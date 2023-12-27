Удивительная статистика: в «Барселону» каждые 10 лет переходит суперзвездный бразилец🔥🔥🔥

И так уже на протяжении 30 лет.

В 1993 году Ромарио перешел в «Барселону» из ПСВ за 5 миллионов долларов долларов. В период 1993–1995 он в 65 матчах за клуб забил 39 голов.

19 июля 2003 года после очень длительных переговоров с «ПСЖ» Роналдиньо стал игроком «Барселоны», заплатившей за трансфер бразильца 32,25 млн евро. Он дебютировал в составе команды в товарищеской игре с «Миланом», забив гол, а его клуб выиграл 2:0.

3 июня 2013 года вице-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу объявил о трансфере форварда «Сантоса» Неймара. Сделка обошлась «Барселоне» в 57 миллионов евро. «Сантос» владел 55 процентами прав на Неймара, еще 40 процентов прав принадлежали компании DIS. 21-летний нападающий тогда подписал контракт с «Барселоной» до 30 июня 2018 года.

И вот 2023 год - «Барса» ждет прилета в Каталонию «Эль Тигриньо».