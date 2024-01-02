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Товарищеская поддержка. Два игрока «Барселоны» не отходят от Витора Роке ни на шаг

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«Левандовски и Рафинья неотделимы от Витора Роке, они не отходят от него ни на шаг. Они также были постоянно вместе во время благотворительного визита «Барсы» в больницу», — написал в твиттере авторитетный журналист Хави Мигель.

Звучит как отличные новости. Предполагалось, что два нападающих будут наставниками 18-летнего игрока в «Барсе» и помогут ему адаптироваться к испанской лиге. Здорово, что они уже проводят много времени вместе.

Шкафчик Витора Роке в раздевалке «Барсы» расположен прямо между ящиками Левандовского и Рафиньи, и вполне возможно, что это сделано с целью сблизить игроков. Бразилец же называл этих двоих своими кумирами и говорил, что ему больше всего хочется сыграть именно рядом с ними.

Для нового игрока «блауграны» важно быстро адаптироваться, поскольку в этом сезоне он может сыграть решающую роль для команды. «Барса» одна из лучших в Европе по количеству созданных моментов, но процент реализации оставляет желать лучшего.

Витор Роке уже провел свои первые тренировки под руководством Хави, и он в скором времени должен дебютировать за клуб своей мечты. За последний сезон в составе «Атлетико Паранаэнсе» он забил 21 гол в 45 матчах.

1 комментарий
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что то мне подсказывает, что Хави этого бразила не на позиции ЦФ будет наигрывать а вместо Феликса.. не верится что Хави посадит Леву на скамейку, за эти 2 года в Барсе ярче всего он показал свою трусость.. посадить на скамейку Леву - гарантия конфликта внутри раздевалки, Хави обделается если такое произойдет. такое ощущение что в Катаре у него "яйцо" забрали, пришел уже совсем другой Хави, который боится провальной карьере тренера. очень жаль, но все же я до конца буду надеяться что он будет справедливо оценивать форму игроков и исходя из этого будет выбирать основной состав.
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