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«Барса» выставила ценники за трех игроков. Суммарно могут получить больше 120 миллионов евро

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Ожидается, что «Барселона» рассмотрит предложения по Феррану Торресу и Рафинье на сумму не менее 40 миллионов евро за каждого, сообщает Mundo Deportivo.

Оба игрока имеют долгосрочный контракт, поэтому клуб не может себе позволить принимать низкие предложения.

Сообщается, что цена за Ансу такая же, так что каталонцы могут получить минимум 120 миллионов евро, если все три игрока будут проданы.

Ни Рафинья, ни Ферран, ни Фати не считаются неприкасаемыми Хави. Однако у бразильца самые большие шансы остаться на следующий сезон.

FC Barcelona Ready To Listen To Ansu Fati, Ferran Torres And Raphinha Transfer Offers: Reports

21 комментарий

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alberto-m
Ответ СД18
Барселона не Сити и не ПСЖ, и сейчас не может иметь по 2 равноценных игрока на каждой позиции. По этому, что бы кого то продать за 40, нужно сначала понимать кем мы их заменим за эти деньги. Да, на левом фланге можно попробывать Абде и оставить одного из пары Феран/Фати. А вот на правый фланг можно вернуть Траоре, если не дорого и продать Рафинью. Но не за 40, а хотя бы за 60.
Если джорди Альба снизит свою зарплату хотя бы в два раза то можно его поставить на левый фланг у него хорошая техника отличные передачи плюс если вернётся Месси то это снова будет шикарная пара
И не надо никакого покупать нужно уже начинать ставить свою молодежь
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Вячеслав Новиков
Рафинью вроде дороже брали, вот смысл какой, мне кажется уж лучше Дембеле продать, Фати либо аренда либо продажа с правом выкупа, ну Торреса нужно продавать увы не раскрылся, хотя честно я верил что у него получится
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alberto-m
Ответ Tigran Voskanyan
Он может обыграть, может передачи отдавать, может бить по воротам.
Ты прав, он может.
Жалко ,что он ничего этого не делает
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alberto-m
Ответ Tigran Voskanyan
У Феррана потенциал лучше, чем у Рафиньи. У Рафиньи хоть и относительно неплохая статистика, но он в обыгрыш вообще не умеет.
А что есть у феррана кроме 127.000 промахов
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alberto-m
Ответ Shoxruh Abdunazarov
Если продать Рафинью кто будет играть на место мёртвого Дембеле
Месси всегда может вернуться на правый фланг как когда-то начинал
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СД18
Барселона не Сити и не ПСЖ, и сейчас не может иметь по 2 равноценных игрока на каждой позиции. По этому, что бы кого то продать за 40, нужно сначала понимать кем мы их заменим за эти деньги. Да, на левом фланге можно попробывать Абде и оставить одного из пары Феран/Фати. А вот на правый фланг можно вернуть Траоре, если не дорого и продать Рафинью. Но не за 40, а хотя бы за 60.
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med-a-lion
не-при-кос-но-вен-ны-ми. а не неприкасаемыми. это разные слова, у них разные значения
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Костя Киреев
за всех троих максимум 60 можно получить. И то, если найдутся идиоты готовые столько заплатить. Из всех троих на игрока хоть чуть-чуть похож только Рафинья. И то, лучшее его время пришлось на безголовый футбол Бьелсы в Лидсе. От Феррана больше вреда чем пользы, а Фати еще долго будет жить в мире где он игрок уровня Барсы.
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Tigran Voskanyan
Ответ Ramal Ali
Кроме прессинга и то в основном неудачных что может Ферран??
Он может обыграть, может передачи отдавать, может бить по воротам.
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Tigran Voskanyan
Ответ Адилет Базарбаев
Ты игру Феррана закрытыми глазами смотришь?
нет, открытыми
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fatei4
Что фати что ферран, абсолютно бесполезные. Рафинье не хватает интеллекта для уровня той барсы, которую все хотят видеть, но хотя бы потенциал есть. А эти двое просто на выход
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VEN FIFA
40 млн за рафинью)) понятно этот клуб уже ничего не спасёт
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Ramal Ali
Ответ Tigran Voskanyan
У Феррана потенциал лучше, чем у Рафиньи. У Рафиньи хоть и относительно неплохая статистика, но он в обыгрыш вообще не умеет.
Кроме прессинга и то в основном неудачных что может Ферран??
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Dinmoji Klaun
Ответ Hella black
Ну хоть бы,хоть бы 🤞🏼! С приходом Лапорты светлое будущее не за горами.
Оно уже наступило , выиграли чемпионат и кубок , уничтожая Реал. Также посмотри на Лч , мы не вышли из группы только из-за судей , которые почему-то в упор ничего не видят , но кто-то ещё говорит о продажных судьях)
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predMBAPPE
Всех в Челси за 150млн+бонусы
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Адилет Базарбаев
Ответ Tigran Voskanyan
У Феррана потенциал лучше, чем у Рафиньи. У Рафиньи хоть и относительно неплохая статистика, но он в обыгрыш вообще не умеет.
Ты игру Феррана закрытыми глазами смотришь?
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кто-то
Конечно, непонятно, кто захочет платить 40 млн. евро за Фати или Феранна Торреса, они и 20 не стоят, мне кажется. Ну, а за Рафинью вполне можно выручить 40
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Tigran Voskanyan
У Феррана потенциал лучше, чем у Рафиньи. У Рафиньи хоть и относительно неплохая статистика, но он в обыгрыш вообще не умеет.
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Hella black
Ну хоть бы,хоть бы 🤞🏼! С приходом Лапорты светлое будущее не за горами.
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Shoxruh Abdunazarov
Если продать Рафинью кто будет играть на место мёртвого Дембеле
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Игорь Климов
Всех троих можно уже спокойно продавать.
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