Хорошо, что не Элеонора.

Рафинья не вышел в стартовом составе «Барсы» против «Кадиса» из-за небольшой травмы ноги, сообщает Фернандо Поло из Mundo Deportivo.

Нападающий «Барселоны» получил повреждение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

К нему привело то, что игрок, будучи недовольным своей заменой, в гневе пинал холодильную коробку с водой возле скамейки. В результате Рафинья повредил колено.

Ферран Торрес заменил бразильца в стартовом составе, а «Барса» одержала уверенную победу со счетом 2:0.