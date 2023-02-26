FC BARCELONA
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🤕 Знаете, почему Рафинья не вышел в старте против «Кадиса»? Он получил травму, когда в гневе пинал холодильник после замены с «МЮ» 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️

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Хорошо, что не Элеонора.

Рафинья не вышел в стартовом составе «Барсы» против «Кадиса» из-за небольшой травмы ноги, сообщает Фернандо Поло из Mundo Deportivo.

Нападающий «Барселоны» получил повреждение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

К нему привело то, что игрок, будучи недовольным своей заменой, в гневе пинал холодильную коробку с водой возле скамейки. В результате Рафинья повредил колено.

Ферран Торрес заменил бразильца в стартовом составе, а «Барса» одержала уверенную победу со счетом 2:0.

5 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Нет, просто парень хотел холодную колу а она была теплая, вот и проучил мерзавца)
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Hella black
Винить можно только себя в этом плане,плюс нелепейшую травму отхватил 🤦🏻‍♂️
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Никола Тесла
Но ведь холодильник ни в чем не виноват.
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Barca
Ситуация конечно мемовая😂.
Но и Рафинью можно понять. Парень разыгрался, а его тут меняют
+4
0
+4
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& Co1366
Хорошо, что это был не Харри Магуайр, тоже "холодильник"!
+5
0
+5
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