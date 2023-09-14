8 комментариев

«Барселона» планирует побороться за подписание нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в 2025 году, утверждает издание 90min.

Сообщается, что у норвежского форварда есть оговорка о выкупе за €175 млн, которая станет активной летом 2025 года.

Несмотря на финансовые проблемы, каталонцы работают над планом, который поможет им подписать футболиста еще раньше.

Норвежца хотят сделать долгосрочным преемником Роберта Левандовского, которому в 2025 году будет уже 37 лет.

«Реал Мадрид» также заинтересован в подписании Холанда, но клуб хочет дождаться момента, когда футболист сам захочет сменить клуб. Сливочные видят в Эрлинге идеального игрока, который возглавит их атаку на долгие годы.

«Ман Сити» уже работает над новым долгосрочным контрактом, который отменит пункт выкупа.