Довольно неожиданный выбор.

По данным Marca, наибольшую вероятность уйти летом имеют два игрока − Ансу Фати и Ферран Торрес. Все дело в том, что в клубе считают, что Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Рафинья в этом сезоне выглядят лучше этих двоих игроков.

Кроме того, для заключения контрактов с новыми игроками каталонцам сперва нужно кого-то продать. Ранее Жоан Лапорта уже заявлял, что летом одному из форвардов «вероятно придется уйти».

Статистика Ансу Фати в сезоне-2022/2023: 1333 минуты, 6 голов, 3 голевые передачи.

Статистика Феррана Торреса в сезоне-2022/2023: 1396 минут, 5 голов, 1 голевая передача.

Если бы вам дали право выбора, то кого бы вы из этих двоих отпустили, а кого оставили? Пишите в комментариях.