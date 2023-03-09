В недавнем интервью TV3 Рики Пуч говорил о положении дел в «Барселоне».

«Я был фанатом «Барсы» с детства, я остаюсь членом клуба. В этом сезоне нам не повезло в Европе, но зато в чемпионате Испании у команды хороший отрыв, посмотрим, сможем ли мы выйти в финал Кубка Короля. Я очень рад за парней – у меня много друзей в «Барсе», и я рад, что все хорошо».

Интересно, что Рики Пуч использует «мы», говоря о «Барселоне». Это показывает, что он все еще вовлечен в дела клуба и следит за его успехами, как настоящий болельщик.

Пуч присоединился к Ла Масии в 2013 году и покинул клуб в 2022, когда не смог убедить Хави. 23-летний футболист хорошо начал в «Лос-Анджелес Гэлакси», где смог восстановить уверенность в себе.