Ханси Флик мечтает стать тренером «Барсы»

Ханси Флик не отказывается от своей мечты стать тренером «Барселоны» после Хави, сообщили источники, близкие к тренеру, Mundo Deportivo.

Флик изучал испанский язык и расспрашивал о городе, клубе и ситуации с персоналом.

Все это направлено на то, чтобы подготовить немецкого тактика к большой работе в Каталонии, но в последнее время «Барса», похоже, ищет другого тренера.

Испанские источники сообщают, что бывший защитник «Барсы» и главный тренер «Барсы Атлетик» Рафа Маркес внезапно стал фаворитом на замену Хави.

Сообщается, что «Барселона» охладела к Флику из-за отсутствия у него опыта за пределами Германии. Маркес рассматривается как более подходящий вариант, поскольку он понимает ДНК клуба и уже работает с «Барсой» в качестве тренера.

Теперь ожидается, что Хави сдержит свое слово и уйдет после того, как «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов в четвертьфинале от «ПСЖ».