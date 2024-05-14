Кендрик Перкинс: «Майами» – идеальная команда для Кевина Дюрэнта»

Кендрик Перкинс считает «Майами» идеальной командой для Кевина Дюрэнта.

«Для Кевина Дюрэнта самое главное – это человеческие отношения. И на скамейке «Майами» есть один ассистент главного тренера, старший брат Кевина Дюранта, и это . Я смотрю на их отношения. Это было бы идеально.

Мы знаем, что «Майами» дважды выходил в финальную серию . Джимми Батлеру не удалось привести команду к чемпионству. Им не хватает такого парня, как Кевин Дюрэнт. К тому же, у « » есть еще несколько игроков, которые радуют глаз», – сказал эксперт ESPN.