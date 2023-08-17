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Кто попадет в топ-4 Бундеслиги? С «Баварией», «Боруссией» Д и «Лейпцигом» понятно, а кто четвертый?

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В пятницу стартовал очередной сезон Бундеслиги. Фаворит чемпионата известен всегда заранее – это баварцы. А в последние годы почти всегда очевидно, кто будет в тройке – это «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг». Давайте разберемся – смогут ли они помешать «Баварии». Начинаем с топ-3.

Коэффициенты на победу в Бундеслиге по линии БЕТСИТИ

• «Бавария» – 1.25

• «Боруссия Д» – 6.00 / без учета «Баварии» – 1.90

• «РБ Лейпциг» – 17.00 / без учета «Баварии» – 3.40

• «Байер 04» – 50.00 / без учета «Баварии» – 10.00

• «Айнтрахт» – 100.00 / без учета «Баварии» – 25.00

• «Унион» – 100.00 / без учета «Баварии» – 25.00

Кто не из первой тройки попадет в Лигу чемпионов?

В последние годы в Бундеслиге стабильно выстреливает одна из команд, взлетая в топ-4, а то и в топ-3. Кто станет командой-джокером в этом сезоне? Редакторы раздела «Ставки» на Sports.ru выбрали своих фаворитов.

«Байер»: массовая закупка под Хаби Алонсо

Этот вариант – самый предсказуемый: у букмекеров дальше пропасть в оценке шансов на чемпионство – вслед за «Байером» с 41.00 идут «Айнтрахт» и «Унион» за 101.00.

Вариант с «Байером» еще и самый рискованный – из-за Хаби Алонсо. Он здорово поднял команду в прошлом сезоне, у него были отличные отрезки по пять побед подряд, он дошел до полуфинала Лиги Европы. Но он – все еще начинающий тренер, а все основные трудности приходятся, как правило, на второй сезон. Да и первый был завершен со скрипом – с тремя очками в пяти последних играх.

Аргумента в пользу – два. Первый – взамен ушедшим в «Астон Виллу» Диаби и в «Аталанту» Баккеру приобрели сразу несколько опытных игроков на разные позиции (Гримальдо, Хофманн, Джака), заодно забрали из Бразилии перспективного защитника Артура и не пожалели 20 миллионов на высокорослого страйкера Бонифасе из Бельгии. Нормальное укрепление.

Второй аргумент – едва ли кто-либо дотянет до этой позиции. «Фрайбургу» опять не хватит решающего шага, «Униону» предстоит привыкать к Лиге чемпионов, у «Гладбаха» спорное назначение в лице тренера Сеоане, а у Дино Топмеллера в «Айнтрахте» – вообще дебютный сезон на высочайшем уровне.

Вопрос – что перевесит: трудности Хаби или слабость конкурентов, потеря Диаби или высокий уровень пришедших вместо.

«Айнтрахт»: новый тренер и сохранение Коло-Муани

У команды случилось два ключевых момента в это межсезонье. Ставка на ассистента Нагельсманна в «Лейпциге» и «Баварии» – Дино Топпмеллера и удержание главного бриллианта команды – Рандаля Коло-Муани. 

Француз оформил 15+11 в прошлом розыгрыше Бундеслиги, став лучшим по системе гол+пас по итогам сезона. Форвард продолжил дело Йовича и Андре Силвы – нападающих, которые сияли во Франкфурте. Этим летом за французом приходили многие, но он все еще в команде, и готов бороться с Харри Кейном за «Золотую бутсу».

Да, уехал Джибрил Соу, но и закупка прошла на отлично. Здесь и крепкий защитник Вильям Пачо, и молодой Хуго Ларрсон, тащивший «Мальме» и Филипп Макс из ПСВ, взятый на место Костича. Которого хвалил Вадим Лукомский:

«Филипп Макс – левый защитник, для которого 12-14 баллов в «Аугсбурге» результативности за сезон были нормой. В лучшей форме он дает не только последний пас, но и почти все качества Костича».

Если лето так и закончится (и Коло-Муани внезапно не уедет), то «Айнтрахт» способен пошуметь в чемпионате. Топы – бойтесь.

«Унион»: еврокубки не помешают чемпионату

Как правило команды-сюрпризы, выстрелившие в прошлом сезоне, в следующем проваливаются. Поэтому «Унион» точно не кажется фаворитом в борьбе за четвертое место букмекерам – его определяют на 5-6 место (в лучшем случае).

Но берлинцы будут в порядке и смогут в этом сезоне вклиниться в борьбу за четверку. Есть несколько причин.

Во-первых, стиль игры «Униона» – многие считали, что им повезло, но на деле команда Урса Фишера просто взломала xG. В этом сезоне тенденция продолжится. Защищаться на стандартах – отдельное искусство, и наверняка в штабе Фишера придумают новые варианты розыгрышей.

Во-вторых, часто команды, выходящие в еврокубки, сыпятся из-за графика – им просто не хватает сил на оба турнира. Это не про «Унион» – у него уже есть еврокубковый опыт. Да, берлинцы в прошлом сезоне вылетели из Лиги Европы от не самого сильного соперника (бельгийского «Юниона»), но в чемпионате при этом хуже вовсе не стали. Понятно, что перед командой никто не будет ставить задачу выиграть Лигу чемпионов – поэтому выступление в ЛЧ скорее приятный бонус.

В-третьих, «Унион» достойно усилился для команды с небольшим бюджетом, которая несколько лет назад не то что об ЛЧ – даже о первой Бундеслиге не особо мечтала. И в целом берлинский клуб укрепился: из лидеров не ушел никто, а вот и скамейку, и стартовый состав усилили качественные игроки: Робин Гозенс, Алекс Крал, Давид Фофана, Бренден Ааронсон.

Ну и в-четвертых, конечно, это «Ан дер Альтен Ферстерай». Фактор уютного стадиона и болельщиков «Униона» просто нельзя отметать. Они останутся с клубом и будут заполнять стадион даже в случае вылета во вторую Бундеслигу – как можно их разочаровать?

Ну а как там дела в первой тройке?

«Бавария»: очевидный фаворит даже после не лучшего сезона

После ухода Юлиана Нагельсманна и его «плохих результатов в чемпионате» спортдиры и руководство команды решилось на назначение «удобного» Томаса Тухеля, которого хотели пригласить уже пару сезонов. 

В условиях нехватки топового центрфорда, постоянных проблем с дисциплиной у Мане, необязательного перелома Мануэля Нойера и не самой надежной защиты и полузащиты – баварцы еле-еле выиграли чемпионат, опередив «Боруссию Д» лишь в последнем туре.

Теперь у Тухеля есть Харри Кейн, которого фанаты встретили как суперзвезду, призванный стать левандовскизаменителем. После всех «за и против» рекордмайстер все-таки возвращается к игре с чистым форвардом, а не всеми этими ложными девятками и энганче. 

Если обойдется без травм, да и резервный кипер сможет пропускать как можно меньше, то команда – фаворит. Хотя в Суперкубке проблемы были налицо, на длинной дистанции конкурентов просто нет. Тем более на фоне «Баварии» остальные претенденты сильно ослабли, потеряв лидеров.

«Боруссия» Дортмунд: без Беллингема, но с Забитцером и вылечившимся Аллером

Эпоха Беллингема окончена, да, денег дортмундцы снова заработали, но равноценной замены англичанину найти невозможно. Самое забавное, что потенциально чемпионский матч с «Майнцем» Джуд пропускал – как закончилось, еще свежо в памяти.

В команду добавили Марселя Забитцера, который не смог в прошлом сезоне стать полноценным игроком старта ни в «Баварии», ни в «МЮ». Себастьян Аллер, победивший рак показал, что готов забивать много и часто. Видимо, роль лидера атак в новом сезоне будет именно у него. 

Во что будет играть Эдин Терзич? Как заменить еще и Геррейру? Какой еще запас пробега у Марко Ройса? Что будет с психологией после упущенного чемпионства? Вопросов слишком много, но именно «Дортмунд» котируется фаворитом чемпионата без учета «Баварии». Да и на полноценную победу в Бундеслиге коэффициент хороший.

«Боруссия» могла бы пойти по пути лондонского «Арсенала», проведя качественную закупку топами, но это не в стиле рурской команды. Деньги в Дортмунде любят считать и работают на перепродажу, и без этого талантливой молодежи хватает.

«Боруссия Д» – чемпион за 6.00 / без учета «Баварии» – 1.90

«РБ Лейпциг»: перестройка после потери лидеров, уже прибили «Баварию» в Суперкубке

У одного из самых ярких пятен Германии последних лет наступила перестройка. Хотя даже в это переходное время команда не только умудрилась в матче за Суперкубок прибить «Баварию» за счет хет-трика Ольмо, но и качественно усилилась. В АПЛ уехали хорошие Нкунку, Собослаи и Гвардиол, команда заработала на их продаже в районе 200 миллионов и в отличие от «Дортмунда» сходу инвестировала в состав. 

Пришли Хави Симонс, Шешко, Зейвальд, Баумгартнер, Фабиу Карвалью, Опенда, каждый из которых готов зажечь и стать звездой. Марко Розе привык раскрывать игроков и растить их, так было в «РБ Зальцбург», где он тоже проходил этапы продаж и перепродаж.

По сравнению с «Дортмундом» работы, конечно, гораздо больше, поэтому этот сезон вполне можно отдать на перестройку и налаживание новых связей. Хотя всегда есть и Кубок Германии, в финалах которого «Лейпциг» прописался в последние три года. Что до чемпионата – в битву желтого и красного пока рано вмешиваться.

«Боруссия Д» – чемпион за 17.00 / без учета «Баварии» – 3.90

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Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke, Daniel Kopatsch, Christof Koepsel

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