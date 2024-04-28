Левандовски ждет, что «Золотой мяч»-2020 вручат с опозданием. Готов снова побороться, а победу Месси в 2021-м назвал заслуженной

Роберт Левандовски все еще надеется выиграть «Золотой мяч». Поляк выиграл квадрупл в 2020 году, но церемония вручения «Золотого мяча» не состоялась из-за пандемии COVID-19.

«В 2020 и 2021 годах у меня были лучшие годы в карьере. Недавно друг прислал мне статистику: Я забил 100 голов в 85 матчах», - сказал Роберт.

«Конечно, я бы с удовольствием получил «Золотой мяч» в какой-то момент. В 2021 году его заслуженно забрал Лионель Месси.

Я слышал, что ходят слухи о том, что «Золотой мяч» 2020 года еще может быть вручен с запозданием. Тот год был выдающимся для меня, я был на своем самом высоком уровне, и мы выиграли все...

Скажем так: если бы я получил «Золотой мяч»-2020 четыре года спустя, я бы точно не обиделся, это было бы большой честью, и я бы принял награду».