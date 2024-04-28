3 игрока, из которых «Барсе» придется выбирать ради Бернарду. Нужно расстаться с двумя

«Барселона» продолжает готовить трансфер полузащитника «Ман Сити» Бернарду Силвы. Португалец, как сообщают инсайдеры, готов к новому вызову, и перспектива перехода в «Барсу» кажется ему заманчивой.

Однако «Сити» не собирается снижать минимальную сумму выкупа — 60 миллионов евро.

Зарплата Бернарду, включая амортизационные расходы, составляет около 25 миллионов евро в год. Таким образом, «Барселоне» необходима серьезная распродажа с уходом одного из высокооплачиваемых игроков.

Рафинья, Рональд Араухо и Френки де Йонг — наиболее вероятные варианты: у них высокая рыночная стоимость и интерес со стороны других клубов.