Топят с начала 70-х.

«Никс» – одно из тех немногочисленных явлений в спорте, когда результаты команды никак не влияют на ее репутацию. Можно сколько угодно дивиться несуразности Джеймса Долана, олицетворяющего группу владельцев клуба. Или упражняться в остроумии по итогам очередного малособытийного сезона. Все это никак не перевесит исторический багаж длиной в почти 80 лет.

В определенном смысле это и есть нынешняя культура «Никс». Не тяжелая, слаженная, коллективная работа «синих воротничков» от баскетбола – эту нишу сейчас успешно обживают закадычные соперники «Никс» из «Хит» – а умение так позиционировать свои успехи прошлого, что они кажутся актуальными и по сей день.

Огромную роль в этом играют знаменитости, публичные люди, все те, для кого поход в «Гарден» – это своего рода дефиле и возможность напомнить о себе. К числу таких можно отнести много кого, но только не пионеров рэп-рока, группу Beastie Boys, участники которой болеют за «никербокеров» давно, взахлеб и до смерти.

Корни музыкантов определили их предпочтения. Начали следить за «Никс» в 70-х, упоминание игроков в песнях – канон

Участники Beastie Boys плоть от плоти Нью-Йорка: Майк Ди (Майкл Даймонд) и Эд-Рок (Адам Хоровитц) – из Манхэттена, а Эм Си Эй (Адам Яух) – из Бруклина. Подобная геолокация, в общем-то, автоматически предопределила их спортивные предпочтения.

Но, помимо нее, важно отметить еще и временной промежуток. Все трое родились в диапазоне от 1964-го по 1966-й, накануне девятилетнего марафона, в ходе которого «Никс» неизменно попадали в плей-офф, трижды участвовали в финалах и в двух из них выходили победителями.

«У моей семьи был кабельный канал «Никс» под названием MSG. В пакете было всего около 14 программ. Это было в 1972-м. В тот период Эрл Монро только перешел в «Никс» и жил всего в квартале от нас. Это мое самое раннее воспоминание о команде – смотреть за тем, как доминируют игроки «Никс» тех времен. Мне было около 6 лет», – вспоминал Майк Ди.

Поэтому, когда тому же Майку Ди задают традиционный вопрос о самом любимом игроке «Никс», он грамотно уходит от прямого ответа.

«Не могу назвать любимого игрока на все времена. Когда я только начинал следить за командой, это были Дэйв Дебуше, Билл Брэдли, Уолт Фрейзер. Последнего надо обязательно отметить за то, какой стиль он привнес своей игрой и внешним видом. Но это была другая эпоха. Потом это был Боб Макаду. Затем Бернард Кинг. После Патрик Юинг. В 90-х можно говорить о всей команде в целом», – демонстрировал свою подкованность музыкант.

Среда обитания Beastie Boys, в которой спорт и музыка не просто соседствовали а дополняли друг друга, неизбежно привела к тому что уже на первом альбоме группы можно услышать названия, знакомые каждому жителю Нью-Йорка. Строчка: «The Beastie Boys at the Garden cold kicking it live» («The Beastie Boys чилят в «Гардене») с трека «No Sleep Till Brooklyn» на их дебютном альбоме 1986 года «Licensed to ill» считается пусть и не прямой, но первой отсылкой к любимой ими команде и ее легендарной площадке.

А уже на втором альбоме «Paul’s Boutique» (1989) парни козыряли знанием истории «Никс». Коротенький скит «Lay it on me» содержит признание, которое способно произвести впечатление даже на самых бывалых болельщиков.

«My favorite New York Knick was Harthorne Wingo», – заявляют парни.

Чтобы выяснить, кто такой Харторн Уинго и почему он является самым любимым игроком группы, не остается ничего другого, кроме как выйти в интернет с этим вопросом. И только там можно узнать, насколько это удивительный персонаж.

За 4 года в «Никс» и в НБА штатный запасной чемпионской команды 1973 года успел стать одним из любимцев фанатов. Прежде всего, он был выходцем из народа, парнем который пробился в «Никс» через любительские лиги, Ракер-парки и всю эту стритбольную романтику «Большого Яблока». Но и это не все. Его имя производило на болельщиков магнетическое воздействие. Легендарный тренер «Никс» Ред Хольцман, выдергивая Харторна со скамейки, всегда произносил его фамилию с некоторой паузой, так что получалось «Win-Go». Зрители подхватывали это как кричалку, и весь «Гарден» наполнялся шумным энтузиазмом. А в 1973-м году спортивный колумнист New York Times Дэйв Андерсон даже написал небольшую поэму под названием Wingo.

Лучшим для Уинго стал сезон-1974/1975, в котором он за 20 минут в среднем набирал 7,4 очка, 5,6 подбора и отдавал 1 передачу. После того как он не смог закрепиться в НБА (его забраковал Томми Хейнсон на просмотре в «Селтикс»), мощный форвард отправился в Европу, где больше всего преуспел в составе итальянского «Канту», с которым взял два Кубка Сапорты. После завершения карьеры Уинго вернулся в США. Скромный и слегка застенчивый Уинго неизменно пользовался успехом у болельщиков «Никс» на различных благотворительных вечерах и встречах ветеранов. В 2021-м его не стало, Уинго ушел из жизни в возрасте 73 лет, словно оставив небольшое напоминание о том, в каком году он был чемпионом с «Никс».

Вот так просто, вроде бы лукавая цитата Beastie Boys демонстрирует их реальную погруженность в историю клуба. А лукавой ее можно назвать потому, что при всем своем обаянии любимым игроком музыкантов был вовсе не Харторн Уинго.

В 90-х Beastie Boys изменили звучание и дорэповались до того, что сыграли против своего любимого игрока

В 90-е Beastie Boys были уже не просто бунтарями с гитарами, горланящими о своей принадлежности к Нью-Йорку. Они ездили в совместные турне с Мадонной, их хиты стабильно попадали в чарты, но самое главное – они изменили звук, тем самым расширив аудиторию и безболезненно адаптировавшись под веяния нового времени. На смену гаражному рэп-року и агрессивной подаче, пришел напористый, но более ритмичный фанк и джаз. Группа презентовала собственную обновленную стилистику на четвертом альбоме «Ill Communication», который журнал Rolling Stone позже внес в список «90 альбомов, определивших 90-е».

Помимо того что альбом стал настоящим прорывом и галереей хитов, включая протестный «Sabotage», он стал настоящим цитатником для болельщиков «Нью-Йорка».

«Lead my team to sixty wins like my man Pat Ewing» («Приведу свою команду к шестидесяти победам, как Пат Юинг»), – грозят парни в треке «Flute Loop», тактично опуская тот момент, что, одержав 60 побед в регулярном сезоне-1992/1993, «Никс» уступили в финале Восточной конференции – 2-4.

«See, I’ve got heart like John Starks, hitting mad sparks. Pass me the mic and I’ll be rockin’ the whole park» («Видишь ли, у меня сердце Джона Старкса, высекаю безумные искры. Передай мне микрофон, и я подниму на уши весь парк»), – напоминают парни о неуемной энергии защитника «Никс» в треке «Get It Together».

И все же самым честным, стильным и дерзким стал референс из песни «B‐Boys Makin’ With the Freak Freak», где среди прочего музыканты декларируют: «I got my hair cut correct like Anthony Mason» («У меня такая же четкая прическа как у Энтони Мэйсона»).

Чтобы понять, насколько знаковой стала эта строчка, просто зайдите на всем известный видео хостинг и посмотрите на первый комментарий под этой песней на официальном канале группы. На жалкие 24 дизлайка пользователь @MrSamurai99999 реагирует лаконично: «У 24 людей не такая четкая прическа, как у Энтони Мэйсона».

Мэйсон – для «Нью-Йорка» фигура культовая. Он никогда не был самым техничным баскетболистом. При росте 2,03 метра и весе в 116 килограммов его нельзя было назвать действительно универсальным игроком. Он был старательным, задиристым и неудобным. Причем неудобным не только для соперников. Пэт Райли часто ломал голову над тем, как эффективнее использовать Мэйса, и даже у него это не всегда получалось. При этом болельщики «никербокеров» боготворили игрока, который поначалу вообще не задумывался о карьере баскетболиста.

«Я даже в детстве не играл в баскетбол. Я увлекался бейсболом, был большим фанатом «Янкиз». Грейг Неттлз, Турман Мансон, вот эти парни были моими кумирами. Я играл на позиции питчера, крайнего защитника. Вероятно, так и остался бы в бейсболе, если бы не переехал из Нью-Джерси в Нью-Йорк. Бейсбол был не очень популярен в Нью-Йорке.

Первый раз я попробовал играть в баскетбол в старших классах. Тренер сказал, что я не должен был этого делать, но отметил, что у меня большой потенциал, и если я продолжу работать над собой, то смогу многого добиться», – поведал о своих детских увлечениях Мэйсон.

Но вот в чем Мэйсона никогда нельзя было заподозрить, так это в желании уклониться от трудностей. И не важно, что вы подразумеваете под этим. Готовность спаринговать на площадке с каждым, включая гигантского Мануте Бола.

Или продираться к статусу участника Матча звезд и обладателю звания лучшего шестого игрока через чемпионаты Турции и Венесуэлы. Мэйсон не лебезил перед авторитетными игроками, не романтизировал ни себя, ни профессию баскетболиста, не разглагольствовал о наследии. Его прямота и приземленность в общении импонировали болельщикам «Никс», от самых обычных и до самых звездных.

Поэтому, когда в 1995-м году редакторы журнала Slam спросили Beastie Boys, с кем бы они хотели сделать совместное интервью и сыграть в баскетбол, ответ был быстрым и единогласным. Команда редакции и Мэйсон отправились в Филадельфию, где группа выступала в качестве хэдлайнера на фестивале Lollapalooza, где все участники интервью здорово провели время.

Несколько кадров мастер-класса Мэйсона можно разглядеть в клипе Beastie Boys Root Down.

Мэйсон отыграл за «Никс» пять сезонов. Вроде бы не так много, но больше, чем в каком-либо другом клубе за карьеру. И несмотря на то, что его индивидуальные показатели были выше в «Шарлотт», а на первый и единственный Матч звезд он съездил, будучи игроком команды из своего родного города – Майами, в коллективной памяти фанатов НБА Мэйс всегда будет неуступчивым трудягой из «Никс» 90-х.

Недаром в 2015-м, когда Мэйсон скончался от сердечного приступа в возрасте 48 лет, большинство сообщений с соболезнованиями в соцсетях сопровождались фотографиями его выступлений за «никербокеров». Естественно, Beastie Boys не остались в стороне.

«МЭЙС!!! Тебя точно будет не хватать. Покойся с миром», – написал в своих соцсетях Эд-Рок.

Beastie Boys верны «Никс», несмотря ни на что

Если в 80-х бунтарское трио возмущало критиков, в 90-х от них же принимало комплименты и «Грэмми», то в начале нулевых уже окончательно закрепилось в ранге патриархов. Неизменным оставалось лишь одно – любовь Beastie Boys к «Никс». Музыканты по-прежнему посещали не только матчи, но даже церемонии драфта. Сейчас, когда мы знаем как сложилась карьера Данило Галлинари, можно с уверенностью говорить, что Эм Си Эй, представлявший новичка болельщикам «Никс», до сих пор остается главной звездой на этом фото.

К слову, в том же году он срежиссировал документальный фильм «Gunnin’ for That #1 Spot» о самых перспективных баскетболистах и о том, как они смотрятся на фоне элиты Ракер-парка. В фокусе камеры можно увидеть Майкла Бизли, Кевина Лава, Кайла Синглера и других известных персонажей. Документальное подтверждение того, что Beastie Boys интересуются баскетболом и за пределами «Мэдисон Сквер Гарден».

В 2012-м Эм Си Эй скончался после продолжительной борьбы с раком. Практически все клубы НБА выразили свои соболезнования группе, обращения «Никс» и «Нетс», естественно, были самыми развернутыми и проникновенными.

Эд-Рок и Майк Ди тяжело восприняли утрату и объявили о конце проекта Beastie Boys.

Символично, что прощание с Адамом Яухом и группой в целом прошло в «Мэдисон Сквер Гарден» во время серии с «Хит».

Фото: Gettyimages.ru/Elsa; twitter.com