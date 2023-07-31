FC BARCELONA
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Почему «Барселоне» надо оттягивать трансфер Дембеле на 12 часов? «ПСЖ» торопится со сделкой, но многое в руках каталонцев

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Интерес «ПСЖ» к Усману Дембеле появился еще неделю назад, но последние 48 часов все больше инсайдеров сообщают о статусе сделки как «почти состоявшейся». В понедельник утром L’Équipe вышел с новостью, что парижане ускоряют трансфер. Зачем?

Все дело в отступных: с 1 августа клаусула Дембеле вырастет с 50 млн евро до 100. 50% от сделки получит сам Усман и его агент, однако «Париж» – единственная сторона, которой это не выгодно: «Барса» получит больше денег, футболист и агент получат больше денег, а вот «ПСЖ» потратит вдвое больше.

Relevo сообщает, что каталонцы удивлены решением Дембеле уйти, однако с учетом их финансовых проблем вряд ли будут отговаривать француза. Фабрицио Романо подтвердил, что Усман «дал зеленый свет «Парижу», и единственное, что остается «Барсе», это оттягивать трансфер до начала августа.

15 комментариев

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Premiera
Ответ Raul14
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подожди братан, за твой клуб ещё не взялись. Всё впереди ещё.
+10
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Hella black
Ответ Premiera
подожди братан, за твой клуб ещё не взялись. Всё впереди ещё.
Какой братан,🤡 он сливочный
Недавно его клубу три палки накидали в Штатах,до сих прёт пацана
+10
-1
+9
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Hella black
Чисто по человечески,как Усман расчитывать катать дальше за Барсу если лягушатники не выкупят
+9
-1
+8
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CopaAmerica
Ответ Niccolo_Machiavelli
Клянусь, не понимаю. Если бы ушел в Сауд. Аравию за большими деньгами, то я бы это понял. Но ты переходишь в Клуб, который через год-два просто развалится, поскольку Мбаппе уйдет, Неймар уйдет, Вератти уйдет, Маркиньос может уйти. У ПСЖ абсолютно никаких шансов в ЛЧ ближайшие годы. Чемпионат Франции с этого сезона даже в топ-5 не вошел. Какая мотивация тогда? В Барсе очень много проблем, но команда все равно есть. У Барсы очень завидная молодая полузащита. Защита тоже потихоньку крепнет и молодеет. В нападении тоже есть варианты. Ну как Барсу можно променять на нынешнюю ПСЖ?!
Париж франция дом?
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ZaSvabody
Ответ Niccolo_Machiavelli
Клянусь, не понимаю. Если бы ушел в Сауд. Аравию за большими деньгами, то я бы это понял. Но ты переходишь в Клуб, который через год-два просто развалится, поскольку Мбаппе уйдет, Неймар уйдет, Вератти уйдет, Маркиньос может уйти. У ПСЖ абсолютно никаких шансов в ЛЧ ближайшие годы. Чемпионат Франции с этого сезона даже в топ-5 не вошел. Какая мотивация тогда? В Барсе очень много проблем, но команда все равно есть. У Барсы очень завидная молодая полузащита. Защита тоже потихоньку крепнет и молодеет. В нападении тоже есть варианты. Ну как Барсу можно променять на нынешнюю ПСЖ?!
У Дембеле сейчас весьма скромная ЗП в Барсе. Ему предлагают условия примерно в 2 раза лучше. Кроме того, его очень пушит его агент, который получит 25 млн в случае перехода, а Дембеле - личность инфантильная. Ну и кроме всего, он все-таки француз, а ПСЖ - главный французский клуб, как ни крути. Вернуться на Родину всегда заманчиво.
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Niccolo_Machiavelli
Клянусь, не понимаю.
Если бы ушел в Сауд. Аравию за большими деньгами, то я бы это понял.
Но ты переходишь в Клуб, который через год-два просто развалится, поскольку Мбаппе уйдет, Неймар уйдет, Вератти уйдет, Маркиньос может уйти. У ПСЖ абсолютно никаких шансов в ЛЧ ближайшие годы. Чемпионат Франции с этого сезона даже в топ-5 не вошел. Какая мотивация тогда? В Барсе очень много проблем, но команда все равно есть. У Барсы очень завидная молодая полузащита. Защита тоже потихоньку крепнет и молодеет. В нападении тоже есть варианты. Ну как Барсу можно променять на нынешнюю ПСЖ?!
+6
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Серж Ск
Автор, что именно в руках каталонцев?
При активации клаусулы:
1. футболист подает прошение о расторжении контракта в свой клуб и лигу;
2. деньги поступают в лигу от клуба-покупателя;
3. клуб-продавец получает клаусулу.

то есть в данной ситуации, Барса, никак не может повлиять на ситуацию. Могут повлиять только Ла Лига и Дембеле со своим агентом.
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NartApsua
Если ПСЖ передумает покупать этот хрусталь, если сумма увеличится? Так не пойдёт. Нельзя рисковать. Он определённо должен уйти.
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Игорь Климов
Ответ Hella black
Какой братан,🤡 он сливочный Недавно его клубу три палки накидали в Штатах,до сих прёт пацана
Этот "Raul14" вообще поклонник Португальца7.
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Raul14
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Rachid
Ничего сложного - протянет Лапорта до 24 часов сегодня и придется ПСЖ платить больше за хрусталь…..))))
Ровно в полночь - карета превратится в ТЫКВУ - а кучер в КРЫСУ……))))))))))
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ZaSvabody
Ответ Raul14
В отличии от цирка из Каталонии, Реал делает все безупречно и держит свой авторитет на уровне, а кое-кто продает трусы, чтобы зарегистрировать игроков))
Молодой человек, авторитет - это не про то, у кого сколько денег. Можно быть бедным, но вести себя достойно. А можно иметь очень много дорогих трусов, которыми вы меряете авторитет, но по факту авторитета никакого не иметь. И второй вариант очень частый.
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Raul14
Ответ ZaSvabody
Молодой человек, авторитет - это не про то, у кого сколько денег. Можно быть бедным, но вести себя достойно. А можно иметь очень много дорогих трусов, которыми вы меряете авторитет, но по факту авторитета никакого не иметь. И второй вариант очень частый.
Здоровья твоей логике! Я не сказал что деньги это авторитет и не мерил авторитет с трусами)) Вы фантики СпотифайШапито все такие что-ли? Вечно что-то придумываете ))
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Niccolo_Machiavelli
Ответ CopaAmerica
Париж франция дом?
Блин, он в Барсе живет, в солнечном городе, со своим пляжем. Париж скучнейший город для жизни.
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Niccolo_Machiavelli
Ответ ZaSvabody
У Дембеле сейчас весьма скромная ЗП в Барсе. Ему предлагают условия примерно в 2 раза лучше. Кроме того, его очень пушит его агент, который получит 25 млн в случае перехода, а Дембеле - личность инфантильная. Ну и кроме всего, он все-таки француз, а ПСЖ - главный французский клуб, как ни крути. Вернуться на Родину всегда заманчиво.
Если вопрос в деньгах, то переезжай в более перспективную страну и команду.
А вообще, пусть поговорит с Неймаром :))
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