль-Насра», в старте на «Лугано» вышли Алекс Окслейд-Чемберлен, Артюр Масуаку, Эрик Байи, Рашид Геззаль, Дженк Тосун. А на замену вышли Бактиер Зайнутдинов и Милот Рашица – в общем, явно известных людей тут побольше.

Забавная деталь: при счете 2:1 на поле у «Бешикташа» появился камерунский полузащитник Жан Онана. Возможно, неудачи как-то транслируются через фамилию?

А что в группе?

«Лугано» – лидер группы D с 4 очками, делит первое место с бельгийским «Брюгге» после двух туров. У «Бешикташа» и «Буде» Хайкина – по одному очку. Такими темпами швейцарцы вполне могут зацепиться за первое место в группе, коэффициент на это очень приятный – 7.00.

Фавориты – «Брюгге» с 1.50 и «Бешикташ» с 4.50. На успех «Буде» можно поставить за 15.00 – в норвежцев совсем не верят.

Фото: East News/AP Photo/Francisco Seco; IMAGO/SeskimPhoto/Global Look Press