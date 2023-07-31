15 комментариев

Почему «Барселоне» надо оттягивать трансфер Дембеле на 12 часов? «ПСЖ» торопится со сделкой, но многое в руках каталонцев
Интерес «ПСЖ» к Усману Дембеле появился еще неделю назад, но последние 48 часов все больше инсайдеров сообщают о статусе сделки как «почти состоявшейся». В понедельник утром L’Équipe вышел с новостью, что парижане ускоряют трансфер. Зачем?
Все дело в отступных: с 1 августа клаусула Дембеле вырастет с 50 млн евро до 100. 50% от сделки получит сам Усман и его агент, однако «Париж» – единственная сторона, которой это не выгодно: «Барса» получит больше денег, футболист и агент получат больше денег, а вот «ПСЖ» потратит вдвое больше.
Relevo сообщает, что каталонцы удивлены решением Дембеле уйти, однако с учетом их финансовых проблем вряд ли будут отговаривать француза. Фабрицио Романо подтвердил, что Усман «дал зеленый свет «Парижу», и единственное, что остается «Барсе», это оттягивать трансфер до начала августа.
Недавно его клубу три палки накидали в Штатах,до сих прёт пацана
Если бы ушел в Сауд. Аравию за большими деньгами, то я бы это понял.
Но ты переходишь в Клуб, который через год-два просто развалится, поскольку Мбаппе уйдет, Неймар уйдет, Вератти уйдет, Маркиньос может уйти. У ПСЖ абсолютно никаких шансов в ЛЧ ближайшие годы. Чемпионат Франции с этого сезона даже в топ-5 не вошел. Какая мотивация тогда? В Барсе очень много проблем, но команда все равно есть. У Барсы очень завидная молодая полузащита. Защита тоже потихоньку крепнет и молодеет. В нападении тоже есть варианты. Ну как Барсу можно променять на нынешнюю ПСЖ?!
При активации клаусулы:
1. футболист подает прошение о расторжении контракта в свой клуб и лигу;
2. деньги поступают в лигу от клуба-покупателя;
3. клуб-продавец получает клаусулу.
то есть в данной ситуации, Барса, никак не может повлиять на ситуацию. Могут повлиять только Ла Лига и Дембеле со своим агентом.
Ровно в полночь - карета превратится в ТЫКВУ - а кучер в КРЫСУ……))))))))))
А вообще, пусть поговорит с Неймаром :))