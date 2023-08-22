11 комментариев

Вадим Лукомский – о полузащите басков.

В субботу Арсен Захарян заключил контракт с «Реал Сосьедадом» и уже посмотрел на новую команду в матче против «Сельты». Мы тоже погрузимся в детали игры басков: как играет «Сосьедад», насколько стиль подходит Арсену и какая роль может ему достаться?

«Реал Сосьедад» – мини-«Барса». В плане стиля очень похожи на топ-клуб

Захарян мог перейти в «Челси» и, как недавно выяснилось, в «Барселону». На этом фоне «Реал Сосьедад» может показаться недостаточно статусным. По количеству болельщиков это однозначно так, но точно не по стилю игры. «Сосьедад» при Иманоле Альгуасиле видит себя топовой командой.

Иногда тренер прямо говорит о таком мышлении. «Лично для меня существует только один большой клуб – наш клуб. Я всегда так рассуждаю. Мне не хочется играть на ничью, защищая результат всей командой внутри штрафной. Я предпочту проиграть, но с осознанием, что команда играла на победу . Для меня другого пути не существует – мы всегда должны играть в смелый футбол», – признание перед победой над «МЮ» в Лиге Европы.

«У нас очень четкая идентичность. Альгуасиль никогда в жизни от нее не откажется. Команда хочет владеть мячом, но не ради факта владения, а чтобы нанести ущерб сопернику. Базис нашего футбола – хорошее давление, хорошая физическая готовность и эффективное владение », – описывал бывший полузащитник клуба Андер Гевара.

А вот впечатления Начо Монреаля: «Изначально я даже не слышал про Альгуасиля, но меня ждал сюрприз – приятный сюрприз. Одно дело знать все о футболе, понимать его, а другое – уметь все это доносить. Иманоль может. Он невероятный в этом плане. Понятно прорабатывает каждую деталь – от механизмов начала атак до особенностей прессинга и хитростей контрпрессинга. У него узнаешь много полезных нюансов».

«Реал Сосьедад» разделяет стилистические ценности большинства топ-клубов – они всегда высоко по параметрам, которые отражают контроль матчей и смелость. Конечно, побеждать можно в любом стиле, но в таком лучше прогрессируют и ярче себя показывают игроки. При этом в последние сезоны стиль дополняется еврокубковыми местами:

Кроме «Реала» и «Барсы», в Ла Лиге нет настолько же стабильных в плане игрового рисунка команд. «Сосьедад» выделяется и в намерении владеть мячом, и в намерении смело давить на соперника – переносит высокие показатели из сезона в сезон. Даже улучшает их – именно последний год стал пиковым в этих отношениях.

Остальные клубы либо не сохраняют верность такому стилю на дистанции, либо выделяются только в одном направлении. Прессинг и владение – сейчас ориентир почти для любого топ-клуба (на первый план выходит качество воплощения, но намерение почти у всех есть). «Сосьедад» в плане стиля максимально близок к таким клубам. Отсюда важный бонус: если у Захаряна получится тут, следующий шаг будет более плавным, хотя пока рано забегать так далеко .

Смелые принципы «Реал Сосьедад» чаще всего реализует в одной из двух схем – 4-3-3 или 4-4-2 ромб.

Два матча на старте сезона команда провела в 4-3-3. Здесь при самой широкой трактовке для Захаряна есть пять позиций . Левый фланг со смещениями – лучший вариант. Правый фланг со смещениями – менее удобно, но тоже можно. Центр полузащиты – слишком рискованно без мяча, но по функциям с мячом подходит (уместно против слабых соперников).

Самая необычная роль – ложная девятка. У Арсена есть качества, если Альгуасиль захочет играть без форвардов. В основном варианте нападающий есть, но против «Жироны» был 13-минутный отрезок игры с ложной девяткой, которую исполнял Микель Ойарсабаль. То есть в числе прочих такой вариант тренер рассматривает.

В прошлом году чаще всего использовалась схема 4-4-2 ромб. Для конкуренции открыты те же места в центре поля, а также роль десятки (лучший вариант в этой схеме) и свободного нападающего (ее исполняет Такефуса Кубо):

Левый фланг со смещениями и десятка при ромбе – два лучших варианта для Арсена . Остальные – из категории «способен закрыть при необходимости». Но вообще важно учитывать, что в системе «Сосьедада» функционал важнее позиции.

В широком контексте конкуренты Захаряна – это Браис Мендес, Микель Мерино, Микель Ойарсабаль и молодые Беньят Турриентес и Роберт Наварро. Грубо говоря, на всех есть три позиции – дальше в зависимости от формы и контекста матча.

Это базовый расклад. Он может меняться – например, если тренер отказывается от чистого нападающего, то мест становится больше. Если решает сыграть с двумя дриблерами на флангах, делая акцент на эту зону, то мест для умных полузащитников становится меньше. Но чаще всего будет три позиции (две восьмерки + один ближе к атаке на фланге или по центру).

Насколько это приятная ситуация для Арсена? С одной стороны, когда все здоровы, команда может выставить трех футболистов с опытом игры за сборную Испании (Мендес, Мерино, Ойарсабаль). Серьезная конкуренция. С другой, сезон длинный, а потенциальных позиций – правда много. Захарян точно будет получать время, даже если не станет 100% игроком стартового сочетания.

В атаке «Сосьедад» целит в опорную зону соперника. Ее всегда хорошо насыщают

«Реал Сосьедад» использует концепцию позиционной игры (Juego de Posicion) – те самые принципы, которые со времен Йохана Кройффа ценят в «Барсе» и которые сейчас распространились по миру.

Это означает, что команде важно поддерживать структуру, предполагающую заполнение поля определенным образом. Тренеру нужен не конкретный футболист на конкретной позиций, а набор функций, правильно расположенных по полю. Игроки могут и должны меняться местами, сохраняя базовые ориентиры.

На практике это означает, что роли на фланге или в центре полузащиты в плане действий с мячом могут несильно отличаться . В разных эпизодах игрокам с этих позиций придется выполнять работу друг друга в условиях постоянной смены ролей.

В этих позиционных ротациях ключевой элемент – заполнение чужой опорной зоны . «Сосьедад» стремится создавать там равенство или преимущество. Как правило, держит двух футболистов, но персоналии постоянно меняются.

Классика – пространство в чужой опорной заполняют два центральных полузащитника Турриентес и Мендес:

В этой атаке были смены позиций. В опорной открываются сместившийся Ойарсабаль и Турриентес:

А вот нестандартный, но тоже возможный при такой подходе вариант – левый защитник Айен Муньос и вингер Кубо:

Более открытый вариант, когда команде надо рисковать – сразу три футболиста в целевой зоне:

Заполнение чужой опорной – это особенно важная часть стиля. Поэтому ответственность разделяют все. В лучших матчах «Сосьедад» сочиняет там тонкие комбинации – для этого нужны преимущества, умение получать там мяч и разнообразие.

Крис Дэвис, помощник Энджа Постекоглу в «Тоттенхэме», подчеркивал: «Реал Сосьедад» – очень интересная для просмотра команда. У них особый стиль. Это единственная команда из топ-5 лиг, которая пробилась в Лигу чемпионов, используя схему 4-4-2 с ромбом».

Для «Сосьедада» такая схема – ключ к реализации главных принципов, которые предполагают контроль и постоянное насыщение чужой опорной. Это можно делать и в других формациях, но в этой естественнее всего.

Кроме соблюдения структуры, важны своевременные открывания в центре. Иногда в рамках заточенности на чужую опорную открывание одного игрока может быть более ценным, чем насыщение парой. При условии, что оно совершается в момент образования дыры.

В этом моменте в центре открывается только Турриентес, но он делает рывок под получение мяча именно тогда, когда опорник «Сельты» выдергивается и увеличивает дыру:

Важно чувствовать такие моменты. Комментируя назначение Альгуасиля 5 лет назад, спортивный директор «Сосьедада» Роберто Олабе сказал, что попросит тренера сделать из команды «манипуляторов пространства» . Кажется, подразумевалось именно умение создавать такие ситуации и чувствовать правильный момент для открывания.

В этом отношении Захарян отлично подходит команде . Чужая опорная зона – естественная зона его обитания. Он туда приходил с любой стартовой позиции.

Окей, разобрались: вся команда делает акцент на центр и путает соперника ротациями. Но все же чем отличаются роли, кроме расположения при обороне? Основная функция у всех схожая, но побочные отличаются. Если роль фланговая (например, у Кубо), то чаще нужно давать ширину и обыгрывать 1-в-1. Если центр полузащиты (например, у Мендеса), то делать своевременные рывки до штрафной или на границу штрафной. При этом все участвуют в нагрузке на чужую опорную, а побочную работу делают во вторую очередь.

Все это в рамках позиционной структуры. То есть важно не только владеть описанными функциями – основной и побочными, но и правильно реагировать на изменение позиций партнеров.

У «Сосьедада» тотальный прессинг. Работают все

В последние сезоны баски конкурируют с «Барсой» за статус главной испанской прессинг-машины . «Сосьедад» входит в топ-4 почти по всем прессинг-метрикам – кое-где даже лучший. Вот краткое саммари по прошлому сезону:

• Интенсивность прессинга (PPDA) – 1-е место;

• Точность передач соперника – 2-е (считается наименьшая точность – чаще всех заставляют ошибаться);

• Точность передач соперника в стадии билдапа – 1-е;

• Средняя высота оборонительного действия – 3-е;

• Возвраты мяча на чужой трети – 4-е;

Нет единого способа измерять прессинг. Какие-то показатели лучше подсвечивают смелость, какие-то – интенсивность, какие-то – плотность, но «Реал Сосьедад» категорически хорош во всех отношениях. Это позволяет называть прессинг команды тотальным.

Альгуасиль подчеркивал важность этого аспекта, приводя в пример Давида Сильву: «У нас команда больших мастеров, но не менее важно, что все работают в прессинге. Посмотрите на прессинг Давида Сильвы. Ему 37 лет, он чемпион мира – и как он давит на соперников . Это просто безумие. Пример для каждого игрока нашей команды. Для меня привилегия работать с такими футболистами».

А вот впечатления Кубо: «Порой я просто восторгаюсь нашими полузащитниками. Кажется, они никогда не теряют мяч. Могут выбраться из любой ситуации. Но если случается потеря, все прессингуют как звери – показывают потрясающее рвение быстрее вернуть мяч».

В любой схеме давление стартует с тройки атакующих игроков. Они располагаются узко и давят до вратаря – иногда все трое одновременно оказываются внутри штрафной:

Вся остальная команда их поддерживает. Особая интенсивность давления достигается в центральной зоне. Полузащитники и атакующие игроки (5-6 футболистов) участвуют в активной стадии. Все они располагаются по ширине штрафной площади (будто продолжая ее границы на всю длину поля). На флангах на первом этапе посвободнее:

В идеале игроки кроют два направления . Изначально играют по прямому оппоненту в центральной зоне, но также сохраняют готовность переориентироваться во фланг, когда атака туда пойдет. Именно в этом одна из целей давления – интенсивно давить в центре, вынудить уйти во фланг, а потом зажать там с помощью боковой линии.

На примере будет понятнее. Проследим за действиями Кубо в этом моменте. Сначала играет по оппоненту в центре (но держит позицию, из которой можно давить в обе стороны):

Регулярно оглядывается, чтобы понимать ситуацию на фланге:

Когда следует пас на фланг, мигом становится союзником правого защитника Траоре – помогает создать 2-в-1:

Такие переориентации – важнейший аспект прессинга «Сосьедада». Когда чувствуется близость отбора, соперника могут накрывать 2-3 игрока (если располагаются достаточно близко):

Это рискованный подход. С одной стороны, он способствует не просто давлению с целью вынудить ошибку, а буквально провоцирует отборы. С другой, если соперник выберется из-под волны прессинга, то рождается атака против разбитой схемы «Сосьедада». Но чаще такие риски приводят к возвратам – игроки хорошо читают эпизоды.

Не менее важен контрпрессинг. Он основывается на правильности структуры владения и мгновенных реакциях сразу после потери:

Вокруг задач в прессинге строятся основные сомнения в успешности Захаряна . Во-первых, в РПЛ просто нет машин для давления такого уровня – задачи будут чем-то принципиально новым и потребуют адаптации. Во-вторых, в той или иной степени у Арсена были проблемы без мяча почти на любом этапе – тренеры либо адаптировались, либо получали открытую зону.

Самым успешным в плане прессинга было сотрудничество с Сандро Шварцем – Арсен действовал на левом фланге. Давление «Динамо» было классным по российским меркам, но намного умереннее, чем у «Сосьедада». Соперники в разы чаще выбивали мяч при первой же попытке давления (не вынуждая проводить в прессинге длительные отрезки), Захарян не работал на два направления – его прикрывали центральный полузащитник и фланговый защитник.

В Ла Лиге неизбежно придется больше работать самому. Он больше не настолько явная звезда, а в команде не делают исключения даже для главных звезд. Возможно, в РПЛ для этого не хватало мотивации. Возможно, проблема глубже. Освоить прессинг – важный челлендж. Здорово, что помогать ему будет Альгуасиль, который блестяще доносит трудные идеи до футболистов (вердикт Монреаля из начала текста).

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Интерес «Сосьедада» к Захаряну активизировался после решения Давида Сильвы завершить карьеру. Соблазнительно назвать его заменой Сильве – красиво, почетно, понятно. Пожалуй, это не совсем корректно.

«Когда Сильва здоров, он просто… вау. В мире очень узкий круг футболистов, которые способны творить вещи, на которые он способен», – так Альгуасиль описывал масштаб фигуры Давида. Такого игрока заменить невозможно. При поисках усиления «Сосьедад» понимал это. Занудная, но более верная интерпретация: Захарян – часть цепочки, которая призвана компенсировать потерю Сильвы .

Даже Альгуасиль, рассыпаясь в комплиментах, делает оговорку про готовность Давида. Сильва в последние три сезона проводил 40,9%, 50,3% и 56,6% от доступного времени. Почти на половину матчей «Сосьедаду» нужен был вариант без него. Просто с ним многие задачи упрощались.

Теперь вариант без Сильвы будет основным – без прямой замены, с делением функций и, возможно, более частым использованием 4-3-3. Но поскольку теперь на минуты от Сильвы вообще нельзя рассчитывать, освободилось место в иерархии. Вот это место достается Захаряну, а не прямое место Сильвы.

Возможен сценарий, в котором он подвигает конкурентов и становится первой опцией. Возможен вариант, в котором Ойарсабаль набирает форму, берет на себя больше ответственности, а Захарян помогает в ротации. Еще один путь – эволюция команды в сторону, где большая ставка делается на фланговых дриблеров (Барренечеа и Кубо), тогда важность полузащитников-созидателей уменьшится.

В любом сценарии Захарян попал в среду, где можно учиться и где классическим принципам «Барсы» поклоняются даже сильнее, чем в иные отрезки в самой «Барсе». При этом уровень конкуренции вполне посильный.

Если получится, будет хорошей школой и плавным промежуточным шагом. Если нет, будет означать нехватку качеств для игры на топ-топ-уровне. Таланта у Арсена точно достаточно, но в современном футболе нужны еще тактическая выучка и психологическая стойкость.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce; instagram/realsociedad