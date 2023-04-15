21 комментарий

Ожидается, что «Барселона» рассмотрит предложения по Феррану Торресу и Рафинье на сумму не менее 40 миллионов евро за каждого, сообщает Mundo Deportivo.

Оба игрока имеют долгосрочный контракт, поэтому клуб не может себе позволить принимать низкие предложения.

Сообщается, что цена за Ансу такая же, так что каталонцы могут получить минимум 120 миллионов евро, если все три игрока будут проданы.

Ни Рафинья, ни Ферран, ни Фати не считаются неприкасаемыми Хави. Однако у бразильца самые большие шансы остаться на следующий сезон.