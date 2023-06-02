7 комментариев

Разбор Артема Денисова.

До сих пор сложно поверить, что «Унион» сыграет в Лиге чемпионов. Настоящая сказка.

В этой истории есть и настоящая аномалия. Может, по ходу сезона вы слышали, что «Униону» постоянно везет и что команда взломала xG. Финишировав 4-м в Бундеслиге по очкам, «Унион» закончил 13-м по ожидаемым очкам, которые считаются на основе разницы xG в каждом отдельном туре (данные Soccerment на основе статистики Opta).

С сезона-2017/18, когда Soccerment начал обрабатывать статистику, в Бундеслиге никто даже близко не приблизился к результату «Униона».

Защита или атака – за счет чего «Унион» перебрал столько очков?

Это простой вопрос. Вот таблицы с реальными/ожидаемыми голами и реальными/ожидаемыми пропущенными.

Атака «Униона» даже без продвинутой статистики далека от лучших команд Германии. По xG ситуация еще хуже: по ожидаемым голам нападение «Униона» – предпоследнее в Бундеслиге, меньше опасности создавал только «Аугсбург».

Защита лучше. Только «Бавария» пропустила столько же – 38, остальные клубы больше. «Унион» держится вблизи вершины и по ожидаемым пропущенным, надежнее лишь «Бавария» и «РБ Лейпциг». Это объяснимо: команда весь сезон уверенно оборонялась в схеме 5-3-2, не теряла компактность, не пускала соперника в штрафную. К топ-организации игры без мяча добавлялась дополнительная бронь: вратарь Фредерик Реннов пропустил на 8,2 гола меньше ожидаемого. Он с отрывом лучший голкипер Бундеслиги-2022/23 по игре на линии.

Так что с защитой все просто: успех = по-настоящему надежная оборона + отличная работа вратаря.

Формально и атаку можно упростить до «успех = идеальная реализация моментов», но на деле все сложнее.

С игры «Унион» забивает почти вровень с xG. А вот на стандартах…

Сравним голы и xG «Униона» с игры.

Так «Унион» забил больше ожидаемого всего на 3 гола. «Бавария» – больше на 10,5, «Дортмунд» – на 9,5, «Аугсбург» – на 9, «Вердер» – на 7, «Байер» – на 5,7. Аж 9 команд Бундеслиги реализовывали удары с игры лучше «Униона». «Унион» мало создавал с игры и мало забивал. Забивал слегка больше, чем создавал. Без шокирующей разницы.

Но на стандартах все иначе.

Просто невероятная реализация: разница между реальными и ожидаемыми голами – +10,7, «Унион» забил больше в 2,5 раза, чем создал моментов. Ничего подобного нет ни в одной другой топ-лиге.

Феномен стандартов «Униона» раскладывается на три пункта:

1. Несовершенство даже хороших xG-моделей в оценке опасности стандартов. При этом важно понимать, что сама по себе разница между xG и голами не доказывает, что конкретная xG-модель плохая. Так может быть только во вселенной, где не существует хорошей или плохой реализации, все всегда бьют одинаково в одинаковых обстоятельствах. Разница и должна быть – она показывает, как хорошо или плохо команда реализует моменты.

Но со стандартами есть много проблемных пунктов, которые еще нуждаются в осмыслении. Во-первых, ударов после стандартов гораздо меньше, чем ударов с игры, из-за это случайные колебания сглаживаются в меньшей степени, чем при ударах с игры. Во-вторых, сложнее отличить опасную точку для удара от неопасной (одни из главных маркеров – дистанция до ворот и количество игроков на пути мяча – в ситуациях на угловых/стандартах могут не всегда давать справедливую картинку). В-третьих, высок уровень автоматизмов (команда за счет заготовки может выводить игрока на удар не в лучшей позиции, зато механизм работает так, что команда стабильно забивает после таких не самых очевидных розыгрышей). В-четвертых, возрастает доля ударов не ногами, а их всегда сложнее дифференцировать по опасности.

2. Шикарное качество завершения «Униона» при розыгрыше стандартов. У «Униона» хватает высоких футболистов, хорошо играющих головой. Ярче всех выделяется центральный защитник Данило Дуки: при 1,9 xG аж 5 голов, все – головой после стандартов. Бедный «Хоффенхайм» трижды пропускал от Дуки. Здесь же можно вспомнить и про отличных подающих: Кристофера Триммеля, Йосипа Юрановича, Жерома Руссийона.

3. Везение. Очень много везения. Это банально, но нужно проговаривать. Вот косвенное подтверждение: без учета автоголов соперника «Унион» забил 49 голов, 19 из них оценены FBref ниже 0,10 xG. Доля таких неочевидных голов – 39%, больше в Бундеслиге только у «Шальке» (40,6%, 13 из 32). И у «Униона» в 8 случаях из 19 гол прилетал после стандарта, еще дважды – после фланговых передач с игры. Одной топ-реализации недостаточно, чтобы так часто забивать в неочевидных ситуациях. Фарт невозможно исключить.

Любопытно, что в прошлом сезоне у «Униона» было жесткое проседание по голам со стандартов (лишь 6 голов при 11,5 xG), но до этого команда стабильно держалась среди лучших.

В стандартах «Униона» нет чего-то уникального. Просто несколько работающих фишек

Кратко о Дуки, главном бомбардире на стандартах: это просто танк, который ну очень сложно остановить. Дуки обычно стартует с линии штрафной и не обращает внимания на соперников. Пусть те играют персонально, зонно, зонно-персонально (когда один держит, а второй следит за зоной, куда вбегает Дуки) – Дуки просто разбегается, взлетает 190-сантиметровым телом и вколачивает мяч в ворота. Здесь, здесь и здесь можно изучить примеры.

Но у «Униона» есть и очевидные командные фишки. Две главных: заслоны и короткие розыгрыши угловых.

Заслоны работают, когда соперник защищается персонально. Идет подача, игрок «Униона» №1 аккуратно встает на пути соперника, опекающего игрока «Униона» №2, соперник спотыкается, а игрок «Униона» №2 уже без опеки летит на мяч.

Короткие розыгрыши интереснее. Обычно соперник, реагируя на розыгрыш, слегка стягивается к мячу, наполняет створ ворот. Зона дальней штанги часто оказывается уязвимым местом. «Унион» после коротких розыгрышей стабильно навешивает именно на дальнюю штангу – дальше может быть и скидка в центр, и сразу удар.

Другая оборонительная проблема при розыгрышах соперника – статичная защита. Когда обороняющиеся стягиваются к мячу и толкаются в центре штрафной, такую защиту гораздо проще атаковать навесом на набегающих. «Унион» пользуется. Для Дуки это просто подарок.

Важные бонусные голы «Униона» – удары после отскоков. Зона подбора всегда насыщена. Теневой герой – центральный полузащитник Яник Хаберер. Вот ситуации перед двумя его голами.

Как видите, «Унион» не предлагает ничего революционного. Напоминаем: именно по моментам после стандартов «Унион» идет лишь на 15-м месте в Бундеслиге. То, что есть, работает на 250%.

Не думайте, что без xG-аномалии «Унион» будет уничтожен в ЛЧ. Это команда, против которой очень сложно играть

Вот пять статистических показателей, которые хорошо фиксируют стиль «Униона».

Владение мячом показывает, что «Унион» спокойно играет вторым номером.

PPDA показывает, что прессинг «Униона» – наименее интенсивный в Бундеслиге.

Но! Только пять команд допускают меньше пасов в штрафную, чем «Унион». «Унион» не пускает соперников к воротам.

И это не все! «Унион» держится в первой половине таблицы по наклону поля. Пояснение: наклон поля – альтернатива владению мячом, считаются только действия в чужих третях поля. Если «Унион» сделал 60 касаний в чужой трети, а соперник – 40 в финальной трети у ворот «Униона», то наклон поля – 60% в пользу «Униона». У многих команд показатели владения и наклона поля почти совпадают, но не у «Униона»: владение мячом лишь 43,8%, но наклон поля – 49,8%, самая большая разница среди команд Бундеслиги. Это значит, что «Унион» пусть и мало владеет мячом, но успешно не впускает соперника даже на свою треть поля, не то что в свою штрафную.

И еще один важный пункт – соперники неохотно прессингуют «Унион» (это подтверждает показатель PPDA соперника), потому что боятся получить заброс за спины защитникам. Это главный атакующий инструмент «Униона».

Тактика «Униона» стабильна и эффективна. Если у соперника два ЦЗ, «Унион» держит щит в 5-3-2. Если три ЦЗ, левый центральный полузащитник Хаберер порой поднимается выше, делает 5-2-3. Крайние центральные защитники выдергиваются из линии, если нападающий соперника предлагает себя в недодачу. Этих крайних ЦЗ сразу страхуют. Опорник Рани Хедира часто выдвигается вперед на разыгрывающего опорника соперника. Получая мяч, «Унион» либо быстро пробует забросить его в атаку, либо успокаивает игру, переводит дух и… тоже забрасывает мяч в атаку длинным пасом.

Сила «Униона» в том, что команда играла дисциплинированно, компактно, агрессивно не один матч, не два, а целый сезон. Были короткие отрезки в пару игр, когда встречались индивидуальные и командные ошибки, но на сезонной дистанции они растворяются.

Потому что в «Унионе» тотальный культ дисциплины и физподготовки. Некоторые игроки даже не дебютируют за команду, потому что их физформа и дисциплинированность не соответствуют тренерским ожиданиям. Или еще: футболист провел два хороших матча, но на тренировках показал, что наелся? Следующий матч начнет в запасе (порой даже не попадет в заявку). Именно так «Унион» работал осенью, когда играл в трех турнирах (Бундеслига, Кубок Германии и Лига Европы). Скоро увидим то же самое, только теперь вместо ЛЕ будет Лига чемпионов.

И вы вряд ли увидите, как летом из «Униона» кого-то продадут за 30-40-50 млн евро. Не потому что менеджмент плохой. Потому что в «Унионе» нет игроков-звезд. Заменить можно почти каждого. Да и тренера сложно назвать звездой. Урс Фишер – очень требовательный стратег, который едва ли не лучше всех в мире помнит о том, что футбол – командная игра.

ЛЧ как турнир больших команд даже относительно удобен для «Униона» – точно будут соперники, играющие первым номером. «Унион» побеждал «Дортмунд» с 24% владения, «Лейпциг» с 27%, играл вничью с «Баварией» при 26%. Доля побед в матчах с владением ниже 40% – 63% (12 из 19, лишь 3 поражения). А вот доля побед в матчах с владением выше 55% – лишь 37,5% (3 из 8). Так много владеть мячом «Унион» против условной «Барсы» или «Ман Сити» точно не будет.

Так что продолжим смотреть, как «Унион» Урса Фишера жалит, кусает, грызет всех подряд. Теперь и в Лиге чемпионов. С везением или без – эта команда в любом случае очень неприятна для соперников.

Фото: Gettyimages.ru/Selim Sudheimer, Maja Hitij