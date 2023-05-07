FC BARCELONA
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Бускетс встретился с Хави в ресторане и сообщил ему, где продолжит свою карьеру. Кажется, ветеран «Барсы» готов к переменам

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Скоро будем знать наверняка.

Как сообщает Diario AS, в «Барселоне» ходят слухи, что Серджи Бускетс не продлит контракт, а это означает, что он покинет клуб в конце сезона.

На этой неделе Хави и Бускетс вместе со своими женами встретились в ресторане в Марбелье, где во время частной встречи игрок раскрыл тренеру свои планы на будущее.

Футболист хочет публично объявить о своем решении, когда «Барса» возьмет титул Ла Лиги, что может случиться по итогам каталонского дерби 14 мая. Ссылаясь на источник, издание утверждает, что Бускетс сказал Хави, что не останется в клубе на следующий сезон.

«Барселона» предложила Бускетсу однолетний контракт с сокращением заработной платы на 50%, когда «Аль-Хилаль» может удвоить его текущую зарплату, которая составляет 14 миллионов евро в год.

Ходят слухи, что саудовский клуб также готов сделать предложение Жорди Альбе, и таким образом попробовать привлечь Лионеля Месси.

2 комментария

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7jvyrwnqvc
Конечно они уже свои истории сделали🔥🔥🔥
+6
0
+6
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crispymousse
Да уже сто процентов не останется, если остаются, то не держат это в секрете до последнего.
0
0
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