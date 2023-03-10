FC BARCELONA
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Испанское издание выделило двух игроков «Барсы», чьи шансы покинуть клуб высоки. Удивительно, он оба форварды 😳

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Ансу Фати Ансу Фати
Ферран Торрес Ферран Торрес
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Футбол Футбол

Довольно неожиданный выбор.

По данным Marca, наибольшую вероятность уйти летом имеют два игрока − Ансу Фати и Ферран Торрес. Все дело в том, что в клубе считают, что Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Рафинья в этом сезоне выглядят лучше этих двоих игроков.

Кроме того, для заключения контрактов с новыми игроками каталонцам сперва нужно кого-то продать. Ранее Жоан Лапорта уже заявлял, что летом одному из форвардов «вероятно придется уйти».

Статистика Ансу Фати в сезоне-2022/2023: 1333 минуты, 6 голов, 3 голевые передачи.

Статистика Феррана Торреса в сезоне-2022/2023: 1396 минут, 5 голов, 1 голевая передача.

Если бы вам дали право выбора, то кого бы вы из этих двоих отпустили, а кого оставили? Пишите в комментариях.

5 комментариев

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Ashgabat Ashgabat
Ансу можно оставить а Ферран надо продать. Ферран неуверенный, не стабильный его фишка в том что он умеет держать мяч а в остальном средний игрок кот.й не стоит этих денег, да и в Барсе немало таких игроков
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СД18
А играть то кто будет? Тогда нужно обязательно Тюрама забирать.
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Dag Dad
Ответ Altim
Фати бы оставил, Торреса бы продал.
Торрес лучше фати в прессинге и у Торреса не рецедива травмы . Если шанс что он заиграет
+1
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Altim
Фати бы оставил, Торреса бы продал.
+2
-1
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Alexlagodny
Удивительно?? 😂🤣😂🤣 А что именно так удивило? Удивительно, что других, получше, отдали в аренду, или продали , а этот шлак в команде.
+1
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