«Все тебя ненавидят за то, что ты сделал с Шакирой». Пике жарко встретили в Мексике 📹

Жерард Пике приземлился в Мексике и сразу столкнулся с гневом журналистки из-за его разрыва с поп-звездой Шакирой.

Бывший защитник «Барселоны» посетил Мексику на выходных, чтобы подготовиться к возможному латиноамериканскому проекту «Королевской лиги». Но журналисты, с нетерпением ожидавшие в аэропорту, думали о другом.

Группа журналистов начала забрасывать 36-летнего Пике вопросами о его прежних отношениях с 45-летней колумбийской певицей Шакирой. Местный репортер Клаудия Мальдонадо отказалась принять его молчание.

Она громко крикнула Пике в лицо: «Все тебя ненавидят за то, что ты сделал с Шакирой, и теперь ты так ведешь себя с прессой?».

Звезда испанского футбола выглядел одновременно озадаченным и разгневанным этим замечанием, но ему удалось уйти от толпы и сесть в машину.

Пике неоднократно подвергался критике как со стороны преданных поклонников Шакиры, так и со стороны прессы по всему миру с тех пор, как начали циркулировать слухи о том, что он изменял певице.

В июне 2022 года появилась сенсационная новость о том, что пара расстается после слухов о предполагаемой измене бывшего игрока «Барселоны».