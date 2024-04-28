«Мы еще не решили». Хави не знает, останется ли Витор Роке в «Барсе» на следующий сезон

Хави утверждает, что будущее Витора Роке будет решено в конце сезона.

Напомним, ранее появилась информация, что бразилец может покинуть «Барселону» на правах аренды.

«Мы еще не решили. Обсудим это в конце сезона. Нелегко приехать из другой лиги и страны.

Ему нужно больше времени, чтобы приспособиться и обрести больше уверенности. Я думаю, что он способен играть за «Барселону» в течение долгого времени», - заявил Хави.

Напомним, Роке присоединился к «Барселоне» в январе. С тех пор у него 310 минут во всех соревнованиях за клуб. На счету 19-летнего нападающего два гола.