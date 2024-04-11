Фото дня 💜💙❤️ «Вы можете купить игроков, но не можете купить историю»

Болельщики «Барсы» беспощадны после победы в Париже.

Команда Хави обыграла «ПСЖ» (3:2) в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В последний раз каталонцы уступали 27 января – «Вильярреалу» (3:5) в Ла Лиге. После той игры главный тренер «блауграны» объявил об уходе из клуба по окончании сезона, с тех пор у «Барселоны» 9 побед и 3 ничьих в чемпионате Испании и ЛЧ.

После матча на трибунах появился плакат, который вряд ли понравился кому-то из болельщиков Парижа.