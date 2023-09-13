«Барселона» пересмотрела политику в отношении травмированных игроков.

С ключевыми футболистами, вроде Педри и Рональда Араухо, клуб будет следовать политике «нулевого риска», сообщает журналист Габриэль Санс.

Это правило вводится как к первой команде, так и к юниорской, где также есть футболисты приближенные к основному составу.

Теперь игроки будут выходить на поле только в случает 100% готовности. Сине-гранатовые рассчитывают исключить вероятность рецидивов, даже если придется провести лишний матч с резервными футболистами.

К счастью, нынешняя глубина состава позволяет использовать такой столь осторожный подход, обеспечивая полноценный рост команды в долгосрочной перспективе.