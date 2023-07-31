15 комментариев

Интерес «ПСЖ» к Усману Дембеле появился еще неделю назад, но последние 48 часов все больше инсайдеров сообщают о статусе сделки как «почти состоявшейся». В понедельник утром L’Équipe вышел с новостью, что парижане ускоряют трансфер. Зачем?

Все дело в отступных: с 1 августа клаусула Дембеле вырастет с 50 млн евро до 100. 50% от сделки получит сам Усман и его агент, однако «Париж» – единственная сторона, которой это не выгодно: «Барса» получит больше денег, футболист и агент получат больше денег, а вот «ПСЖ» потратит вдвое больше.

Relevo сообщает, что каталонцы удивлены решением Дембеле уйти, однако с учетом их финансовых проблем вряд ли будут отговаривать француза. Фабрицио Романо подтвердил, что Усман «дал зеленый свет «Парижу», и единственное, что остается «Барсе», это оттягивать трансфер до начала августа.