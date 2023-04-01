FC BARCELONA
Блог

«Тот, кто нападет на «Барсу», ответит перед судьями»: Лапорта мощнейше высказался о деле Негрейры

Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

В Андалусии проходит XIV конгресс болельщиков «Барселоны».

Joan Laporta asiste al XIV Congreso de Peñas de Andalucía, Ceuta y Melilla

Жоан Лапорта произнес мощную речь, комментируя дело Негрейры. Слова президента «блауграны» передает Mundo Deportivo:

«Тот, кто посягнет на честь «Барселоны», должен будет ответить перед судьями. Все ополчились против нас. Но скоро многие люди и организации разоблачат себя. Все атаки на наш клуб провалятся, я чувствую, что мы станем сильнее и станем примером для миллионов людей».

Лапорта уверен, что дело Негрейры является преднамеренной кампанией по очернению имиджа «блауграны».

Здорово, что в такой тяжелый период у руля «Барсы» стоит именно Лапорта.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Мы с тобой Лапорта!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Правильно говорит, пусть за клевету на Барселону, они в суде отвечают!
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий