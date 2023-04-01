В Андалусии проходит XIV конгресс болельщиков «Барселоны».

Жоан Лапорта произнес мощную речь, комментируя дело Негрейры. Слова президента «блауграны» передает Mundo Deportivo:

«Тот, кто посягнет на честь «Барселоны», должен будет ответить перед судьями. Все ополчились против нас. Но скоро многие люди и организации разоблачат себя. Все атаки на наш клуб провалятся, я чувствую, что мы станем сильнее и станем примером для миллионов людей».

Лапорта уверен, что дело Негрейры является преднамеренной кампанией по очернению имиджа «блауграны».

Здорово, что в такой тяжелый период у руля «Барсы» стоит именно Лапорта.