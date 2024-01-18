«Барселона» твердо намерена подписать 17-летнего Бергвалля. Каталонцы могут заполучить шведский суперталант в ближайшие дни

«Барселона» активно работает над подписанием Лукаса Бергвалля, 17-летнего полузащитника из «Юргордена».

Как сообщают Маттео Моретто и Фабрицио Романо, в последние месяцы каталонцы вели переговоры с шведским клубом и активно работали, чтобы осуществить сделку по его покупке. В ближайшие дни «блауграна» сделает официальное предложение по одному из самых многообещающих игроков Европы, но ей предстоит выиграть конкуренцию у «Интера» и «Айнтрахта».

Приоритетом самого хавбека является переход именно в «Барселону», что может сильно помочь каталонцам в борьбе за игрока.

Предполагается, что сделка должна произойти в январское трансферное окно, но Бергвалль останется в Швеции до конца сезона.

Лукаса недавно дебютировал за взрослую сборную Швеции, и его очень ценят в «Юргордене». Однако клуб понимает, что им не удастся удержать свой бриллиант, ведь он готов к следующему шагу.