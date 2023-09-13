FC BARCELONA
Блог

⚕️ «Барселона» ввела политику «нулевого риска». Каталонцы больше не будут использовать игроков, которые могут усугубить травму

Педри Педри
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Рональд Араухо Рональд Араухо
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

«Барселона» пересмотрела политику в отношении травмированных игроков.

С ключевыми футболистами, вроде Педри и Рональда Араухо, клуб будет следовать политике «нулевого риска», сообщает журналист Габриэль Санс.

Это правило вводится как к первой команде, так и к юниорской, где также есть футболисты приближенные к основному составу.

Теперь игроки будут выходить на поле только в случает 100% готовности. Сине-гранатовые рассчитывают исключить вероятность рецидивов, даже если придется провести лишний матч с резервными футболистами.

К счастью, нынешняя глубина состава позволяет использовать такой столь осторожный подход, обеспечивая полноценный рост команды в долгосрочной перспективе.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий