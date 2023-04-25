Лео Месси прилетел в Барселону и уже успел поужинать в компании бывших одноклубников – Серджи Бускетса и Жорди Альбы.

Как и все связанное с аргентинцем, встреча старых друзей наделала много шума в прессе. По информации Жерара Ромеро, на ужине игроки обсуждали свое будущее в «Барсе».

На пресс-конференции перед встречей с «Райо Вальекано» журналисты спросили у Хави о встрече футболистов. Тренер предпочел отшутиться:

«Да я позже заскочил к ним на десерт. Говоря серьезно, Жорди и Серхио не сказали мне ничего по поводу Лионеля».

Также Хави отказался комментировать возможный трансфер Лео в «блауграну»:

«Это гипотетические предположения. Сейчас мы сосредоточены только на Ла Лиге, ни на чем другом. Мне нравится говорить о Лео, у нас очень хорошие отношения, но прямо сейчас уместно говорить о «Райо Вальекано».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона. «Барселона» работает над возвращением аргентинца в команду, но сперва каталонцам необходимо согласовать финансовые расходы клуба с лигой.

Как думаете, визит Лионеля в столицу Каталонии можно назвать знаком приближающегося трансфера? Или к этому стоит относиться проще?