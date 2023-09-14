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«Барселона» подготовила сюрприз к следующему класико - в это день выйдет новый альбом The Rolling Stones

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Контракт со Spotify во всей красе.

29 октября «Барса» примет у себя дома «Реал» в уникальных футболках с логотипом The Rolling Stones.

Эта акция обусловлена условиями контракта со Spotify - в этот же день 25 октября The Rolling Stones презентуют свой новый альбом.

«Барса» заключила трехлетний спонсорский контракт со Spotify на 280 миллионов евро в феврале 2022 года. Соглашение включает рекламу на футболках мужских и женских команд , на задней части тренировочной формы, а также право на название стадиона «Камп Ноу» был переименован в «Камп Ноу Спотифай».

1 комментарий

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Nike of FW
Мне нравится идея когда к класико выпускают лимитированные комплекты формы. Это возможность купить уникальную вещь на память о противостоянии, а если еще и группа заходит это win win.
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