🤕 Знаете, почему Рафинья не вышел в старте против «Кадиса»? Он получил травму, когда в гневе пинал холодильник после замены с «МЮ» 🤦♂️ 🤦♂️ 🤦♂️
Хорошо, что не Элеонора.
Рафинья не вышел в стартовом составе «Барсы» против «Кадиса» из-за небольшой травмы ноги, сообщает Фернандо Поло из Mundo Deportivo.
Нападающий «Барселоны» получил повреждение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
К нему привело то, что игрок, будучи недовольным своей заменой, в гневе пинал холодильную коробку с водой возле скамейки. В результате Рафинья повредил колено.
Ферран Торрес заменил бразильца в стартовом составе, а «Барса» одержала уверенную победу со счетом 2:0.
Но и Рафинью можно понять. Парень разыгрался, а его тут меняют