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Два суперкамбэка «Браги» и «Шахтера» в Лиге чемпионов за два дня! Коэффициенты на их победы дошли до 36.00 и 41.00

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Вынесенные на раннее время матчи в Лиге чемпионов удивляют второй сезон подряд. «Унион» вел 2:0 в матче с «Брагой» – и проиграл 2:3. «Антверпен» повторил ту же историю с «Шахтером».

Но как похожи были эти игры! Совсем не только по счету.

36.00 на победу «Браги» в Германии

«Унион» лишь на 90+4 лишился ничейного результата в Мадриде в первом туре, «Брага» также под конец потеряла ничью в домашней игре против «Наполи». Через две недели эти соперники встречались в Германии, где фаворитом считался «Унион» – 1.95 на победу против 3.85 на успех «Браги».

«Унион» забил уже на четвертой минуте, но гол Робина Госенса отменили из-за офсайда. Немцы поднажали – и к 37-й минуте Шералдо Беккер оформил дубль. 2:0 – и в «Брагу» уже верилось слабо, так что и коэффициент на ее победу взлетел до 36.00.

Первый шаг к камбэку «Брага» сделала еще в первом тайме – незадолго до перерыва отличился Сику Ниакате. А на 51-й минуте счет стал равным после классного дальнего удара Брумы. «Унион» упустил уйму голевых моментов и на 90+4 дал точно пробить Андре Каштру из-за пределов штрафной. «Брага» победила 3:2.

Матч проигравших в первом туре прошел в раннем временном слоте, а выиграла гостевая команда, вернувшаяся с 0:2. Один в один та же история случилась спустя сутки!

41.00 на победу «Шахтера» в Бельгии

«Шахтер» в первом туре проиграл «Порту» 1:3, «Антверпен» получил 0:5 в Барселоне. Проигравшие встретились в Бельгии, где победа «Антверпена» котировалась за 1.84, а успех «Шахтера» – за 4.25.

Если «Унион» забил дважды к 37-й минуте, то «Антверпен» – к 33-й благодаря голам Арбнора Муя и Мишеля-Анж Баликвиши. В этот момент коэффициент на победу «Шахтера» вырос до 41.00.

Дальнейшее сходство есть даже в раннем забитом мяче гостей во втором тайме – отличился Даниил Сикан. Он же оформил дубль, а между его голами со штрафного забил Ярослав Ракицкий.

Хотите еще одно сходство? Бурная концовка на 90+. Только «Брага» забила, а «Антверпен», напротив, смазал пенальти – Тоби Альдервейрелд пробил мимо ворот.

Поразительно похожие две истории в Лиге чемпионов.

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Изначально шансы «Шахтера» на победу в Лиге чемпионов оценивались выше только трех команд (как раз «Антверпена», а еще «Копенгагена» и «Янг Бойз»), коэффициент на это составлял 475.00. Следом шла «Брага» с цифрами чуть-чуть приличнее – 351.00.

На победу в группе коэффициент тоже перед стартом был высок – 15.00 у «Браги» и 21.00 у «Шахтера». Зато у каждого из этих клубов уже есть по красивой и сверхэмоциональной выездной победе.

Дальше последуют сложнейшие два тура. «Брага» сначала примет «Реал», а потом сыграет с ним на выезде. «Шахтеру» в третьем туре предстоит гостевой матч с «Барселоной», а потом игра с ней на нейтральном поле. Матчи запланированы на 24-25 октября и 7-8 ноября.

Фото: IMAGO/RHR-FOTO / Bruno Fahy/Global Look Press

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