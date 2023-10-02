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В прошлом сезоне «ПСЖ» здорово играл в гостях и даже дерзил «Баварии». Сейчас – разгромлен в Ньюкасле

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«ПСЖ» играл в гостях с «Ньюкаслом» во втором туре Лиги чемпионов. И получил разгром во втором тайме. Гол Люки Эрнандеса спас от сухого поражения, но не от краха – 1:4.

«ПСЖ» очень уверенно играл в гостях в прошлом сезоне, без поражений обходился в начале этого. И вдруг – совсем неудачный матч в Англии.

Как это было: «Ньюкасл» забил два к перерыву и довел счет до крупного в конце

«Ньюкасл» сыграл первый домашний матч в ЛЧ за два десятка лет и провел его сверхэмоционально. Мигель Альмирон открыл счет на 17-й минуте, а ближе к концу первого тайма его удвоил Дэн Берн. У «ПСЖ» отличную возможность еще при 0:0 упустил Усман Дембеле – на перерыв пришлось уходить при 0:2.

Сразу же после перерыва Шон Лонгстафф довел счет до крупного – 3:0! Люка Эрнандес с паса 17-летнего Уоррена Заира-Эмери сквитал один гол, но на большее гостей не хватило. Зато хватило хозяев – в конце Фабьян Шер установил окончательный результат 4:1.

Странно, ведь «ПСЖ» за последний год считанное число раз на выезде выглядел так плохо.

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл 14 гостевых матчей в чемпионате и побеждал «Ювентус»

Казалось бы, клуб с таким мощным бюджетом должна выносить соперников по Лиге 1 на любом поле, но лучшей гостевой командой «ПСЖ» в прошлом сезоне стал впервые с 2019 года, если не считать досрочно закончившийся 2019/20.

В двух следующих увереннее играли «Лилль» и «Марсель», но в прошлом сезоне «ПСЖ» в гостях выглядел даже лучше чем дома – набрал на три очка больше и выиграл 14 из 19 матчей, заодно наколотив 44 гола. Конечно, такой результативности помогли четыре стартовые игры, выигранные с общим счетом 18:1. Зимний выездной отрезок прошел хуже – три поражения на выезде в четырех играх, они последовали от «Ланса», «Ренна» и «Монако».

В Лиге чемпионов в гостях «ПСЖ» отыгрался в Хайфе, пропустив от «Маккаби» (3:1), не уступил сильно играющей дома «Бенфике» (1:1), а под конец группового этапа выиграл у «Ювентуса» (2:1). В 1/8 финала «ПСЖ» сильно провел первый тайм выездной игры с «Баварией», но проиграл второй и вылетел. Хотя забей Витинья, Месси или Рамос – другим мог быть и исход.

У букмекеров из всех гостевых матчей Лиги 1 и ЛЧ «ПСЖ» не считался фаворитом только в двух из них – в Монако и Мюнхене, где и проиграл оба раза. Но были и коэффициенты вроде 2.30 на игру в Марселе или 2.05 в Лансе.

Играть хорошо в гостях, являясь при этом фаворитом – не грандиозная заслуга, но определенный показатель того, что для «ПСЖ» практически не было разницы, на каком поле играть.

Будет ли разница теперь? В сезоне-2023/24 выборка пока еще слишком мала и уже был разбитый 4:1 «Лион». Но с «Тулузой» (1:1) и «Клермоном» (0:0) от «ПСЖ», конечно, ждали большего. Теперь еще и крах с «Ньюкаслом». Четыре выезда в сезоне – всего одна победа.

Впрочем, уже сейчас букмекеры не считали «ПСЖ» фаворитами, выставляя 2.86 на его победу против 2.375 у «Ньюкасла».

Статистика Луиса Энрике не даст ответ – с суперклубом все было нормально

Луис Энрике тренировал «Рому», «Сельту» и «Барселону». Казалось бы, сходство с гостевыми неудачами есть – «Рома» в чемпионате при нем проиграла 10 гостевых матчей из 19, «Сельта» – 11.

С другой стороны, никаких перекосов не было за три сезона в «Барсе» – в первый было 14 побед, во второй и третий – по 13.

Поражение «ПСЖ» 1:4 в Ньюкасле стопроцентно будут обсуждать, но выводы по гостевым играм делать не будут – слишком рано. С другой стороны, вполне допустима вероятность, что так уверенно парижане на выезде смотреться уже не будут. Слишком уж отличается состав, да и игроков с харизмой теперь меньше.

Фото: IMAGO/Malcolm Mackenzie / Panoramic /Global Look Press

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