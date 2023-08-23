Конкуренты Захаряна в «Сосьедаде»: капитан Ойарсабаль, японский вундеркинд и пионеротряд Хаби Алонсо. Кого вытеснит, сколько забьет?

Ура, Арсен Захарян перешел в «Сосьедад». Президент Хокин Аперрибай высоко ценит россиянина, в одном из свежих интервью рассказал, что следит за Арсеном с 2019 года, у клуба было 33 отчета, мы видели много его матчей. Уже летом 2022-го они интересовались насчет возможности трансфера. С позицией тоже определились год назад, когда стало ясно, что он больше всего интересует испанцев, как игрок полузащиты.

Пока погода в Сан-Себастьяне для Арсена кажется привычно солнечной – он приходит на место Давида Сильвы, великий испанец даже будет его наставником. Но это значит, что Арсену не придется побороться за место в основе.

Тааак, а с кем?

Важное уточнение – мы рассматриваем перспективы Арсену через призму привычного для «Сосьедада» ромба, а не классических 4-3-3. При этом раскладе Захарян не будет конкурировать с Микелем Мерино, Браисом Мендесом и Беньятом Турриентесом, хотя может ситуативно исполнять их роли.

Микель Ойарсабаль – лидер и капитан

Не самый перспективный оппонент для конкуренции, при нем Арсен присядет на скамейку.

Номинально капитан Ойарсабаль играет чуть левее в атаке, смещаясь в центр, но из-за проблем с форвардами Альгуасиль все чаще ставит Ойарсабаля прямо в нападении. Микелю не очень удобно в такой роли, но именно так его умещали с Давидом Сильвой.

Логичный шаг – пробовать капитана сразу в центре, хотя не факт, что он там заиграет, ведь привык к флангу. При таком сценарии Захарян сядет в запас, Ойарсабаль даже в плохой форме обычно проходит в основу. Он – прима.

Если Умар Садик и Андре Силва не заиграют, то Микель уйдет в атаку, открыв Арсену путь в основу. По качествам Захарян зайдет даже лучше: Ойарсабаль не плеймейкер, явно не прямая замену Давиду, Арсен более тактически гибок.

С сезона-2017/18 можно проследить понижение результативности капитана команды: более 10 голов до сезона-2020/21, а дальше 9 и 4 мяча соответственно. В рейтинге от Sofascore Ойарсабаля нет даже в топ-10 команды, а тепловая карта выглядит как-то скудно.

Все в итоге зависит от того, как захочет играть тренер, но выставить из основы капитана, лидера и легенду очень как непросто.

Такефуса Кубо

Вообще у японца уже есть важная роль, но он тоже может играть ниже.

Кубо – оттянутый форвард, хотя часто выходит в центре. Такефуса сильно прокачался за последний год: никто в «Сосьедаде» не обострял чаще него (9+4 в чемпионате), никто так часто не шел в дриблинг (1,4 обводки в среднем). В прошлом сезоне Кубо даже менялся позициями с Сильвой, это отличный вариант и для Захаряна: японец будет опускаться ниже, Арсен ближе к чужим воротам и больше, хоть и хуже, обострять. Однако Такефуса все-таки больше смещался на правое крыло, судя по тепловой карте.

Если Альгуасиль решит играть с парой форвардов, то Таке будет прямым конкурентом Арсена по позиции. Если нет – раскроет его потенциал. По первым играм кажется, что тренер хочет второй вариант, а значит, у Арсена есть хороший шанс получить место в основе.

Роберт Наварро и Пабло Марин

Пионеротряд Хаби Алонсо, который до «Байера» успешно тренировал вторую команду «Сосьедада».

Наварро – воспитанник «Барсы», год занимался в академии «Монако», но уже в 17 лет перешел в «Реал» за 6 млн евро. По профилю чем-то напоминает раннего Александра Головина: тоже любит двигать мяч, не стесняется брать на себя. Как и Арсен, способен сыграть на обоих флангах, но при Альгуасиле сидит в глухом запасе. Так что не самый страшный соперник.

Марин – 100% продукт «Сосьедада», похож на Наварро, но не играет на флангах, зато куда чаще обостряет. В отличие от Роберта, Марин выходит куда чаще, а по позиции – чистый конкурент Захаряна. Пугать это не должно: парню всего 20 лет, опыта пока нет, но создать трудности Арсену в теории может.

Как букмекеры оценивают перспективы Захаряна?

БЕТСИТИ предлагает сразу пять линий на выступление россиянина: от количества голов до карточек. Давайте проанализируем выставленные тоталы.

• Тотал больше 3,5 голов за сезон. Меньше идет за 1.65, больше – за 2.10.

Давайте будем реалистами, сравнивать чемпионаты России и Испании – неблагодарное дело, но если брать сухие цифры статистики, то за четыре года в основе «Динамо» только в первом сезоне у Захаряна 3 забитых гола, дальше – больше. Даже в этом сезоне он успел оформить гол, поэтому с этим долгосроком можно немного подождать, чтобы понять, будет ли Арсен твердым игроком старта и на какой позиции будет выходить.

• Тотал больше 3,5 голевых передач за сезон. Меньше идет за 1.65, больше – за 2.10.

Снова нужно делать скидку на разницу в уровне Ла Лиги и РПЛ, но с учетом того, что Арсена очень хотели видеть в «Сосьедаде», а вокруг не менее крутые молодые игроки, то 3,5 голевых передач выглядят реалистичной планкой, которая вполне может покориться. Тут и равнозначный коэффициент в 1.85.

• Тотал больше 0,5 голов со штрафного за сезон. Меньше идет за 1.05, больше – за 8.00.

Слишком опасно, да и сразу давать бить Арсену со стандартов, скорее всего, с ходу не дадут.

• Тотал больше 3,5 желтых карточек за сезон. Меньше – 1.70, больше – 2.03 .

Прошлый сезон – пять желтых карточек, позапрошлый – семь… Тут все упирается в количество игр Арсена в чемпионате, но покорить тотал в 3,5 – задача посильная. Да и 2.03 отличный коэффициент на долгосрок.

• Тотал больше 0,5 красных карточек за сезон – 15.00 .

Грубость не про россиянина, поэтому скорее нет, чем да.

Фото: Mutsu Kawamori, Ricardo Larreina/Global Look Press