Скоро будем знать наверняка.

Как сообщает Diario AS, в «Барселоне» ходят слухи, что Серджи Бускетс не продлит контракт, а это означает, что он покинет клуб в конце сезона.

На этой неделе Хави и Бускетс вместе со своими женами встретились в ресторане в Марбелье, где во время частной встречи игрок раскрыл тренеру свои планы на будущее.

Футболист хочет публично объявить о своем решении, когда «Барса» возьмет титул Ла Лиги, что может случиться по итогам каталонского дерби 14 мая. Ссылаясь на источник, издание утверждает, что Бускетс сказал Хави, что не останется в клубе на следующий сезон.

«Барселона» предложила Бускетсу однолетний контракт с сокращением заработной платы на 50%, когда «Аль-Хилаль» может удвоить его текущую зарплату, которая составляет 14 миллионов евро в год.

Ходят слухи, что саудовский клуб также готов сделать предложение Жорди Альбе, и таким образом попробовать привлечь Лионеля Месси.