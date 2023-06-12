По данным El Nacional, среди игроков «Барсы» были и те, кто обрадовался, что возвращение Лионеля Месси сорвалось – среди них были Марк-Андре тер Стеген, Усман Дембеле и Ансу Фати.

В то время как в «Барсе» все сходились во мнении, что возвращение Месси будет способствовать прогрессу клуба в следующем сезоне, были и те, кто считал его возвращение новым этапом стагнации.

На пресс-конференции после перехода в «Интер Майами» Лео подтвердил, что некоторые люди в «Барсе» не хотят его возвращения, но предполагалось, что он имел в виду только людей из совета директоров, а не товарищей по команде.

Выглядит правдоподобно: Тер Стеген и Фати действительно могли опасаться возвращения Месси. Немецкий вратарь подчеркивал, что у него были разногласия с Месси во время его последнего сезона за каталонский клуб.

«Лео, мне было приятно играть с тобой все эти годы и пережить много важных радостей, моментов и титулов, даже если время от времени у нас не совпадали мнения, мы всегда шли в одном направлении, и каждый из нас рос как личность, не ограничиваясь победами и поражениями», –писал тер Стеген, когда Месси уходил из «Барсы».

В случае с Фати, вполне возможно, что «Барса» продала бы его ради места для зарплаты Месси. С Дембеле все сложнее – нет объяснения, почему Усман не хотел бы вернуть Месси. Вероятно, мы чего-то не знаем.