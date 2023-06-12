«Месси в «Майами»? Я уже знал, что он не вернется в «Барсу», – сказал Неймар в интервью NBA Brazil.

«Месси – один из моих лучших друзей и подарок, который сделала мне игра. У меня был шанс играть с ним, а потом мы стали друзьями.

Я знал, что он приедет в «Майами», и мы говорили об этом. Я сказал ему, что он будет очень счастлив из-за города и образа жизни, и я уверен, что он изменит всю лигу.

Очевидно, я очень рад за него, и в то же время мне грустно, потому что он ушел из «ПСЖ», – добавил Неймар.

Комментарии Неймара о переходе Месси появились через несколько дней после того, как самого бразильца также связывали с переездом в «Барселону».

Однако, в отличие от Месси, Хави сразу же захлопнул дверь перед возможным возвращением Неймара.