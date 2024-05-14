Кендрик Перкинс: «Майами» – идеальная команда для Кевина Дюрэнта»

Теги Кендрик Перкинс Майами Финикс НБА Кэрон Батлер Кевин Дюрэнт Баскетбол

Кендрик Перкинс считает «Майами» идеальной командой для Кевина Дюрэнта.

«Для Кевина Дюрэнта самое главное – это человеческие отношения. И на скамейке «Майами» есть один ассистент главного тренера, старший брат Кевина Дюранта, и это Кэрон Батлер. Я смотрю на их отношения. Это было бы идеально.

Мы знаем, что «Майами» дважды выходил в финальную серию НБА. Джимми Батлеру не удалось привести команду к чемпионству. Им не хватает такого парня, как Кевин Дюрэнт. К тому же, у «Майами» есть еще несколько игроков, которые радуют глаз», – сказал эксперт ESPN.

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1 комментарий
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Ох уж этот Перк...
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